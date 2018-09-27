100 млн рублей на замену сгнивших труб попросит у области власть Бердска

Власти Бердска обеспокоены частными и серьезными авариями на городских тепло- и водомагистралях. Трубы надо срочно менять по всему городу, уверен и. о. мэра Бердска Владимир Захаров, замглавы по строительству и городскому хозяйству.

Чуть больше суток прошло с последней аварии на теплотрассе Бердска. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что вчера утром, 26 сентября, приостановили работу котельную «Новой» в Микрорайоне, которая отапливает треть Бердска, из-за утечки теплоносителя. Причину нашли вечером того же дня — в теплотрассе в районе улицы Лунной оказалась 10-сантиметровая дыра, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Для ликвидации аварии опустошили систему отопления. Микрорайоновцы оказались без горячей воды и тепла. Только утром 27 сентября в 107 жилых домов Микрорайона вновь появилось тепло.

По словам Захарова, бердская администрация ежегодно старается выделять и увеличивать объемы средств на ремонт старых коммуникаций — многим трубам по 50 лет. Нужны огромные деньги, чтобы обновить инженерную инфраструктуру Бердска.

— Есть определенная система, которая работает в других областях — предприятие получает финансирование на выпадающие доходы в виде субсидий из областного бюджета. У нас планы определенные по увеличению суммы по компенсации выпадающих доходов для МУП КБУ, потому что мы тарифом не перекрываемся, его не хватает, это понятно, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» и. о. главы города.

По его словам, если городу удастся защитить полную сумму выпадающих доходов Комбината бытовых услуг перед региональным департаментом по тарифам, тогда у коммунальщиков «появятся большие суммы для ликвидации задолженности по счетам за топливо, появится возможность, без повышения тарифа, приступить к работам по перекладки теплосетей и канализации».

В этом году мэрия Бердска в департамент по тарифам подавала заявку на 56 млн рублей, а смогла защитить 55 млн.

— На следующий год мы попытаемся защитить большую сумму. Для этого необходимо систематизировать все затраты КБУ и более обоснованно рассчитать необходимые средства. Думаю, это сумма будет больше 100 миллионов рублей. На сегодняшний день у КБУ долг в размере 400 миллионов рублей, но долг управляемый. Работаем с кредиторами, подписываем мировые и дополнительные соглашения. Мы ведем переговоры с кредиторами, ведь мы все партнеры и понимаем, что долг надо отдавать и ставить приемлемые способы как для кредиторов, так и для дебиторов, — отметил Захаров.

Он подчеркнул, что речь не идет о повышении тарифа за коммунальные услуги для населения. Просто департамент по тарифам Новосибирской области оценивает обоснованность заявки муниципалитета на областную субсидию.