Травникова выбрал Бердск губернатором Новосибирской области

Врио губернатора Андрей Травников выбран главой Новосибирской области
Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо в ночь на 10 сентября сообщила предварительные итоги голосования на губернаторских выборах. По ее словам, на 23.30 воскресенья порядка 40% протоколов было внесено в систему «ГАС-выборы».
— Участие в выборах приняли 28,09% избирателей. Это предварительные результаты. За Анатолия Кубанова проголосовали 12,11% избирателей, за Георгия Михайлова — 3,29%, Дмитрий Савельев набрал —16,18%, Андрей Травников — 65,62%. Большинство обработанных протоколов — это городские избирательные участки. Цифры могут колебаться еще достаточно сильно, — подчеркнула она.
По словам главы избиркома, в районах области в среднем участвовало больше 40% избирателей, в Новосибирске — 20%.
— Явка чуть ниже, чем на предыдущих выборах губернатора 2014 года. Мы, конечно, не очень довольны, как город проголосовал, в районах области наши избиратели проявили определенное сознание, — пояснила Ольга Благо.
Низкую явку председатель облизбиркома объяснила тем, что избиратель не успел перестроиться после старта учебного года, который начался буквально неделю назад, и недостаточным интересом к выборам со стороны избирателей. В городе самую низкую явку продемонстрировали Ленинский район — 18,87% на 19.30 вечера и Октябрьский — 19,07%. Самая высокая явка в сельских муниципальных районах отмечена в Здвинском — более 62%, Кочковском — 56%, Сузунском — около 57%.
Нарушений на этих выборах, по словам Благо, не было.
Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в территориальном избиркоме, в Бердске Андрей Травников, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 60,17% голосов — выбор в его пользу сделали 11 842 бердчанина из 83 200 внесенных в список избирателей. Второе место по голосам занял выдвиженец от ЛДПР Дмитрий Савельев — 16,87% (3321 голос). На третьей строчке эсэр Анатолий Кубанов с 15,62% голосов (3075). Последним среди кандидатов на губернаторский пост оказался Георгий Михайлов, представитель партии «Народный альянс». Ему отдали предпочтение 812 бердчан-избирателей (4,13%). Всего на бердские избирательные участки 9 сентября пришли 19 682 человека — явка составила 23,65%.
Стоит отметить, что это предварительные итоги, на окончательные выводы облизбиркому дается 3 дня. Но уже сейчас понятно, что руководить областью будет Андрей Травников, назначенный президентом временно исполнять обязанности руководителя Новосибирской области 6 октября. По предварительным данным, инаугурация нового главы региона состоится 14 сентября.
12 тыс? Интересно сопоставить это с количеством бюджетников в городе.
47 16
А при чем тут бюджетники?
Я вот работаю в школе: никогда не слышала чтобы кто-то кого принуждал или хотя бы рекомендовал в отношении голосования.
Оставьте свои байки для…. хотя не для кого уже, так что просто выбросьте и не позорьтесь тут.
22 55
А почему вы решили, что я имею в виду принуждение?
23 12
А что вы имели в виду, когда говорили что усматриваете связь между количеством проголосовавших и численностью бюджетников?
Раскройте ход своих мыслей.
12 27
Ожидаемо. Накрутили и явку по области и голоса.
44 17
Ожидаемо ваше «ожидаемо».
Или у вас конкретные данные по накруткам?
15 24
С такой явкой и результатом голосования и.о. губернатора следовало бы самому отказаться от должности.
51 17
По статистике, чем ниже явка, тем меньше шансов на победу кандидата от оппозиции. А в целом, закончилась эпоха Толоконских-Городецких
26 6
А почему он должен отказываться если вы сиднем просидели на диване?
Я вот проголосовала за Травникова.
Как мне показалось, у него самая впечатляющая биография.
И да, я проголосовала за то, чтобы губернатором был тот, кому доверяет наш Президент: ранее он был полномочным представителем Президента, а после Путин назначил его.
22 74
Вас в г-но затоптали, а Вы аплодируете и кричите: ЕЩЁ, ЕЩЁ!!!!
60 17
Знаете ли, я вот нормально живу.
А вот вас мне искренне жаль: столько негатива, как будто вы и вправду в «г-не» живете.
