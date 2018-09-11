КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру
продам двухкомнатную
продам
Продам 89139475128
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Пообещал сделать «отбивную» из Навального в видеообращении глава Росгвардии

Из-за низкого рейтинга не взяли в 10 класс ученика в гимназию в Новосибирске

Мэр Бердска: если есть понятие «бесхозный», то ничего бесхозного у нас быть не должно

Мощь страны: Маневры «Восток-2018» начались на Дальнем Востоке

Пенсионная реформа: о чем промолчал Путин в своем обращении к нации

Дачники испортили явку на выборах губернатора в Бердске

В хищении 22 млн рублей по сговору подозревает СК главу минздрава Камчатки

Орешкин: через год доллар будет стоить 63 рубля

По 1 руб. 40 коп. выплатили за август вожатым лагеря «Красная горка» в Бердске

Путин позвал иностранцев с деньгами на Дальний Восток

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Остановка для жителей элитного микрорайона «Зеленый остров» появится в Бердске

Мэр Бердска попросил ускорить процесс и создать остановку в кратчайшие сроки. Территория для разворота автобусов у спорткомплекса бизнесмена Виктора Голубева уже спланирована.

11.09.2018 2 коммент.

Остановка для жителей элитного микрорайона Зеленый остров появится в Бердске

Микрорайон «Зеленый остров» расположен на побережье

Разворотную площадку новой остановки для автобуса маршрута №3 разровняли, очистили от мусора и привели в необходимый размер для жителей микрорайона «Зеленый остров». Первый автобус развернулся на ней в рамках эксперимента. Об этом сообщила сегодня, 11 сентября, начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надежда Нятина:

— Теперь ждем, когда площадку покроют либо щебенкой, либо асфальтом. Необходимо убрать «лежачего полицейского», который расположен не по ГОСТу. Он слишком высокий, автобус подпрыгивает на нем. Это опасно для пассажиров.

Мэр Бердска Евгений Шестернин попросил директора управления ЖКХ Максима Совбанова посодействовать в обустройстве автобусной остановки и запустить общественный транспорт до конца этой недели.

— Площадку запланировали, но ещё не спланировали. Возьмите это под свой контроль. Подрядчик взял на себя обязательство, но я понимаю, что они могут выполняться не очень оперативно, потому что это не является его основной работой. Нужно ускорить этот процесс. Там большое количество людей проживает, которые идут с детворой до остановки, — поручил Евгений Анатольевич.

Шестернин отметил, что на территории будущей остановки необходимо построить дорожные препятствия, которые соответствуют нормативам и ГОСТам, а также установить дорожные знаки.

Микрорайон «Зеленый остров» расположен в зеленой зоне Бердска на берегу Обского моря между пляжем «Старый Бердск» и базой отдыха «Чайка». В микрорайоне сплошь элитные коттеджи. Но там расположен и спортивно-гостиничный комплекс с одноименным названием, который принадлежит крупному бердскому бизнесмену Виктору Голубеву. В спортзал и бассейн ездят тренироваться дети, частенько здесь живут спортсмены, приехавшие на сборы. Властии решили, что, если не для местных жителей, то для остальных бердчан и гостей города остановка общественного транспорта здесь нужна.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Остановка для жителей элитного микрорайона «Зеленый остров» появится в Бердске Пообещал сделать «отбивную» из Навального в видеообращении глава Росгвардии Из-за низкого рейтинга не взяли в 10 класс ученика в гимназию в Новосибирске

(2) Комментариев

  1. Аноним

    А когда сделаете остановку на Заречной? Снова для людей денег нет? Конечно важней на побережье зимой,а бабушки урожай пусть таскают до Совхоза ,а потом вы еще обвиняете их о малой явки на выборы Вот и сами и ответили на свой вопрос. Вот и равноправие.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  2. Новый мэр

    А че застройщики не делают остановку

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика