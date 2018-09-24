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Скончался в ТЦ «Астор» покупатель с корзинкой жестяных банок в Бердске

Человеку стало плохо в супермаркете «Быстроном», он упал на пол. Приехавшие врачи «скорой» констатировали смерть.

24.09.2018 Фото: АСТ-54 Один комментарий
 
Скончался в ТЦ Астор покупатель с корзинкой жестяных банок в Бердске

Покупатель умер прямо в магазине

Мужчина умер в бердском магазине в понедельник, 24 сентября, сообщает АСТ-54.

По словам очевидца, человеку стало плохо, он упал на пол, а приехавшие врачи констатировали смерть мужчины. Из покупок в корзинке у мужчины были только напитки в жестяных банках.

ЧП произошло в бердском супермаркете «Быстроном» на улице Ленина. Речь идет о магазине в ТЦ «Астор».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на днях мужчина скончался прямо у крыльца центральной поликлиники Бердска. Он сидел на лавочке и вдруг упал. Реанимировать его не смогли даже разряды дефибриллятора.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    соболезнования близким …
    дожил ли он до пенсии хотя бы?
    «Россия заняла пятое место в мире среди стран, где мужчины, не доживут до 70….В России всё очень плохо с мужской смертностью. Вероятность преждевременной смерти для россиянина мужского пола равна 36,5 процента. Хуже ситуация только в Монголии, Фиджи, Казахстане и Туркменистане.»
    https://newsland.com/user/4297846467/content/rossiia-zaniala-piatoe-mesto-v-mire-sredi-stran-gde-muzhchiny-ne-dozhivut-do-70/6487808

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