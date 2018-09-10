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Травникова выбрал Бердск губернатором Новосибирской области

За него проголосовало менее 12 тыс. бердских избирателей из 83 тыс. В целом явка оказалась рекордно низкой. Инаугурация нового главы региона состоится, по предварительным данным, 14 сентября.

10.09.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 82 коммент.

 

Травникова выбрал Бердск губернатором Новосибирской области

Врио губернатора Андрей Травников выбран главой Новосибирской области

Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо в ночь на 10 сентября сообщила предварительные итоги голосования на губернаторских выборах. По ее словам, на 23.30 воскресенья порядка 40% протоколов было внесено в систему «ГАС-выборы».

— Участие в выборах приняли 28,09% избирателей. Это предварительные результаты. За Анатолия Кубанова проголосовали 12,11% избирателей, за Георгия Михайлова — 3,29%, Дмитрий Савельев набрал —16,18%, Андрей Травников — 65,62%. Большинство обработанных протоколов — это городские избирательные участки. Цифры могут колебаться еще достаточно сильно, — подчеркнула она.

По словам главы избиркома, в районах области в среднем участвовало больше 40% избирателей, в Новосибирске — 20%.

— Явка чуть ниже, чем на предыдущих выборах губернатора 2014 года. Мы, конечно, не очень довольны, как город проголосовал, в районах области наши избиратели проявили определенное сознание, — пояснила Ольга Благо.

Низкую явку председатель облизбиркома объяснила тем, что избиратель не успел перестроиться после старта учебного года, который начался буквально неделю назад, и недостаточным интересом к выборам со стороны избирателей. В городе самую низкую явку продемонстрировали Ленинский район — 18,87% на 19.30 вечера и Октябрьский — 19,07%. Самая высокая явка в сельских муниципальных районах отмечена в Здвинском — более 62%, Кочковском — 56%, Сузунском — около 57%.

Нарушений на этих выборах, по словам Благо, не было.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в территориальном избиркоме, в Бердске Андрей Травников, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 60,17% голосов — выбор в его пользу сделали 11 842 бердчанина из 83 200 внесенных в список избирателей. Второе место по голосам занял выдвиженец от ЛДПР Дмитрий Савельев — 16,87% (3321 голос). На третьей строчке эсэр Анатолий Кубанов с 15,62% голосов (3075). Последним среди кандидатов на губернаторский пост оказался Георгий Михайлов, представитель партии «Народный альянс». Ему отдали предпочтение 812 бердчан-избирателей (4,13%). Всего на бердские избирательные участки 9 сентября пришли 19 682 человека — явка составила 23,65%.

Стоит отметить, что это предварительные итоги, на окончательные выводы облизбиркому дается 3 дня. Но уже сейчас понятно, что руководить областью будет Андрей Травников, назначенный президентом временно исполнять обязанности руководителя Новосибирской области 6 октября. По предварительным данным, инаугурация нового главы региона состоится 14 сентября.


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(82) Комментариев

  1. Омоним

    12 тыс? Интересно сопоставить это с количеством бюджетников в городе.

    Thumb up 47 Thumb down 16

    • Аноним

      А при чем тут бюджетники?
      Я вот работаю в школе: никогда не слышала чтобы кто-то кого принуждал или хотя бы рекомендовал в отношении голосования.
      Оставьте свои байки для…. хотя не для кого уже, так что просто выбросьте и не позорьтесь тут.

      Thumb up 22 Thumb down 55

  2. Аноним

    Ожидаемо. Накрутили и явку по области и голоса.

    Thumb up 44 Thumb down 17

  3. Александр

    С такой явкой и результатом голосования и.о. губернатора следовало бы самому отказаться от должности.

