КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию
Продам 1-к на Ленина 14
Продам студию
Продам 3-ую квартиру! 8-913-928-67-56 Людмила
продам двухкомнатную
продам двухкомнатную квартиру
Продам 2х квартиру 89138984582
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

100 млн рублей на замену сгнивших труб попросит у области власть Бердска

Кудрин: Бедных в России слишком много

Дождались: Повышение пенсионного возраста окончательно утвердила Госдума

Простили 100-рублевые долги горожан по пеням и налогам депутаты Бердска

Обвинил российские спецслужбы в отравлении активист Pussy Riot Верзилов

Кость динозавра возрастом более 100 млн лет хранится в музее природы в Бердске

В заложницы взял экс-жену ревнивый военный в магазине «Эльдорадо» Новосибирска

Синоним слову «инвалид» ищет Минтруд

Старики не могут забраться на крыльцо для оплаты услуг ЖКХ в Бердске

Поезд из Томска до Караганды сделает остановку в Бердске

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Дождались: Повышение пенсионного возраста окончательно утвердила Госдума

Теперь законопроект об изменениях для пенсионеров должны утвердить СФ и президент. Поддержала документ только «Единая Россия», все остальные партии — «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ — выступили с критикой.

27.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.
 
 

Дождались: Повышение пенсионного возраста окончательно утвердила Госдума

На митинге в Новосибирске

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о пенсионной реформе. «За» проголосовали 333 депутата, «против» — 62. Во время заседания принятие документа в очередной раз поддержала только «Единая Россия», все остальные партии — «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ — выступили с его критикой.

Во втором — ключевом — чтении реформа была принята накануне, 26 сентября. Рассмотрение и проекта и поправок к нему заняло четыре часа. Документ предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65.

Законопроект был внесен в Госдуму в июне. В изначальной версии, предложенной правительством, для женщин возраст выхода на пенсию должен был повыситься до 63, а для мужчин – до 65. В июле документ был принят в первом чтении.

29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением и объявил о смягчении условий реформы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Он предложил на переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию и рекомендовал повысить пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет.

25 сентября Госдума приняла уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста. Теперь в УК появится новая статья, за нарушение которой работодателям грозит штраф до 200 тыс. руб. (или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев), а также обязательные работы. Наказания в виде лишения свободы статья не предусматривает.

По всей России, в том числе в Новосибирске и Бердске неоднократно проходили акции протеста против пенсионной реформы. 3 октября бердские коммунисты снова зовут на пикет. Формально он будет приурочен к 25-летию расстрела Верховного Совета. Но, как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» секретарь бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов, подписи против повышения пенсионного возраста будут собирать у памятника Ленину с 12.00 до 14.00.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Дважды повысят тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году 100 млн рублей на замену сгнивших труб попросит у области власть Бердска Кудрин: Бедных в России слишком много

(6) Комментариев

  1. Вит

    Красавцы. Ночами не спят, всё за народ переживают… %)

    Thumb up 10 Thumb down 1

  2. Поросёнок Пётр

    Спасибо партии и правительству за мудрое руководство нашей страной, наши защитники, наши кормильцы!
    А кому не нравится, валите в свою Гейропу *NO*

    Thumb up 7 Thumb down 1

  3. Аноним

    странно было бы ожидать от каннибалов, что они воздержатся от употребления человечины. :(

    Thumb up 10 Thumb down 1

  4. Аноним

    Человек шалман наверняка от радости свои штаны намочил

    Thumb up 3 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика