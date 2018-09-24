Скончался в ТЦ «Астор» покупатель с корзинкой жестяных банок в Бердске

Мужчина умер в бердском магазине в понедельник, 24 сентября, сообщает АСТ-54.

По словам очевидца, человеку стало плохо, он упал на пол, а приехавшие врачи констатировали смерть мужчины. Из покупок в корзинке у мужчины были только напитки в жестяных банках.

ЧП произошло в бердском супермаркете «Быстроном» на улице Ленина. Речь идет о магазине в ТЦ «Астор».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на днях мужчина скончался прямо у крыльца центральной поликлиники Бердска. Он сидел на лавочке и вдруг упал. Реанимировать его не смогли даже разряды дефибриллятора.