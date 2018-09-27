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На пикет к 25-летию расстрела Верховного Совета зовут коммунисты Бердска

Но подписи против повышения пенсионного возраста КПРФ продолжает собирать, несмотря на то, что Госдума одобрила поправки Путина в пенсионное законодательство.

27.09.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
На пикет к 25 летию расстрела Верховного Совета зовут коммунисты Бердска

Сергей Бессонов уверен, что сдавать нельзя

Несмотря на то, что Госдума приняла изменения пенсионного законодательства, предусматривающее повышение возраста выхода на пенсию, бердские коммунисты не намерены сдаваться. На 3 октября они запланировали очередной пикет.

Официально акция будет посвящена событиям начала октября 1993 года — 25-летию расстрела Верховного Совета РСФСР, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов. Но пикетчики намерены продолжить собирать подписи против пенсионной реформы.

По словам Бессонова, уведомление о пикете он отнес утром 26 сентября — своевременно. Он надеется, что администрация даст разрешение провести двухчасовой пикет у памятника Ленину возле Городского ДК и не «придумает каких-нибудь параллельных мероприятий», как это не единожды случалось накануне губернаторских выборов.

— Мы провели пробный пикет 20 сентября. Все получилось, — рассказал Сергей Евгеньевич, отметив, что акции не преследуют массовости. — На пикет люди приходят, чтобы прочитать информацию, которую мы держим в руках, и уйти. И поставить подпись при желании под нашими воззваниями.

Как правило, коммунисты заявляют 10-15 участников пикета (больше не позволяет площадка), которые и плакаты с лозунгами держат, и подписи собирают. 20 сентября, например, подписалось около 100 человек. Такая акция в отличие от митинга, не подразумевает выступлений в мегафон.

И 3 октября рефреном пройдет протест против пенсионной реформы, заявил лидер бердских коммунистов. По его мнению, сейчас фронт борьбы переместился в верхние эшелоны власти — в Госдуму. И несмотря на то, что предложения Путина по пенсионному закону думцы приняли единогласно — все фракции, Сергей Бессонов уверен, что это решение «Единой России», коих в парламенте подавляющее большинство.

— Какова будет реакция руководства нашей партии, такова будет и наша деятельность. Оно ближе к событиям, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Евгеньевич, уверенный в том, что и сейчас имеет смысл протестовать, напомнив историю с тонущей в молоке лягушке, которая, стараясь выплыть, сбила его в масло.

— Госдума в основном единороссовская, а «Единая Россия» не выражает мнение народа. Уже на многих акциях висят плакаты о том, чтобы ни на каких выборах не отдавать голоса единороссам, раз она себя так показала, — рассуждает Бессонов, напомнив провальные для «ЕР» выборы губернаторов Приморья, Хакасии и Владимирской области.

По его словам, любая акция КПРФ, независимо от цели, сопровождается сбором подписей по актуальной на данный момент теме. Сейчас — это повышение пенсионного возраста.
— Все взаимосвязано и имеет конечной целью повышение качества жизни обычного гражданина. А мы сползаем. Как бы власть не надувала щеки, лучше никому не стало. Потому что не тех выбираем. Народу нравится, что ему обещают. Но другого у нас нет, — оценил лидер бердских коммунистов.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Американизированная кепка как-то не красит вождя бердских борцов. Кстати, кто расстрелял-то? Член ЦК КПСС (1981—1990), бывший первый секретарь Свердловского обкома КПСС (1976—1985), бывший секретарь ЦК КПСС (1985—1986) и бывший первый секретарь Московского горкома КПСС (1985—1987). Вот такая она кадровая партейная политика. %) =-O А теперь мы, значится, в пикет зовём народонаселение?

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