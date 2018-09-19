Вернул 15 тыс. рублей за разбитые зеркала ПАЗа хулиган в Бердске

Невольные очевидцы происшествия снимали происходящее в автобусе на видео
Разъяренного мужчину, который в июле разбил зеркала заднего вида автобуса ПАТП по маршруту № 7 нашли. Об «Курьер. Седа. Бердск» этом рассказала директор пассажирского автотранспортного предприятия Бердска Елена Бороздина сегодня, 19 сентября.
— Своими силами мы нашли этого мужчину еще в июле. Нам бдительные пассажиры подсказали, где он проживает. Мужчина вполне адекватно отреагировал на претензию по возмещению ущерба, признал свою вину и выплатил предприятию причиненный ущерб — 15 000 рублей, — рассказала Елена Викторовна.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что вечером 10 июля, на дороге в Бердске произошел конфликт между водителями. Александр, водитель автобуса маршрута №7, выезжая с остановки в п. Боровом в сторону дач, уступил дорогу мимо проезжающим автомобилям. Затем двинулся по маршруту.
Автор видео Марина Волкова
Пассажир мимо проезжающей «Мазды» посчитал, что его права нарушены — дескать его подрезал автобус. На следующей остановке он подбежал к водителю ПАЗа, начал громко и нецензурно выяснять отношения. Разъярённый мужчина, сыпля матами, разбил зеркала заднего вида муниципального автобуса.
Пассажиры, которые стали невольными очевидцами происшествия, стали снимать происходящее на видео и звонить в экстренные службы города. По мнению многих свидетелей, мужчина, который повредил муниципальный автобус, был пьян. После причинённого ущерба он скрылся в лес.
Сразу же после инцидента водитель ПАЗа написал заявление в полицию. Автомобиль нашли сразу, а вот пассажира иномарки, владелица авто выдавать не стала. Хулигана, причинившего ущерб автобусу ПАТП, искали всем городом.
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