18 58
В каком-то смысле вы правы. Вопрос лишь в том пахнет вам или нет
31 8
Не пахнет. Там где пахнет, вижу что ремонтируют.
А был бы Потапов 2.0, как в случае с голубевскими грузовиками через Южный, сказал бы, через месяц-другой, «ремонтировать не будем, денег нет, распылять духи будем».
7 17
Так мы и поверили 28 % явки. В Новосибирске избирательные комиссии спали от тоски и безлюдья. Реальная явка без мертвых душ и приписок меньше 20 %. И то за счет сельского населения, для которого это хоть какое то развлечение после копки картошки.
45 11
До обеда поработала на огороде, потом приехала, помылась и проголосовала.
В чем проблема то?
18 36
Не забывайте про режимные объекты, где голосовать ходят строем в добровольно-обязательном порядке, военные части, тюрьмы, дома престарелых.
47 14
» Не забывайте про режимные объекты,»
всяко «голосуют»…в соцсетях пишут про выборы в Ярославле,где крестьян из деревень вывозили на голосование за полотенца ценой максимум в 100 деревянных — отгадай за какую партию…
37 13
Одна поправка — в тюрьмах вроде как не голосуют, ст.32 Конституции. В сизо голосуют.
24 6
Петр, расскажи, откуда вы бред этот черпаете?
Конкретно про тюрьмы:
Согласно ст. 32 Конституции РФ, не имеют права голосовать на выборах недееспособные, а также граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Так, граждане на период пребывания в местах лишения свободы не могут воспользоваться правом голоса.
После этого рассматривать всерьез ваши слова уже невозможно.
14 23
Не совсем корректно высказался, согласен, я имел в виду работников силовых структур и армии, которые ходят на выборы строем.
27 11
А как им надо ходить — толпой? Это повлияет на результаты голосования?
Иногда лучше промолчать, чем натужно выдавливать из себя подобные аргументы. Кстати, вы за кого проголосовали — это возможно уточнить?
12 18
странный, кстати, вопрос.
Вы готовы представиться и рассказать за кого голосовали?
11 10
Я не ходил на выборы.
8 7
ну я ходил.
голосовал на Травникова, а что?
представляться не буду, как и все здесь — не вижу смысла
9 14
не сомневаюсь, что вы не будете.
Но, вопрос-то не вам был.
6 6
это понятно.
Но вопрос к вам, Данилов:
разве разумный человек в сети будет просить другого раскрыться перед всеми?
8 2
А в чём проблема? Например, в соцсетях многие высказывают своё мнение «перед всеми». Вполне себе идентифицированными.
Я считаю, это более честным, чем анонимно, или под разными именами шлёпать посты.
6 7
Тогда начните с себя!
Помнится вам предлагали уже встретиться и пообщаться очно, но вы отказались и остались таким же анонимом, как и все здесь
4 3
дыкть, как раз меня без проблем можно идентифицировать(вы это прекрасно знаете).
А предложения личных встреч на почве политических, экономических или других каких-то пристрастий, никакого отношения к «общению» это не имеют. Во всяком случае, в моём понимании. Да и смысла не имеют точно так же.
ps. а, ну , и ещё- я хотя бы зарегистрированный пользователь и пишу всегда только под одним ником))
4 2
А что, в Домах ветеранов труда, в/ч и т.д. находятся недееспособные или лишённые избирательных прав? Поросёнок,, вы бы не заговаривались…
9 22
Вы про что? В домах ветеранов стабильно высокая явка, понятно почему, деваться им не куда, а уж когда к тебе приходят с урной, да ещё и показывают, где галочку поставить
36 12
Ну и ? Вас не устраивает, что пожилые граждане проголосовали?
Насчёт «где галочку ставить» -вам такие фантазии теперь, конечно, утешительны.
9 31
канал ОТС еще 8 числа ролик уже выпустил, где рассказывали о победе Травникова.
37 14
это были фейки
12 27
То есть 60 тысяч бердских избирателей против Травникова.
38 13
Нет Вовочка, иди лучше учиться в школу!
Это значит что 60 тысяч бердских избирателей несознательны и пассивны в своей жизненной позиции.
