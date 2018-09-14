Умер мужчина на лавочке у крыльца горбольницы Бердска

14 сентября около 13.15 около центральной поликлиники ЦГБ по ул. Островского, 53 в Бердске на скамейке умер пожилой мужчина, о чем в редакцию сообщили прохожие.

Полиция оцепила территорию, чтобы зеваки не подходили к умершему. На месте работает участковый полицейский.

Как рас сказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, мужчина лет 60-70 сидел на скамейке у крыльца поликлиники и вдруг упал. Сказали, что у него остановилось сердце. Врачи немедленно начали проводить реанимацию — сначала непрямой массаж сердца, а потом и током с помощью дефибриллятора. Не помогло. Пенсионер скончался.

Очевидцы полагают, что он либо сам пришел в поликлинику, либо ждал супругу, которую позже опрашивали полицейские. Оперативно на место происшествия приехала не только «скорая», расположенная в здании поликлиники, но и машина ритуальной службы.

На этой неделе в Бердске произошло несколько внезапных смертей, в том числе и на рабочем месте. Медики полагают, что на это могут повлиять и перепады атмосферного давления.