    Thumb up 51 Thumb down 17

    • Аноним

      По статистике, чем ниже явка, тем меньше шансов на победу кандидата от оппозиции. А в целом, закончилась эпоха Толоконских-Городецких :P :-D ;)

      Thumb up 26 Thumb down 6

    • Аноним

      А почему он должен отказываться если вы сиднем просидели на диване?
      Я вот проголосовала за Травникова.
      Как мне показалось, у него самая впечатляющая биография.
      И да, я проголосовала за то, чтобы губернатором был тот, кому доверяет наш Президент: ранее он был полномочным представителем Президента, а после Путин назначил его.

      Thumb up 22 Thumb down 74

  4. Аноним

    Так мы и поверили 28 % явки. В Новосибирске избирательные комиссии спали от тоски и безлюдья. Реальная явка без мертвых душ и приписок меньше 20 %. И то за счет сельского населения, для которого это хоть какое то развлечение после копки картошки.

    Thumb up 45 Thumb down 11

    • Аноним

      До обеда поработала на огороде, потом приехала, помылась и проголосовала.
      В чем проблема то?

      Thumb up 18 Thumb down 36

    • Поросёнок Пётр

      Не забывайте про режимные объекты, где голосовать ходят строем в добровольно-обязательном порядке, военные части, тюрьмы, дома престарелых.

      Thumb up 47 Thumb down 14

      • Аноним

        » Не забывайте про режимные объекты,»
        всяко «голосуют»…в соцсетях пишут про выборы в Ярославле,где крестьян из деревень вывозили на голосование за полотенца ценой максимум в 100 деревянных — отгадай за какую партию…

        Thumb up 37 Thumb down 13

      • Аноним

        Одна поправка — в тюрьмах вроде как не голосуют, ст.32 Конституции. В сизо голосуют.

        Thumb up 24 Thumb down 6

      • Аноним

        Петр, расскажи, откуда вы бред этот черпаете?
        Конкретно про тюрьмы:
        Согласно ст. 32 Конституции РФ, не имеют права голосовать на выборах недееспособные, а также граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Так, граждане на период пребывания в местах лишения свободы не могут воспользоваться правом голоса.

        После этого рассматривать всерьез ваши слова уже невозможно.

        Thumb up 14 Thumb down 23

        • Поросёнок Пётр

          Не совсем корректно высказался, согласен, я имел в виду работников силовых структур и армии, которые ходят на выборы строем.

          Thumb up 27 Thumb down 11

          • Истмат

            А как им надо ходить — толпой? :-D Это повлияет на результаты голосования? :-D
            Иногда лучше промолчать, чем натужно выдавливать из себя подобные аргументы. Кстати, вы за кого проголосовали — это возможно уточнить? 8)

            Thumb up 12 Thumb down 18

            • a.danilov

              странный, кстати, вопрос.
              Вы готовы представиться и рассказать за кого голосовали?

              Thumb up 11 Thumb down 10

              • Истмат

                Я не ходил на выборы. =)

                Thumb up 8 Thumb down 7

              • Аноним

                ну я ходил.
                голосовал на Травникова, а что?
                представляться не буду, как и все здесь — не вижу смысла

                Thumb up 9 Thumb down 14

              • a.danilov

                не сомневаюсь, что вы не будете.

                Но, вопрос-то не вам был.

                Thumb up 6 Thumb down 6

              • Аноним

                это понятно.
                Но вопрос к вам, Данилов:
                разве разумный человек в сети будет просить другого раскрыться перед всеми?

                Thumb up 8 Thumb down 2

              • a.danilov

                А в чём проблема? Например, в соцсетях многие высказывают своё мнение «перед всеми». Вполне себе идентифицированными.
                Я считаю, это более честным, чем анонимно, или под разными именами шлёпать посты.

