Отопление отключили в 107 многоквартирных домах Бердска из-за аварии на теплотрассе

К 19.00 среды, 26 сентября, удалось обнаружить дефект на магистральной теплотрассе, подающей тепло в много квартирные дома Микрорайона. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил и. о. главы города Владимир Захаров, вице-мэр по строительству и городскому хозяйству.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ликвидировать коммунальную аварию начали с 17.00. Для этого воле домов №14 на ул. Лунной и №54 в Микрорайоне вырыли траншею и перекрыли движение транспорта по ул. Лунной.

-Дефект обнаружен на трубе диаметром 500 мм. Трубу, подающую теплоноситель, вскрыли. Но сложность представляет то, что дыра размером примерно 10 см, из которой выливается наружу горячая вода, находится снизу трубы. Теперь надо полностью остановить систему теплоснабжения и подачи горячей воды в том районе, чтобы поставить заплатку, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

По его словам, слили воду на протяжении трубы в 1 км, которая подает тепло в 107 многоквартирных домов. Но примерно к 21.00 дефект полностью удастся устранить, полагает Захаров и тогда систему снова начнут заполнять теплоносителем.

-Я думаю, что через несколько часов, может быть часам к 12 ночи ситуация должна нормализоваться и по отоплению и по горячему водоснабжению в Микрорайоне. Приносим извинения за причиненные неудобства. Комбинат бытовых услуг сработал оперативно, — отметил и. о. мэра.

Он полагает, что к полуночи аварийным бригадам КБУ удастся засыпать вырытую траншею, после чего будет восстановлено движение транспорта по перекрытой ул. Лунной в районе остановки «Семь ветров».