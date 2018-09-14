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Директор УК СКС возглавил РКЦ Бердска

Рамиз Масимов заверил, что в ближайшее время все функции по онлайн-платежам за услуги ЖКХ будут восстановлены.

14.09.2018 Фото: Дмитрия Дорофеева 9 коммент.

Директор УК СКС возглавил РКЦ Бердска

С 14 сентября РКЦ Бердска возглавил директор УК СКС Рамиз Масимов

С 14 сентября РКЦ Бердска возглавил директор УК СКС Рамиз Масимов. Он будет совмещать две должности.
— Основная задача расчетно-кассового центра – бесперебойное принятие от населения платежей, их распределение согласно законодательству, — заявил Рамиз Рафигович сайту «Курьер.Среда.Бердск». – Буду стремиться работать так, чтобы бердчане не испытывали никаких проблем при оплате коммунальных платежей.
36-летний Масимов, возглавляющий СКС с 2015 года, сменил арестованную за пособничество экс-директору КБУ Александру Кожину Марину Глазкову.
Глазкова руководила РКЦ с 2012 года, ее Следственный комитет обвинил в пособничестве в растрате в особо крупном размере. Сразу после предъявления обвинения 24 августа суд отправил ее под домашний арест на два месяца. По версии следствия, Марина Глазкова способствовала растрате 10 млн рублей, которую совершил бывший директор муниципального Комбината бытовых услуг Александр Кожин.
После ареста Глазковой у горожан возникли проблемы с онлайн-платежами за услуги ЖКХ.
— В ближайшее время все функции по онлайн-платежам будут восстановлены, — заверил Масимов.

Учредителями РКЦ являются частное лицо Игорь Мотин и МУП КБУ Бердска в лице директора Владимира Воспанчука.
Новый руководитель до прихода в УК СКС работал замом гендиректора ЗАО ГК Вымпел.
Рамиз Масимов — коренной бердчанин и увлечен общественной деятельностью, так, он входит в состав общественной палаты Бердска.


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(9) Комментариев

  1. Житель

    Поздравляю! Порядочный и отзывчивый человек! Несколько раз был на приёме по вопросам своего жилого фонда, без ответа и помощи не остались, обещает -делает!

    Thumb up 12 Thumb down 2

  2. Макс бердский

    Отличная новость!!!!!хороший мужик

    Thumb up 11 Thumb down 0

  3. Аноним

    Хорошая новость, порядочный человек, грамотный Руководитель, наведёт порядок, если мешать не будут, поздравляю, !!!!

    Thumb up 11 Thumb down 2

  4. просто гость

    Рамизу Рафиговичу наилучших пожеланий на нелегком поприще ЖКХ славного города Бердска.

    Thumb up 11 Thumb down 0

  5. АнтиЯ

    Прям реально порадовали, давно бы так. Хоть в одном ведомстве на ведется порядок…..
    P.S Вангую, ща набегут анонимы и начнется….

    Thumb up 10 Thumb down 2

  6. АнтиЯ

    НВР, платим онлайн, гораздо проще и прозрачнее, надеемся, что с «новой метлой» на ведется (а что надеяться — уверены) порядок и будет система гораздо удобнее, сейчас система не отлажена и много «телодвижений»…

    Thumb up 10 Thumb down 0

  7. Марина

    Масимов молодец,работает не покладая рук!Поздравляю!

    Thumb up 5 Thumb down 0

  8. Мощный

    Поздравляю! Знаю Рамиза Рафиговича, лично, такого хорошего и отзывчивого человека еще поискать нужно! Побольше бы таких людей, в социально важных сферах!!

    Thumb up 6 Thumb down 0

  9. Кудри

    От всей души Поздравляю!!!
    Вперед в светлое будущее!

    Thumb up 1 Thumb down 0

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