                Thumb up 6 Thumb down 7

              • Аноним

                Тогда начните с себя!
                Помнится вам предлагали уже встретиться и пообщаться очно, но вы отказались и остались таким же анонимом, как и все здесь

                Thumb up 4 Thumb down 3

              • a.danilov

                дыкть, как раз меня без проблем можно идентифицировать(вы это прекрасно знаете).
                А предложения личных встреч на почве политических, экономических или других каких-то пристрастий, никакого отношения к «общению» это не имеют. Во всяком случае, в моём понимании. Да и смысла не имеют точно так же.

                ps. а, ну , и ещё- я хотя бы зарегистрированный пользователь и пишу всегда только под одним ником))

                Thumb up 4 Thumb down 2

      • Аноним

        А что, в Домах ветеранов труда, в/ч и т.д. находятся недееспособные или лишённые избирательных прав? Поросёнок,, вы бы не заговаривались…

        Thumb up 9 Thumb down 22

        • Поросёнок Пётр

          Вы про что? В домах ветеранов стабильно высокая явка, понятно почему, деваться им не куда, а уж когда к тебе приходят с урной, да ещё и показывают, где галочку поставить ;)

          Thumb up 36 Thumb down 12

          • Аноним

            Ну и ? Вас не устраивает, что пожилые граждане проголосовали?
            Насчёт «где галочку ставить» -вам такие фантазии теперь, конечно, утешительны.

            Thumb up 9 Thumb down 31

  5. О времена! О нравы!

    канал ОТС еще 8 числа ролик уже выпустил, где рассказывали о победе Травникова.

    Thumb up 37 Thumb down 14

  6. Вовочка

    То есть 60 тысяч бердских избирателей против Травникова.

    Thumb up 38 Thumb down 13

    • Аноним

      Нет Вовочка, иди лучше учиться в школу!
      Это значит что 60 тысяч бердских избирателей несознательны и пассивны в своей жизненной позиции.
      А использовать их в указанном контексте любят провокаторы и те, кто выворачивает факты наизнанку.

      Thumb up 17 Thumb down 32

      • Аноним

        Да ладно? Люди не верят этой власти, 60 тысяч не верят. Спроси любого кто вчера не голосовал. Я не голосовал. Потому что, когда тебя обманывают раз за разом думаешь, а какой смысл? Идти на выборы и увеличивать легитимность этой воровской банды? Еще за две недели писали что у травникова 65%, их в итоге и нарисовали. Так что пусть воруют, но без нас. Я могу с гордостью говорить что эта власть не имеет никакой поддержки. Хоть какой процент нарисуй.

        Thumb up 44 Thumb down 14

        • Аноним

          Соседи мои не голосовали.
          Говорят что не интересуются политикой и не хотят вникать даже.
          Так что не спеши записывать все 60 тысяч в недовольные.
          А даже скорее так: недовольных можно посчитать по митингам: 0,1% :-D

          Thumb up 10 Thumb down 23

        • Ёла

          Можно спросить часть тех, кто вчера голосовал. Просто не хочу, чтобы мой бюллетень вдруг оказался поданным в пользу ЕР. Поэтому пошла и проголосовала «против».

          Thumb up 13 Thumb down 8

          • Аноним

            Нет графы «против»!
            Вопрос: а ЗА кого вы проголосовали?

            Thumb up 8 Thumb down 4

            • Аноним

              » Нет графы «против»!»
              поэтому и массовой явки нет )

              Thumb up 5 Thumb down 2

            • Ёла

              Вот потому я и поставила в кавычки слово «против». За кого — не помню, второй в списке. В ситуации, когда нас лишили возможности высказать недоверие власти оптом, мне важно хотя бы, чтобы моим бюллетенем не воспользовались за кандидата от ЕР. Как мой папа сказал: «Мне Травников, как мужик, вроде и симпатичен, но я не хочу голосовать ни за кого от ЕР».

              Thumb up 5 Thumb down 6

        • Аноним

          ещё т.Сталин говаривал: «Не важно, как проголосуют, а важно, как подсчитают!». И вообще,
          зачем у нас демократические формы при несменяемой авторитарной власти? Умный скажет,
          а за тем, чтобы дурак поверил в то, что его жизнь что-то значит в политике. :-D

          Thumb up 6 Thumb down 3

  7. Аноним

    Пассивность и наплевательство. Едру дали право дальше издеваться над народом, нарисовав запредельные проценты, избежав второго тура абсолютно на всех губернаторских выборах. Не верю ни единому слову этой власти.