А использовать их в указанном контексте любят провокаторы и те, кто выворачивает факты наизнанку.
17 32
Да ладно? Люди не верят этой власти, 60 тысяч не верят. Спроси любого кто вчера не голосовал. Я не голосовал. Потому что, когда тебя обманывают раз за разом думаешь, а какой смысл? Идти на выборы и увеличивать легитимность этой воровской банды? Еще за две недели писали что у травникова 65%, их в итоге и нарисовали. Так что пусть воруют, но без нас. Я могу с гордостью говорить что эта власть не имеет никакой поддержки. Хоть какой процент нарисуй.
44 14
Соседи мои не голосовали.
Говорят что не интересуются политикой и не хотят вникать даже.
Так что не спеши записывать все 60 тысяч в недовольные.
А даже скорее так: недовольных можно посчитать по митингам: 0,1%
10 23
Соседи ваши, миллионеры слепо-глухо-немые?
7 10
Можно спросить часть тех, кто вчера голосовал. Просто не хочу, чтобы мой бюллетень вдруг оказался поданным в пользу ЕР. Поэтому пошла и проголосовала «против».
13 8
Нет графы «против»!
Вопрос: а ЗА кого вы проголосовали?
8 4
» Нет графы «против»!»
поэтому и массовой явки нет )
5 2
Вот потому я и поставила в кавычки слово «против». За кого — не помню, второй в списке. В ситуации, когда нас лишили возможности высказать недоверие власти оптом, мне важно хотя бы, чтобы моим бюллетенем не воспользовались за кандидата от ЕР. Как мой папа сказал: «Мне Травников, как мужик, вроде и симпатичен, но я не хочу голосовать ни за кого от ЕР».
5 6
Рукалицо
3 3
ещё т.Сталин говаривал: «Не важно, как проголосуют, а важно, как подсчитают!». И вообще,
зачем у нас демократические формы при несменяемой авторитарной власти? Умный скажет,
а за тем, чтобы дурак поверил в то, что его жизнь что-то значит в политике.
6 3
..даже не говорил, а «говаривал». А дедушку Ленина вы не застали? «Бытие определяет сознание»(с).
1 5
Пассивность и наплевательство. Едру дали право дальше издеваться над народом, нарисовав запредельные проценты, избежав второго тура абсолютно на всех губернаторских выборах. Не верю ни единому слову этой власти.
41 12
с одной стороны, низкий уровень явки это выражение протеста …
с другой стороны, при низкой явке проще обеспечить победу нужному для кремлевских кандидату ..
на выборах будут пускать по десять кандидатов, чтобы они распыляли голоса. При этом будут всячески убирать реальных конкурентов ЕДРА и напирать на всякие дома престарелых ,военные части и прочие подконтрольные-подневольные конторы … вот и «победа» …
сам не голосовал, был на даче…в автобусе слышал разговор пенсионеров на тему выборов …типа, а кого выбирать? кого ни выбери , все будут воровать …Еще ни одного не выбрали, который бы не воровал…Все последние 30 лет во власти только воруют….
на народную любовь к нашему альфе это уже не тянет ))
29 10
А молодежь-то молодцы! Проигнорили эту игру, предложенную нам правительством. Почему старшему поколению никто не объяснил, что надо вообще не ходить на выборы, чтобы показать, что эта власть надоела всласть — лгут на каждом шагу, а теперь еще и пакостят своему же народу. Гнать взашей!
25 12
Господа бердские политтехнологи!
Ваши предсказания, страшилки, хотелки, фэнтэзи и прочие эмоции в рамки разумного не вошли. Увы вам и ах
Тренируйтесь дальше, на кошках.
12 11
Я вот, вообще, новость прочитал, что местный телеканал ОТС заранее записал новость о том, что Андрей Травников выиграл на выборах губернатора области.
Удалено
От модератора. Давать ссылки на закрытые группы нет смысла.
9 7
Для тебя чтоли новосить, что ВСЕ сми всегда заранее готовят материалы?
Так вот рассказываю: поскольку определяющим фактором является как можно скорее после появления новости выдать ее в эфир или вывесить на сайт, то ВСЕГДА есть заготовки на каждого кандидата и по факту туда вставляются просто цифры и максимально быстро выдается в эфир.
