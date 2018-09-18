За смерть байкера к трем годам условно приговорил водителя Toyota Vista суд Бердска

В понедельник, 17 сентября, к трем годам условно приговорил суд водитель, насмерть сбивший на Toyota Vista мотоциклиста на перекрестке в Бердске. Судья бердского горсуда Наталья Агеева признала Никиту Коноплева виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека — по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Кроме того, подсудимый лишен прав управления автомобилем на два года.

Дело поступило в суд 21 июня 2018 года — его расследовали почти год. Судебный процесс уложился в четыре заседания. Допросили свидетелей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», смертельное ДТП произошло вечером 10 сентября 2017 года на пересечении улиц Суворова и Ленина — столкнулись «Тойота Виста» и мотоцикл «Хонда». Байкер скончался на месте, водителя автомобиля, врезавшегося в столб, на скорой увезли в реанимацию. «Тойота» поворачивала с ул. Ленина на Суворова. В это время навстречу ехал на мотоцикле Андрей Голубев.

Ирина, мать погибшего байкера подавала гражданский иск на 3 млн рублей в виде компенсации морального вреда. Суд постановил компенсировать 600 тыс. рублей, а также возместить расходы на похороны Андрея в сумме 53 тыс. рублей, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в суде.

Приговор еще не вступил в законную силу, но, по сведениям «Курьер. Среда. Бердск», родные погибшего байкера не будут подавать апелляцию на приговор.