    Thumb up 41 Thumb down 12

  8. Аноним

    с одной стороны, низкий уровень явки это выражение протеста …
    с другой стороны, при низкой явке проще обеспечить победу нужному для кремлевских кандидату ..
    на выборах будут пускать по десять кандидатов, чтобы они распыляли голоса. При этом будут всячески убирать реальных конкурентов ЕДРА и напирать на всякие дома престарелых ,военные части и прочие подконтрольные-подневольные конторы … вот и «победа» …
    сам не голосовал, был на даче…в автобусе слышал разговор пенсионеров на тему выборов …типа, а кого выбирать? кого ни выбери , все будут воровать …Еще ни одного не выбрали, который бы не воровал…Все последние 30 лет во власти только воруют….
    на народную любовь к нашему альфе это уже не тянет ))

    Thumb up 29 Thumb down 10

  9. Гость

    А молодежь-то молодцы! Проигнорили эту игру, предложенную нам правительством. Почему старшему поколению никто не объяснил, что надо вообще не ходить на выборы, чтобы показать, что эта власть надоела всласть — лгут на каждом шагу, а теперь еще и пакостят своему же народу. Гнать взашей!

    Thumb up 25 Thumb down 12

  10. Истмат

    Господа бердские политтехнологи!
    Ваши предсказания, страшилки, хотелки, фэнтэзи и прочие эмоции в рамки разумного не вошли. Увы вам и ах :-D
    Тренируйтесь дальше, на кошках.

    Thumb up 12 Thumb down 11

  11. Сергей

    Я вот, вообще, новость прочитал, что местный телеканал ОТС заранее записал новость о том, что Андрей Травников выиграл на выборах губернатора области.
    Удалено
    От модератора. Давать ссылки на закрытые группы нет смысла.

    Thumb up 9 Thumb down 7

    • Аноним

      Для тебя чтоли новосить, что ВСЕ сми всегда заранее готовят материалы?
      Так вот рассказываю: поскольку определяющим фактором является как можно скорее после появления новости выдать ее в эфир или вывесить на сайт, то ВСЕГДА есть заготовки на каждого кандидата и по факту туда вставляются просто цифры и максимально быстро выдается в эфир.

      Да… видно вы просто не в курсе как работают современные СМИ ;)

      Thumb up 6 Thumb down 6

  12. Аноним

    вот интересно, а почему убрана из закона о выборах обязанность всех избирателей идти и голосовать? Хоть бы и под страхом административной ответственности? Сразу бы понятен стал настоящий расклад голосов! 8) Деньги — в бюджет, то бишь штрафы за неприход. Покрыли бы частично расходы на выборы…

    Thumb up 4 Thumb down 11

    • Аноним

      Молод и зелен. Законы это не то что у тебя в голове, это то что на бумаге. А то что в голове, твои «почему», например, зависит от того, насколько адекватно ты понимаешь/стремишься понимать мир.

      Thumb up 5 Thumb down 6

  13. Аноним

    Голосовал за Академ 2.0 и прочие планы развития города и области.
    Оказывается, абсолютное большинство голосов у нас за «прокремлевских», чему искренне рад. Ведь «прокремлевских» означает «пророссийских», а антикремлевская позиция означает позицию Лондона или Вашингтона, или Киева. Или очередного безумца, который готов прибить мошонку к брусчатке, а потом эмигрировать и попасть в сумасшедший дом..

    Thumb up 10 Thumb down 19

    • a.danilov

      лихо завернули.
      Но, спорно.

      Thumb up 9 Thumb down 7

      • Аноним

        И что спорного. У нас традиционно в Кремле все власти, как ранее оппозиционные (Ельцин) так и ни разу не оппозиционные (коммунисты). Кремль это административный центр России. Когда говорят «атикремлевский», это звучит как «антироссийский». И что удивительного, у нас и такие ментальные экстремисты (бомба на Москву) есть. Радует, что их ничтожное количество.

