Скончался в ТЦ «Астор» покупатель с корзинкой жестяных банок в Бердске

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соболезнования близким …
дожил ли он до пенсии хотя бы?
«Россия заняла пятое место в мире среди стран, где мужчины, не доживут до 70….В России всё очень плохо с мужской смертностью. Вероятность преждевременной смерти для россиянина мужского пола равна 36,5 процента. Хуже ситуация только в Монголии, Фиджи, Казахстане и Туркменистане.»
https://newsland.com/user/4297846467/content/rossiia-zaniala-piatoe-mesto-v-mire-sredi-stran-gde-muzhchiny-ne-dozhivut-do-70/6487808
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