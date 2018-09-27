На пикет к 25-летию расстрела Верховного Совета зовут коммунисты Бердска

Несмотря на то, что Госдума приняла изменения пенсионного законодательства, предусматривающее повышение возраста выхода на пенсию, бердские коммунисты не намерены сдаваться. На 3 октября они запланировали очередной пикет.

Официально акция будет посвящена событиям начала октября 1993 года — 25-летию расстрела Верховного Совета РСФСР, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов. Но пикетчики намерены продолжить собирать подписи против пенсионной реформы.

По словам Бессонова, уведомление о пикете он отнес утром 26 сентября — своевременно. Он надеется, что администрация даст разрешение провести двухчасовой пикет у памятника Ленину возле Городского ДК и не «придумает каких-нибудь параллельных мероприятий», как это не единожды случалось накануне губернаторских выборов.

— Мы провели пробный пикет 20 сентября. Все получилось, — рассказал Сергей Евгеньевич, отметив, что акции не преследуют массовости. — На пикет люди приходят, чтобы прочитать информацию, которую мы держим в руках, и уйти. И поставить подпись при желании под нашими воззваниями.

Как правило, коммунисты заявляют 10-15 участников пикета (больше не позволяет площадка), которые и плакаты с лозунгами держат, и подписи собирают. 20 сентября, например, подписалось около 100 человек. Такая акция в отличие от митинга, не подразумевает выступлений в мегафон.

И 3 октября рефреном пройдет протест против пенсионной реформы, заявил лидер бердских коммунистов. По его мнению, сейчас фронт борьбы переместился в верхние эшелоны власти — в Госдуму. И несмотря на то, что предложения Путина по пенсионному закону думцы приняли единогласно — все фракции, Сергей Бессонов уверен, что это решение «Единой России», коих в парламенте подавляющее большинство.

— Какова будет реакция руководства нашей партии, такова будет и наша деятельность. Оно ближе к событиям, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Евгеньевич, уверенный в том, что и сейчас имеет смысл протестовать, напомнив историю с тонущей в молоке лягушке, которая, стараясь выплыть, сбила его в масло.

— Госдума в основном единороссовская, а «Единая Россия» не выражает мнение народа. Уже на многих акциях висят плакаты о том, чтобы ни на каких выборах не отдавать голоса единороссам, раз она себя так показала, — рассуждает Бессонов, напомнив провальные для «ЕР» выборы губернаторов Приморья, Хакасии и Владимирской области.

По его словам, любая акция КПРФ, независимо от цели, сопровождается сбором подписей по актуальной на данный момент теме. Сейчас — это повышение пенсионного возраста.

— Все взаимосвязано и имеет конечной целью повышение качества жизни обычного гражданина. А мы сползаем. Как бы власть не надувала щеки, лучше никому не стало. Потому что не тех выбираем. Народу нравится, что ему обещают. Но другого у нас нет, — оценил лидер бердских коммунистов.