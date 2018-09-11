Остановка для жителей элитного микрорайона «Зеленый остров» появится в Бердске

Разворотную площадку новой остановки для автобуса маршрута №3 разровняли, очистили от мусора и привели в необходимый размер для жителей микрорайона «Зеленый остров». Первый автобус развернулся на ней в рамках эксперимента. Об этом сообщила сегодня, 11 сентября, начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надежда Нятина:

— Теперь ждем, когда площадку покроют либо щебенкой, либо асфальтом. Необходимо убрать «лежачего полицейского», который расположен не по ГОСТу. Он слишком высокий, автобус подпрыгивает на нем. Это опасно для пассажиров.

Мэр Бердска Евгений Шестернин попросил директора управления ЖКХ Максима Совбанова посодействовать в обустройстве автобусной остановки и запустить общественный транспорт до конца этой недели.

— Площадку запланировали, но ещё не спланировали. Возьмите это под свой контроль. Подрядчик взял на себя обязательство, но я понимаю, что они могут выполняться не очень оперативно, потому что это не является его основной работой. Нужно ускорить этот процесс. Там большое количество людей проживает, которые идут с детворой до остановки, — поручил Евгений Анатольевич.

Шестернин отметил, что на территории будущей остановки необходимо построить дорожные препятствия, которые соответствуют нормативам и ГОСТам, а также установить дорожные знаки.

Микрорайон «Зеленый остров» расположен в зеленой зоне Бердска на берегу Обского моря между пляжем «Старый Бердск» и базой отдыха «Чайка». В микрорайоне сплошь элитные коттеджи. Но там расположен и спортивно-гостиничный комплекс с одноименным названием, который принадлежит крупному бердскому бизнесмену Виктору Голубеву. В спортзал и бассейн ездят тренироваться дети, частенько здесь живут спортсмены, приехавшие на сборы. Властии решили, что, если не для местных жителей, то для остальных бердчан и гостей города остановка общественного транспорта здесь нужна.