Да… видно вы просто не в курсе как работают современные СМИ
6 6
вот интересно, а почему убрана из закона о выборах обязанность всех избирателей идти и голосовать? Хоть бы и под страхом административной ответственности? Сразу бы понятен стал настоящий расклад голосов! Деньги — в бюджет, то бишь штрафы за неприход. Покрыли бы частично расходы на выборы…
4 11
Молод и зелен. Законы это не то что у тебя в голове, это то что на бумаге. А то что в голове, твои «почему», например, зависит от того, насколько адекватно ты понимаешь/стремишься понимать мир.
5 6
Голосовал за Академ 2.0 и прочие планы развития города и области.
Оказывается, абсолютное большинство голосов у нас за «прокремлевских», чему искренне рад. Ведь «прокремлевских» означает «пророссийских», а антикремлевская позиция означает позицию Лондона или Вашингтона, или Киева. Или очередного безумца, который готов прибить мошонку к брусчатке, а потом эмигрировать и попасть в сумасшедший дом..
10 19
лихо завернули.
Но, спорно.
9 7
И что спорного. У нас традиционно в Кремле все власти, как ранее оппозиционные (Ельцин) так и ни разу не оппозиционные (коммунисты). Кремль это административный центр России. Когда говорят «атикремлевский», это звучит как «антироссийский». И что удивительного, у нас и такие ментальные экстремисты (бомба на Москву) есть. Радует, что их ничтожное количество.
6 12
» Когда говорят «атикремлевский», это звучит как «антироссийский».»
смешно, да..)
а что, ни разу не было фальсификаций с всероссийскими выборами конкретно в пользу Кремля?
помнится, когда то Зюганов выиграл выборы у Ельцина….А «победу » отдали Ельцину (причины пока опустим)….Народ когда то голосовал за сохранение СССР на референдуме — кто то его послушал?
на Донбассе 11 мая 2014 проголосовали за суверенитет и желание объединиться с Россией …Однако осенью 14 года Путин придумал т.н. Минские соглашения, по которым Донбасс должен вернуться в /на Украину «на особых автономных условиях» …Т.е. президент практически наплевал на волю донбассцев…С тех в наших СМИ про тот референдум 14 года молчат, а про минские соглашения тараторят как про великое благо…
вы не путайте Кремль и Замкадье, остальную Россию…
12 9
Товарищ-господин, не в пользу Кремля, а в пользу действующих властей. Власти приходят и уходят, а Кремль остаётся.
3 4
«прокремлевских» означает «пророссийских», а антикремлевская позиция означает позицию Лондона или Вашингтона»
Капец, что у людей в головах Киселёв с Соловьёвым головного мозга Всё как дедушка Геббельс учил.
9 7
«Киселёв головного мозга»…у тебя -Евгений Киселёв-жующий.
5 5
Да, именно так, пророссийских. Кремль это административный центр России.
Ну а вы то давно «с ума сошли», это всем известно
4 8
неожиданно…
жаль, что в Новосибирской области нет таких полковников :
Человек, безусловно заслуживающий уважения, работает в звании полковника начальником УВД города Пскова, а зовут его Сергей Сурин. Поставив на кон карьеру, сегодня он развернул транспарант против повышения пенсионного возраста. https://vk.com/nezugar_vk?w=wall-46268973_8698
11 8
кадры из Питера на Россию и впрямь непохожи.Такие жёсткие столкновения полицейских и демонстрантов мы видели только из -за заграницы. Ничего подобного раньше не было. А вот в последние годы какое то сплошное а ля Латинамерика.
И все эти нелюди в масках через несколько лет скажут — «я не хотел, меня заставили, у меня семья, я не понимал, время такое было, вы даже не догадываетесь как в полиции сложно и проч.»
Ребята в погонах отстаивают своё личное право выйти на пенсию в 45. Ведь их реформа не коснулась.
А платить им будут из денег избиваемых… Вообще, несколько ударов дубинкой по почкам как раз сокращают пенсионный возраст на пару-тройку лет..
17 12
Так вы не в курсе?
Давно отменили льготы по пенсионному возрасту военным и силовикам!
