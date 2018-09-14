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Травников поклялся честно работать в должности губернатора Новосибирской области

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Травников поклялся честно работать в должности губернатора Новосибирской области

Церемония инаугурации избранного главы региона прошла в Новосибирске. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков зачитал поздравление от председателя ГД Вячеслава Володина.

14.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Травников поклялся честно работать в должности губернатора Новосибирской области

Врио губернатора Андрей Травников выбран главой Новосибирской области

Победивший на прошедших 9 сентября губернаторских выборах в Новосибирской области представитель партии «Единая Россия» Андрей Травников, до этого 11 месяцев занимавший должность врио главы региона, официально вступил в должность губернатора, передает РИА Новости.

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Андрей Травникова состоялась в пятницу в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца. В начале церемонии глава облизбиркома Ольга Благо вручила Травникову удостоверение об избрании его главой региона. В соответствии с уставом региона, избранный губернатор в присутствии депутатов заксобрания региона произнес присягу на верность народу и Конституции России, уставу Новосибирской области.

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Новосибирской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав и законы Новосибирской области, отстаивать интересы Новосибирской области, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности», — сказал избранный губернатор.

Андрей Травников по итогам прошедших выборов набрал 64,52% от общего количества голосов избирателей (405 722 голоса), победив со значительным отрывом от конкурентов. Кандидат от ЛДПР Дмитрий Савельев получил 17,35% голосов (109 076 голосов), Анатолий Кубанов от «Справедливой России» — 11,73% (73 762 голоса), Георгий Михайлов от «Народного альянса» — 3,39% (21 300 голосов). Явка составила 29,52% — на выборы пришли 628 848 избирателей из зарегистрированных 2,133 миллиона.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за Травникова проголосовало 11 800 бердчан — менее 24% имеющих право голоса.

В свою очередь, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сказал, что Травников за непродолжительный период времени смог завоевать доверие жителей одного из экономических, деловых и культурных центров страны.

«Уверенная победа показывает, что граждане связывают с вами успешное развитие территории. Важнейшей стратегической целью является всестороннее использование мощного потенциала Новосибирской области», — сказал он, отметив, что избранному губернатору предстоит реализовать важнейшие проекты, такие как развитие Новосибирского научного центра (Академгородок 2.0) и провести Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году.

Травникова также поздравил первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, который зачитал поздравление от председателя Госдумы Вячеслава Володина. «Думаю, результаты вашей работы демонстрируют, что менее чем за год работы вам удалось глубоко вникнуть в ситуацию, но и предложить серьезную, аргументированную программу действий. За короткий период времени вы смогли объединить вокруг себя жителей региона», — сказал Жуков.

На прошлых выборах губернатора Новосибирской области в сентябре 2014 года итоговая явка составила 30,73% голосов избирателей. Тогда в выборах победил Владимир Городецкий с результатом 64,97% голосов. В настоящее время Городецкий является помощником полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

Досрочные выбора губернатора Новосибирской области были назначены на 9 сентября после того, как президент России Владимир Путин 6 октября 2017 года освободил от должности по собственному желанию прежнего главу региона Владимира Городецкого, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности губернатора.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Верно служить кому? :-D

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  2. Новый мэр

    Так и сказал, мамой клянусь *IN LOVE*

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