        Thumb up 6 Thumb down 12

        • Аноним

          » Когда говорят «атикремлевский», это звучит как «антироссийский».»
          смешно, да..)
          а что, ни разу не было фальсификаций с всероссийскими выборами конкретно в пользу Кремля?
          помнится, когда то Зюганов выиграл выборы у Ельцина….А «победу » отдали Ельцину (причины пока опустим)….Народ когда то голосовал за сохранение СССР на референдуме — кто то его послушал?
          на Донбассе 11 мая 2014 проголосовали за суверенитет и желание объединиться с Россией …Однако осенью 14 года Путин придумал т.н. Минские соглашения, по которым Донбасс должен вернуться в /на Украину «на особых автономных условиях» …Т.е. президент практически наплевал на волю донбассцев…С тех в наших СМИ про тот референдум 14 года молчат, а про минские соглашения тараторят как про великое благо…
          вы не путайте Кремль и Замкадье, остальную Россию…

          Thumb up 12 Thumb down 9

    • Поросёнок Пётр

      «прокремлевских» означает «пророссийских», а антикремлевская позиция означает позицию Лондона или Вашингтона»
      %) Капец, что у людей в головах %) Киселёв с Соловьёвым головного мозга *NO* Всё как дедушка Геббельс учил. *NO*

      Thumb up 9 Thumb down 7

  14. Аноним

    неожиданно…
    жаль, что в Новосибирской области нет таких полковников :
    Человек, безусловно заслуживающий уважения, работает в звании полковника начальником УВД города Пскова, а зовут его Сергей Сурин. Поставив на кон карьеру, сегодня он развернул транспарант против повышения пенсионного возраста. https://vk.com/nezugar_vk?w=wall-46268973_8698

    Thumb up 11 Thumb down 8

  15. Аноним

    кадры из Питера на Россию и впрямь непохожи.Такие жёсткие столкновения полицейских и демонстрантов мы видели только из -за заграницы. Ничего подобного раньше не было. А вот в последние годы какое то сплошное а ля Латинамерика.
    И все эти нелюди в масках через несколько лет скажут — «я не хотел, меня заставили, у меня семья, я не понимал, время такое было, вы даже не догадываетесь как в полиции сложно и проч.»
    Ребята в погонах отстаивают своё личное право выйти на пенсию в 45. Ведь их реформа не коснулась.
    А платить им будут из денег избиваемых… Вообще, несколько ударов дубинкой по почкам как раз сокращают пенсионный возраст на пару-тройку лет..

    Thumb up 17 Thumb down 12

    • Аноним

      Так вы не в курсе?
      Давно отменили льготы по пенсионному возрасту военным и силовикам!
      А знаете чья была идея? только шепотом: пу-ти-на! Он лично настоял на этом

      Thumb up 6 Thumb down 4

      • Истмат

        Это, вы, мил человек, мало в жизни повидали затруднений :-D
        В одна тысяча девятьсот девяносто третьем году, например, по милицейским поливали длинными очередями в самом центре Москвы, например. И наносили тяжкие телесные безнаказанно и невозбранно. Снайпера вполне себе работали и по вэвэшникам и по милицейским, сиэнэновцы поопсикались и снимали свои кадры совершенно издалека.
        Я уж не буду постэсэсэр вспоминать в виде Закавказья какого….

        Thumb up 6 Thumb down 1

        • Аноним

          «В одна тысяча девятьсот девяносто третьем…»
          ———————————————————————
          да, да… Стреляли… гб по бг… Потом из танков по конституции… Пристрелка по народу… Теперь и танки не нужны — самим законом стреляют! :(

          Thumb up 4 Thumb down 5

  16. Raven

    Не Бердск выбрал, а Москва назначила, чего понятия то подменять.

