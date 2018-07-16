Кабельные линии и ЦТП забрала власть у владельца «Бердского острога » Илющенко

Ходом выполнения работ по электроснабжению ЖК «Прибрежный», построенным бизнесменом Александром Илющенко, поинтересовался на совещании чиновников 16 июля мэр Бердска Швгений Шестернин.

Мэрия Бердска 15 июня, напомним, подала заявление в прокуратуру с просьбой проверить законность предоставления электроэнергии бизнесменом Александром Илющенко домам в микрорайоне Прибрежном, который он застраивал.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 8 июня два многоквартирных дома №11/1 и 11/2 на ул. Попова остались более чем на сутки без электричества, поскольку сгорел единственный кабель. Отдавать сети городу, по словам мэра Бердска Евгения Шестернина, Илющенко не хотел. Но и не содержал должным образом жилой фонд, считает глава. По его распоряжению городские службы запитали обесточенные дома по резервной линии благодаря предпринимателям, находящимся в соседнем здании «Совкомбанка».

По словам директора «Горсвета» Дмитрия Мышкина, сейчас восстановлена одна кабельная линия, две другие находятся в работе. Собственник от кабельных линий отказался.

— Когда будут завершены работы? — спросил мэр.

— Договор будет заключен на этой неделе. В течение двух недель работы должны быть выполнены, — отметил Мышкин.

— Я давал поручение КБУ. На этом участке проблемы не только в электроснабжении, но и в теплоснабжении. ЦТП у нас также не находится на балансе. Нужно закрывать эту тему на улице Попова, чтобы мы понимали, что люди не являются заложниками, — подчеркнул Шестернин.

По словам директора КБУ Владимира Воспанчука, постановление о том, чтобы принять на баланс ЦТП, подписано, его забирают на обслуживание.

— Какие сроки?

— Самые короткие.

— Давайте так, нужно закрывать эту тему параллельно с энергоснабжением. Через две недели. По ул. Попова мы находимся в заложниках неких предпринимателей, которые строят свой бизнес в интересной форме. Две недели, — был категоричен Евгений Шестернин.