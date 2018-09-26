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Бесплатно ставят прививку от гриппа в поликлиниках Бердска

Все медицинские учреждения Новосибирской области обеспечены вакциной. Пик заболевания, в том числе «свиным гриппом», ожидают в ноябре.

26.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Бесплатно ставят прививку от гриппа в поликлиниках Бердска

Более 50% жителей Новосибирской области планируется вакцинировать от гриппа в 2018 году за счет средств областного бюджета – прививочная кампания продлится до первых чисел ноября. О проведении вакцинации и эпидемиологической ситуации в регионе рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова на пресс-конференции 25 сентября.

«Уже привито более 25% взрослого населения и около 20% детей от запланированного числа новосибирцев. Стоит отметить, что в этом году ожидаемое количество вакцинируемых превышает данные прошлого года – в 2017 году было привито 43%, в этом же ожидается около 53%. На сегодняшний день все медицинские организации Новосибирской области обеспечены вакциной», – подчеркнула Лариса Позднякова.

Для вакцинации используется вакцина «Совигрипп» – препарат обладает комплексным действием, нацеленным на разные виды гриппа. Препарат выпускается для взрослых и для детей. При этом состав вакцины ежегодно обновляется, так как вирус гриппа каждый сезон мутирует и изменяется.

Как отметила Лариса Позднякова, в этом году случаев заболевания гриппом пока зафиксировано не было. В тоже время пик заболеваемости прогнозируется на конец ноября, поэтому прививочная кампания проводится в начале осени – максимальная иммунная реакция организма возникает примерно через две недели после введения препарата.

По информации управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, в прошлом сезоне (2017-2018) гриппом и ОРВИ переболело более 650 000 новосибирцев, что на 5% ниже уровня заболеваемости сезона 2016-2017. При этом гриппом заболело 813 человек, что почти на 20% ниже сезона 2016-2017.

Всего по состоянию на 21 сентября 2018 года в Новосибирской области привито более 447 000 человек. По словам Ларисы Поздняковой, региональным минздравом проведена вся необходимая работа для подготовки к сезону вакцинации, ситуация с обеспечением в регионе вакцин от гриппа и медикаментов находится на контроле.

 

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в бердские поликлиники вакцина против гриппа поступила в начале сентября. По словам главного специалиста-эксперта бердского отдела Роспотребнадзора, в этом году по плану в горбольницу должны поступить 51 000 доз вакцины.

— В прошлом году мы привили 47 000 человек, в том числе 9000 детей, — отметила Иванова

В первую очередь прививать будут бердчан, которым по роду деятельности приходится общаться с большим количеством людей: учителей, врачей, торговых работников и так далее. Затем обязательно поставят вакцину школьникам и дошкольникам, людям, старше 60 лет, а также лицам с хронической патологией.

В надвигающимся эпидсезоне ожидается грипп типа А и В, в том числе и так называемый «свиной» грипп. Все штаммы содержатся в вакцине. Поэтому она защитит от ожидаемых видов гриппа, уверена главный специалист-эксперт.

Напомним, прививки от гриппа бесплатные. Их можно поставить в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства.


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