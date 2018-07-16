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Кабельные линии и ЦТП забрала власть у владельца «Бердского острога » Илющенко

Предприниматель не содержал должным образом жилой фонд микрорайона Прибрежного. Жильцы испытывали проблемы с тепло-и электроснабжением.

16.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер.Среда.Бердск Один комментарий

Кабельные линии и ЦТП забрала власть у владельца Бердского острога Илющенко

Два дома в ЖК «Прибрежный» остались 8 июня более чем на сутки без электричества

Ходом выполнения работ по электроснабжению ЖК «Прибрежный», построенным бизнесменом Александром Илющенко, поинтересовался на совещании чиновников 16 июля мэр Бердска Швгений Шестернин.

Мэрия Бердска 15 июня, напомним, подала заявление в прокуратуру с просьбой проверить законность предоставления электроэнергии бизнесменом Александром Илющенко домам в микрорайоне Прибрежном, который он застраивал.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 8 июня два многоквартирных дома №11/1 и 11/2 на ул. Попова остались более чем на сутки без электричества, поскольку сгорел единственный кабель. Отдавать сети городу, по словам мэра Бердска Евгения Шестернина, Илющенко не хотел. Но и не содержал должным образом жилой фонд, считает глава. По его распоряжению городские службы запитали обесточенные дома по резервной линии благодаря предпринимателям, находящимся в соседнем здании «Совкомбанка».

По словам директора «Горсвета» Дмитрия Мышкина, сейчас восстановлена одна кабельная линия, две другие находятся в работе. Собственник от кабельных линий отказался.

— Когда будут завершены работы? — спросил мэр.

— Договор будет заключен на этой неделе. В течение двух недель работы должны быть выполнены, — отметил Мышкин.

— Я давал поручение КБУ. На этом участке проблемы не только в электроснабжении, но и в теплоснабжении. ЦТП у нас также не находится на балансе. Нужно закрывать эту тему на улице Попова, чтобы мы понимали, что люди не являются заложниками, — подчеркнул Шестернин.

По словам директора КБУ Владимира Воспанчука, постановление о том, чтобы принять на баланс ЦТП, подписано, его забирают на обслуживание.

— Какие сроки?

— Самые короткие.

— Давайте так, нужно закрывать эту тему параллельно с энергоснабжением. Через две недели. По ул. Попова мы находимся в заложниках неких предпринимателей, которые строят свой бизнес в интересной форме. Две недели, — был категоричен Евгений Шестернин.


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(1) Комментарий

  1. Гость

    У него давно надо все отобрать и самого выгнать из города от него только вред сейчас еще и последнюю рыбу потравил

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