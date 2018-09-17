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Определить ответственного за «бесхозную» ЛЭП бизнесмена Илющенко требуют РЭС Бердска

Энергетики просят мэрию решить вопрос с обслуживанием кабеля двух многоквартирных домов. Нынешняя схема электроснабжения является ненадежной, сбой может произойти в любой момент.

17.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Определить ответственного за бесхозную ЛЭП бизнесмена Илющенко требуют РЭС Бердска

Начальник бердского «РЭС» попросил решить вопрос с бесхозной ЛЭП

Начальник бердского участка РЭС Игорь Михин рассказал сегодня, 17 сентября, на совещании в мэрии Бердска, что в этом году составлен план мероприятий по устранению накренившихся опор линий электропередач.

— Установлены 38 железобетонных опор в рамках капитального ремонта — это составляет 70% общего объема работ. У нас схема надежная в Бердске, все объекты и подстанции имеют более двух питающих линий. Все схемы электропитания Бердска надежны, — рассказал Игорь Анатольевич.

Начальник бердского РЭС сообщил, что в рамках ремонта выполнены ремонтные работы двух кабельных линий из трех по адресам: №11 и 11/1 ул. Попова. Однако данная схема ЛЭП является ненадежной. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава города был вынужден «отобрать» кабели у предпринимателя Александра Илющенко, чтобы не ставить под угрозу электроснабжение жителей микрорайона Прибрежного.

— Для нас не понятна осталась ситуация с ЛЭП и подстанцией двух многоквартирных домов на улице Попова. Кому она передается? Для нас никаких письменных оповещений о передаче ЛЭП в аренду не было. Хотелось бы понимания, действий со стороны собственника или все-таки бесхозная эта сеть? Никаких движений не происходит, — интересуется Игорь Михин.

Исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров, вице-мэр по строительству и городскому хозяйству, предложил обсудить этот вопрос на совещании в среду, 19 сентября:

— Вопросы есть и их нужно решать. Нужно более масштабно рассмотреть этот вопрос.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Анатольевич напомнил, что не так давно из-за поломки линий электропередач две высотки сутки жили без электричества:

— Застройщик домов (бизнесмен Илющенко — прим. ред.) сеть не обслуживает. Людям пришлось сидеть сутки без электричества, пока администрация Бердска не приняла решение отремонтировать ЛЭП. Кто-то сеть и подстанцию обслуживать должен.


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