А знаете чья была идея? только шепотом: пу-ти-на! Он лично настоял на этом
6 4
Это, вы, мил человек, мало в жизни повидали затруднений
В одна тысяча девятьсот девяносто третьем году, например, по милицейским поливали длинными очередями в самом центре Москвы, например. И наносили тяжкие телесные безнаказанно и невозбранно. Снайпера вполне себе работали и по вэвэшникам и по милицейским, сиэнэновцы поопсикались и снимали свои кадры совершенно издалека.
Я уж не буду постэсэсэр вспоминать в виде Закавказья какого….
6 1
«В одна тысяча девятьсот девяносто третьем…»
———————————————————————
да, да… Стреляли… гб по бг… Потом из танков по конституции… Пристрелка по народу… Теперь и танки не нужны — самим законом стреляют!
4 5
Не Бердск выбрал, а Москва назначила, чего понятия то подменять.
23 11
Поздравляю Андрея Травникова с победой,что он выиграл на выборах губернатора НСО! Это и следовало ожидать,я видел,что это деловой человек,и если он что-то начнёт делать,то он это дело доведёт до конца — и,маленький секрет,у него хорошее будующее.
Ну а всем тем,кто писал здесь,что почки отбили,так таких-то на весь миллионный город было 7 человек(которых задержали на митинге против пенсионной реформы),так что не надо здесь сильно уж такие страшилки нам выкладывать.Кто-то даже из Анонимов сказал,что у «нас стало как на Западе по разгону демонстрантов»,но глубоко ошибается и вас вводит в заблуждение — если кого-то начнут удалять — то там специальными пожарными машинами всех сбивают с ног,так сказать,оттесняют и вытесняют…А в основном люди голосовали перед закрытием,так как работали в поле…Так что,чем быть,тому было не миновать,анонищики -критики.
Человек —-
8 12
Скажите, как надо ещё нагнуть Человека, чтобы он не голосовал за «единую Россию».
18 10
а может просто показать нормального кандидата из другой партии?
но чет я не наблюдаю таких: только и шуты какие то!
15 3
Всего получается около 3% недействительных бюллетеней от проголосовавших. Это менее 1% от общего числа избирателей, а 72% просто поленились или тупо проигнорировали, хотя могли устроить второй тур и «протестное голосование».
Я сам в прошлом был наблюдателем, и могу сказать, что даже на последние выборы президента пришли практически одни пожилые люди и глубокие старики, многие из которых даже перемещаться не могут без посторонней помощи. Вы даже представить себе не можете, насколько на этом фоне ничтожный процент людей среднего возраста и уж тем более молодежи принимает участие в выборах.
И не надо мне рассказывать о жутких фальсификациях в день голосования. Все фальсификации и манипулирование общественным мнением происходят до этого, на экране телевизора и в интернете. А в день голосования в этом просто нет необходимости: народ сам, своими руками и ногами проголосует как надо…
2 2
помрут скоро пожилые! Что делать станет власть, если на выборы народ перестанет ходить вовсе? Ведь пожилыми станут те, кто игнорировал выборы…
3 2
Да, не в пожилых проблема, как вы не понимаете. Они-то как раз свое мнение высказывают. Хотя, на мой взгляд, в силу возраста они более внушаемые и доверчивые, у многих опять же нет альтернативных источников информации. Я не могу понять тех, кто бойкотирует выборы, думая, что это какой-то там протест. Без минимального порога явки это не протест, а соглашательство. Ну станет явка еще ниже, кого это волнует? Скажут, что это следствие нового этапа урбанизации. Через год о ней никто и не вспомнит, а 65% останутся.
0 0
слишком разговорчивая урна ))
https://coub.com/search?q=%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%20(%206)
0 1
Всем хочется какой-то новой власти… Новая воровать что ли не будет? Последние 30 лет власть ворует…А раньше не воровали? В советское время,кто помнит- простые смертные, работавшие в столовках,магазинах, все воровали… А что уж говорить про власть хоть прошлую,хоть настоящую… Путин надоел,а Навальный воровать не будет?
