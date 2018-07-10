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Разбил зеркало «подрезавшего» муниципального автобуса пассажир Mazda в Бердске

Ехавшему в иномарке показалось, что водитель ПАЗа с пассажирами, отъезжая с остановки в п. Боровом, не уступил дорогу. ПАТП взыщет с хулигана ущерб за зеркало и за простой.(ВИДЕО)

10.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев

Разбил зеркало подрезавшего муниципального автобуса пассажир Mazda в Бердске

На месте происшествия

Около 18.40 во вторник, 10 июля, на дороге в Бердске произошел конфликт между водителями. Александр, водитель автобуса маршрута №7, выезжая с остановки в п. Боровом в сторону дач, уступил дорогу мимо проезжающим автомобилям. Но потом двинулся по маршруту.

Пассажир белой «Мазды» (госномер к 912 00 54) посчитал, что его права нарушены — дескать подрезал его автобус. На следующей остановке он подбежал к водителю ПАЗа-Авторы и начал громко и нецензурно выяснять отношения. Разъярённый мужчина, сыпля матами, разбил зеркала заднего вида муниципального автобуса.

Пассажиры, которые стали невольными очевидцами происшествия, стали снимать происходящее на видео и звонить в экстренные службы города. Как сообщили свидетеля конфликта «Курьер. Среда. Бердск», ни на один телефон не ответили.

По мнению многих свидетелей, мужчина, который повредил муниципальный автобус, был пьян. После причинённого ущерба он скрылся в лес. Судя по всему, зализывать раны — на осколках зеркала присутствуют следы крови.

Разбил зеркало подрезавшего муниципального автобуса пассажир Mazda в Бердске

Водитель и пассажиры автобуса

Водитель автобуса остался на месте происшествия.

Разбил зеркало подрезавшего муниципального автобуса пассажир Mazda в БердскеКак сообщила «Курьер. Среда. Бердск» директор пассажирского АТП Елена Бороздина, на место происшествия вызвали полицию. Сейчас оформляют протокол. И разослали ориентировки для поиска водителя скрывшейся «Мазды». Ее, по мнению Елены Викторовны, найти будет проще. А потом уже найдут и хулигана.

-Полиция занимается расследованием, ищут машину, которая подрезала наш автобус. Как говорят свидетели, пассажир был явно в неадекватном состоянии — вероятно, в алкогольном опьянении. Будем в судебном порядке требовать возмещения ущерба, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Бороздина.

Она отметила, что в исковые требования войдет не только стоимость зеркала, но и простой автобуса, который был вынужден пропустить рейс.


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