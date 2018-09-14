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Умер мужчина на лавочке у крыльца горбольницы Бердска

Пенсионера, у которого случился сердечный приступ, врачи не смогли реанимировать даже дефибриллятором.(ФОТО)

14.09.2018 3 коммент.

Умер мужчина на лавочке у крыльца горбольницы Бердска

На месте происшествия возле центральной поликлиники Бердска

14 сентября около 13.15 около центральной поликлиники ЦГБ по ул. Островского, 53 в Бердске на скамейке умер пожилой мужчина, о чем в редакцию сообщили прохожие.

Полиция оцепила территорию, чтобы зеваки не подходили к умершему. На месте работает участковый полицейский.

Как рас сказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, мужчина лет 60-70 сидел на скамейке у крыльца поликлиники и вдруг упал. Сказали, что у него остановилось сердце. Врачи немедленно начали проводить реанимацию — сначала непрямой массаж сердца, а потом и током с помощью дефибриллятора. Не помогло. Пенсионер скончался.

Очевидцы полагают, что он либо сам пришел в поликлинику, либо ждал супругу, которую позже опрашивали полицейские. Оперативно на место происшествия приехала не только «скорая», расположенная в здании поликлиники, но и машина ритуальной службы.

Умер мужчина на лавочке у крыльца горбольницы БердскаНа этой неделе в Бердске произошло несколько внезапных смертей, в том числе и на рабочем месте. Медики полагают, что на это могут повлиять и перепады атмосферного давления.

 


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Скоро все так умирать будут, не дождавшись приёма специалиста, время ожидания к которому 2нелели с момента записи!

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  2. 911

    Зато говорящие головы вещают,что продолжительность жизни растет и скоро до 100 лет жить будем!

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  3. Аноним

    Вся россия в одной новости

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