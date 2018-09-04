Прививку от гриппа поставят половине жителей Бердска

Вакцина против гриппа в количестве 11000 доз поступила в Бердск. Прививочная кампания стартовала 4 сентября.

По словам главного специалиста-эксперта бердского отдела Роспотребнадзора, в этом году по плану в горбольницу должны поступить 51 000 доз вакцины.

— В прошлом году мы привили 47 000 человек, в том числе 9000 детей, — отметила Иванова

Вакцина поступила отечественная — совигрипп. Прививка не имеет серьезных противопоказаний. Ее не рекомендуется ставить в том случае, если имеются аллергические реакции на предшествующие прививки против гриппа, на куриный белок, острые лихорадочные состояния или обострение хронических заболеваний, объяснила «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Иванова.

В первую очередь прививать будут бердчан, которым по роду деятельности приходится общаться с большим количеством людей: учителей, врачей, торговых работников и так далее. Затем обязательно поставят вакцину школьникам и дошкольникам, людям, старше 60 лет, а также лицам с хронической патологией.

В надвигающимся эпидсезоне ожидается грипп типа А и В, в том числе и так называемый «свиной» грипп. Все штаммы содержатся в вакцине. Поэтому она защитит от ожидаемых видов гриппа, уверена главный специалист-эксперт.

Напомним, прививки от гриппа бесплатные. Их можно поставить в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства.