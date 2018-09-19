КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам комнату 89137154359 Елена
Продам 3-ю квартиру
продам двухкомнатную
продам двухкомнатную
продам двухкомнатную студию
Продам 3-комнатную квартиру
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

До 11 280 рублей повысить МРОТ с января 2019 года‍ предложило правительство

6,6 трлн рублей составят социальные расходы бюджета России на 2019 год

Карантин сняли: снова пикетируют против пенсионной реформы коммунисты Бердска

Отдельную сеть связи для чиновников и силовиков создадут в России

Строительная и Центральная улицы появились в Бердске

Трамп назвал крушение российского Ил-20 «очень печальным»

Украла 4 млн рублей по фальшивым кредитам сотрудница банка «Пойдем» в Новосибирске

Прецедент: Отменить выборы губернатора Приморья хочет ЦИК

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Автобус до элитного микрорайона «Зеленый остров» будет курсировать раз в час в Бердске

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Автобус до элитного микрорайона «Зеленый остров» будет курсировать раз в час в Бердске

Для жителей улицы Морской продлили маршрут №3, соорудили остановку и разворотную площадку.(РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ)

19.09.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Автобус до элитного микрорайона Зеленый остров будет курсировать раз в час в Бердске

Микрорайон «Зеленый остров» расположен на побережье

По многочисленным просьбам жителей Бердска с 19 сентября началось движение автобуса №3 «Вокзал — Санаторий «Бердский» до жилых домов по ул. Морской. Для этого была оборудована разворотная площадка, установлен остановочный павильон возле спортивно-гостиничного комплекса «Зеленый остров», сообщила начальник транспортного отдела мэрии Надежда Нятина.

Согласно расписанию в рабочие дни автобус отходит от вокзал в 5.25, 6.30, 7.35, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 и 18.30. От остановки на Морской — в 5.45, 7.00 (х/з), 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00.

В выходные от железнодорожного вокзала автобус отходит в 6.30, 7.35, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30. От «Зеленого острова» — в 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первый автобус в рамках эксперимента доехал до новой остановки 11 сентября. Мэр Бердска Евгений Шестернин просил директора управления ЖКХ Максима Совбанова посодействовать в обустройстве автобусной остановки и запустить общественный транспорт до конца этой недели.

Микрорайон «Зеленый остров» расположен в зеленой зоне Бердска на берегу Обского моря между пляжем «Старый Бердск» и базой отдыха «Чайка». В микрорайоне сплошь элитные коттеджи. Но там расположен и спортивно-гостиничный комплекс с одноименным названием, который принадлежит крупному бердскому бизнесмену Виктору Голубеву. В спортзал и бассейн ездят тренироваться дети, частенько здесь живут спортсмены, приехавшие на сборы. Власти решили, что, если не для местных жителей, то для остальных бердчан и гостей города остановка общественного транспорта здесь нужна.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Горит мусор в районе кирзавода в Бердске До 11 280 рублей повысить МРОТ с января 2019 года‍ предложило правительство 6,6 трлн рублей составят социальные расходы бюджета России на 2019 год

(3) Комментариев

  1. Аноним

    почему одни элитные котеджи? А 6 МКД в 3 этажа + сибалмаз почти 3 готовы и еще лес отгородили под 9домов через пару лет будет БДО -2. туда нужен отдельный автобус с разницей по времени в полчаса с №3

    Thumb up 1 Thumb down 0

  2. Аноним

    Так где сейчас конечная остановка?

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика