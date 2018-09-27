Дождались: Повышение пенсионного возраста окончательно утвердила Госдума

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о пенсионной реформе. «За» проголосовали 333 депутата, «против» — 62. Во время заседания принятие документа в очередной раз поддержала только «Единая Россия», все остальные партии — «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ — выступили с его критикой.

Во втором — ключевом — чтении реформа была принята накануне, 26 сентября. Рассмотрение и проекта и поправок к нему заняло четыре часа. Документ предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65.

Законопроект был внесен в Госдуму в июне. В изначальной версии, предложенной правительством, для женщин возраст выхода на пенсию должен был повыситься до 63, а для мужчин – до 65. В июле документ был принят в первом чтении.

29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением и объявил о смягчении условий реформы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Он предложил на переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию и рекомендовал повысить пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет.

25 сентября Госдума приняла уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста. Теперь в УК появится новая статья, за нарушение которой работодателям грозит штраф до 200 тыс. руб. (или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев), а также обязательные работы. Наказания в виде лишения свободы статья не предусматривает.

По всей России, в том числе в Новосибирске и Бердске неоднократно проходили акции протеста против пенсионной реформы. 3 октября бердские коммунисты снова зовут на пикет. Формально он будет приурочен к 25-летию расстрела Верховного Совета. Но, как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» секретарь бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов, подписи против повышения пенсионного возраста будут собирать у памятника Ленину с 12.00 до 14.00.