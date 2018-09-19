Автобус до элитного микрорайона «Зеленый остров» будет курсировать раз в час в Бердске

По многочисленным просьбам жителей Бердска с 19 сентября началось движение автобуса №3 «Вокзал — Санаторий «Бердский» до жилых домов по ул. Морской. Для этого была оборудована разворотная площадка, установлен остановочный павильон возле спортивно-гостиничного комплекса «Зеленый остров», сообщила начальник транспортного отдела мэрии Надежда Нятина.

Согласно расписанию в рабочие дни автобус отходит от вокзал в 5.25, 6.30, 7.35, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 и 18.30. От остановки на Морской — в 5.45, 7.00 (х/з), 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00.

В выходные от железнодорожного вокзала автобус отходит в 6.30, 7.35, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30. От «Зеленого острова» — в 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первый автобус в рамках эксперимента доехал до новой остановки 11 сентября. Мэр Бердска Евгений Шестернин просил директора управления ЖКХ Максима Совбанова посодействовать в обустройстве автобусной остановки и запустить общественный транспорт до конца этой недели.

Микрорайон «Зеленый остров» расположен в зеленой зоне Бердска на берегу Обского моря между пляжем «Старый Бердск» и базой отдыха «Чайка». В микрорайоне сплошь элитные коттеджи. Но там расположен и спортивно-гостиничный комплекс с одноименным названием, который принадлежит крупному бердскому бизнесмену Виктору Голубеву. В спортзал и бассейн ездят тренироваться дети, частенько здесь живут спортсмены, приехавшие на сборы. Власти решили, что, если не для местных жителей, то для остальных бердчан и гостей города остановка общественного транспорта здесь нужна.