2 5
дык… воровство-воровству рознь! Одно дело слямзить советскому чиновнику машину леса и другое нынешнему строить дворец за 8 млрд… Энто разное воровство и сравнение по названию слова неуместно! Приворовывать или обкрадывать миллионы сограждан — это разные виды воровства!
4 2
Раньше ТАК не воровали…
и коммуняки за границей особняков, яхт и счетов в офшорах не имели — при куче других недостатков этого у них отнять…
При том,что и ЖКХ стоила копейки, и высшее образование бесплатное, и многие другие вещи вполне были по карману абсолютному большинству …и безработицы не было …
Сейчас же повышают налоги и дорожает всё, что можно — при том, что и до пенсии попробуй доживи, и работу еще найди нормальную , и детей своих обеспечь , а перспектив всё меньше и меньше..
недаром молодые стали выходить на митинги, они первыми поняли абсолютную бесперспективность такой «эффективной» экономики и политики …
2 2
Коммуняки намного больше сливали «братским партиям», «международному рабочему движению», «свободолюбивым африканским народам». Так что не надо «ля-ля-фа».
О закрытых партийных дачах/санаториях у старших родственников поспрашивайте. А если сложно признать игоги выборов, то совет здесь (всё по пролетарски):
https://www.youtube.com/watch?v=-23n7gSohkM
1 2
путинские увели в офшоры куда больше, плюс списали-простили долги другим странам, плюс просто украли 5 триллионов за золотые нефтеносные 2000е годы, когда нефть стоила от 100 баксов и больше -их не потратили на страну,на модернизацию ..
при этом даже не сравнивайте уровни экономик — советской и путинской — это небо и земля…
то, что тратили советские бонзы на зарубежные компартии , это мелочь по сравнению с гигантскими тратами на стройки пятилеток в собственной стране — как никак вторая мировая держава была..а путинская «экономика»нынче только с зимбабве может соревноваться…
зы. Англия сейчас будет отбирать у путинских :
В первый пакет входят счета в банках Великобритании и активы на территории Соединенного Королевства,принадлежащие российским чиновникам класса А,а так же действующим сотрудникам госбанков,госкорпораций и силовых ведомств. Суммарный объём российских активов для заморозки и передачи в интересах Британии составил £4.8 млрд.
Второй пакет в проработке,и по полученным данным,там будет затронут ближний круг Президента,главы Газпрома,Роснефти,Сургутнефтегаза,Транснефти,Газпромбанка,Северстали,Стройгазмонтажа,СМП Банка и бизнес структур,близких к РЖД и Аэрофлоту.
Примерный объём второго пакета £23 млрд.
С учётом вывода средств резидентов РФ,за период с 1.03.18-1.09.18 в периметре британских властей,находятся около £600 млрд. (с)
Эти £600 млрд могли работать на российскую экономику, а не на чьи то личные карманы…
да советские старцы в подметки не годятся «эффективным» кремлевским менеджерам — те деньги тратили хоть на советский имидж, а эти на свою сладкую жизнь — что кремлевским до собственной страны и народа ? совсем опустились -стали пенсии у людей воровать ..
0 2
Украли наверное немало. «Вывели в офшоры» — ну, что-то вывели, но некоторые офшоры физически нужны нам, для ведения внешнеэкономической деятельности.
Только не забывай что сейчас население в значительной степени пересело на авто, многие живут в новом жилье, у некоторых оно как в Америке по размеру, у всех мебель, кухни-мухни, одежда — джинсы и кроссовки, у многих и заграничный отдых.
В магазинах товаров развал, на улице кафе, столовые, бары. Интернет, компьютеры, свобода слова.
Всего этого не было в СССР. Признайся, сдавал макулатуру чтобы получить Три Мушкетера в подарок?
0 1
«Раньше ТАК не воровали…
и коммуняки за границей особняков, яхт и счетов в офшорах не имели — при куче других недостатков этого у них отнять…
При том,что и ЖКХ стоила копейки, и высшее образование бесплатное, и многие другие вещи вполне были по карману абсолютному большинству …и безработицы не было …»
Практически все правильно. Только вот жить сейчас в 100 раз лучше. Ну, может не вам лично, а большинству.
Так, как раньше было, жить было нельзя и это понимала каждая собака во дворе. Я эти времена и настроения помню, хоть и молод был.
2 1