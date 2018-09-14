Директор УК СКС возглавил РКЦ Бердска

С 14 сентября РКЦ Бердска возглавил директор УК СКС Рамиз Масимов. Он будет совмещать две должности.

— Основная задача расчетно-кассового центра – бесперебойное принятие от населения платежей, их распределение согласно законодательству, — заявил Рамиз Рафигович сайту «Курьер.Среда.Бердск». – Буду стремиться работать так, чтобы бердчане не испытывали никаких проблем при оплате коммунальных платежей.

36-летний Масимов, возглавляющий СКС с 2015 года, сменил арестованную за пособничество экс-директору КБУ Александру Кожину Марину Глазкову.

Глазкова руководила РКЦ с 2012 года, ее Следственный комитет обвинил в пособничестве в растрате в особо крупном размере. Сразу после предъявления обвинения 24 августа суд отправил ее под домашний арест на два месяца. По версии следствия, Марина Глазкова способствовала растрате 10 млн рублей, которую совершил бывший директор муниципального Комбината бытовых услуг Александр Кожин.

После ареста Глазковой у горожан возникли проблемы с онлайн-платежами за услуги ЖКХ.

— В ближайшее время все функции по онлайн-платежам будут восстановлены, — заверил Масимов.

Учредителями РКЦ являются частное лицо Игорь Мотин и МУП КБУ Бердска в лице директора Владимира Воспанчука.

Новый руководитель до прихода в УК СКС работал замом гендиректора ЗАО ГК Вымпел.

Рамиз Масимов — коренной бердчанин и увлечен общественной деятельностью, так, он входит в состав общественной палаты Бердска.