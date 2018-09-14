Директор УК СКС возглавил РКЦ Бердска

С 14 сентября РКЦ Бердска возглавил директор УК СКС Рамиз Масимов
С 14 сентября РКЦ Бердска возглавил директор УК СКС Рамиз Масимов. Он будет совмещать две должности.
— Основная задача расчетно-кассового центра – бесперебойное принятие от населения платежей, их распределение согласно законодательству, — заявил Рамиз Рафигович сайту «Курьер.Среда.Бердск». – Буду стремиться работать так, чтобы бердчане не испытывали никаких проблем при оплате коммунальных платежей.
36-летний Масимов, возглавляющий СКС с 2015 года, сменил арестованную за пособничество экс-директору КБУ Александру Кожину Марину Глазкову.
Глазкова руководила РКЦ с 2012 года, ее Следственный комитет обвинил в пособничестве в растрате в особо крупном размере. Сразу после предъявления обвинения 24 августа суд отправил ее под домашний арест на два месяца. По версии следствия, Марина Глазкова способствовала растрате 10 млн рублей, которую совершил бывший директор муниципального Комбината бытовых услуг Александр Кожин.
После ареста Глазковой у горожан возникли проблемы с онлайн-платежами за услуги ЖКХ.
— В ближайшее время все функции по онлайн-платежам будут восстановлены, — заверил Масимов.
Учредителями РКЦ являются частное лицо Игорь Мотин и МУП КБУ Бердска в лице директора Владимира Воспанчука.
Новый руководитель до прихода в УК СКС работал замом гендиректора ЗАО ГК Вымпел.
Рамиз Масимов — коренной бердчанин и увлечен общественной деятельностью, так, он входит в состав общественной палаты Бердска.
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Поздравляю! Порядочный и отзывчивый человек! Несколько раз был на приёме по вопросам своего жилого фонда, без ответа и помощи не остались, обещает -делает!
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Отличная новость!!!!!хороший мужик
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Хорошая новость, порядочный человек, грамотный Руководитель, наведёт порядок, если мешать не будут, поздравляю, !!!!
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Рамизу Рафиговичу наилучших пожеланий на нелегком поприще ЖКХ славного города Бердска.
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Прям реально порадовали, давно бы так. Хоть в одном ведомстве на ведется порядок…..
P.S Вангую, ща набегут анонимы и начнется….
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НВР, платим онлайн, гораздо проще и прозрачнее, надеемся, что с «новой метлой» на ведется (а что надеяться — уверены) порядок и будет система гораздо удобнее, сейчас система не отлажена и много «телодвижений»…
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Масимов молодец,работает не покладая рук!Поздравляю!
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Поздравляю! Знаю Рамиза Рафиговича, лично, такого хорошего и отзывчивого человека еще поискать нужно! Побольше бы таких людей, в социально важных сферах!!
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От всей души Поздравляю!!!
Вперед в светлое будущее!
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