    Thumb up 23 Thumb down 11

    • Человек

      Поздравляю Андрея Травникова с победой,что он выиграл на выборах губернатора НСО! Это и следовало ожидать,я видел,что это деловой человек,и если он что-то начнёт делать,то он это дело доведёт до конца — и,маленький секрет,у него хорошее будующее.
      Ну а всем тем,кто писал здесь,что почки отбили,так таких-то на весь миллионный город было 7 человек(которых задержали на митинге против пенсионной реформы),так что не надо здесь сильно уж такие страшилки нам выкладывать.Кто-то даже из Анонимов сказал,что у «нас стало как на Западе по разгону демонстрантов»,но глубоко ошибается и вас вводит в заблуждение — если кого-то начнут удалять — то там специальными пожарными машинами всех сбивают с ног,так сказать,оттесняют и вытесняют…А в основном люди голосовали перед закрытием,так как работали в поле…Так что,чем быть,тому было не миновать,анонищики -критики.
      Человек —- *IN LOVE*

      Thumb up 8 Thumb down 12

  17. Ирина

    Скажите, как надо ещё нагнуть Человека, чтобы он не голосовал за «единую Россию».

    Thumb up 18 Thumb down 10

    • Аноним

      а может просто показать нормального кандидата из другой партии?
      но чет я не наблюдаю таких: только и шуты какие то!

      Thumb up 15 Thumb down 3

  18. Бердчанин

    Всего получается около 3% недействительных бюллетеней от проголосовавших. Это менее 1% от общего числа избирателей, а 72% просто поленились или тупо проигнорировали, хотя могли устроить второй тур и «протестное голосование».
    Я сам в прошлом был наблюдателем, и могу сказать, что даже на последние выборы президента пришли практически одни пожилые люди и глубокие старики, многие из которых даже перемещаться не могут без посторонней помощи. Вы даже представить себе не можете, насколько на этом фоне ничтожный процент людей среднего возраста и уж тем более молодежи принимает участие в выборах.
    И не надо мне рассказывать о жутких фальсификациях в день голосования. Все фальсификации и манипулирование общественным мнением происходят до этого, на экране телевизора и в интернете. А в день голосования в этом просто нет необходимости: народ сам, своими руками и ногами проголосует как надо…

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    • Аноним

      помрут скоро пожилые! Что делать станет власть, если на выборы народ перестанет ходить вовсе? :-D Ведь пожилыми станут те, кто игнорировал выборы…

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      • Бердчанин

        Да, не в пожилых проблема, как вы не понимаете. Они-то как раз свое мнение высказывают. Хотя, на мой взгляд, в силу возраста они более внушаемые и доверчивые, у многих опять же нет альтернативных источников информации. Я не могу понять тех, кто бойкотирует выборы, думая, что это какой-то там протест. Без минимального порога явки это не протест, а соглашательство. Ну станет явка еще ниже, кого это волнует? Скажут, что это следствие нового этапа урбанизации. Через год о ней никто и не вспомнит, а 65% останутся.

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  20. Аноним

    Всем хочется какой-то новой власти… Новая воровать что ли не будет? Последние 30 лет власть ворует…А раньше не воровали? В советское время,кто помнит- простые смертные, работавшие в столовках,магазинах, все воровали… А что уж говорить про власть хоть прошлую,хоть настоящую… Путин надоел,а Навальный воровать не будет?

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    • Аноним

      дык… воровство-воровству рознь! Одно дело слямзить советскому чиновнику машину леса и другое нынешнему строить дворец за 8 млрд… Энто разное воровство и сравнение по названию слова неуместно! Приворовывать или обкрадывать миллионы сограждан — это разные виды воровства!

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  21. Аноним

    Раньше ТАК не воровали…
    и коммуняки за границей особняков, яхт и счетов в офшорах не имели — при куче других недостатков этого у них отнять…
    При том,что и ЖКХ стоила копейки, и высшее образование бесплатное, и многие другие вещи вполне были по карману абсолютному большинству …и безработицы не было …
    Сейчас же повышают налоги и дорожает всё, что можно — при том, что и до пенсии попробуй доживи, и работу еще найди нормальную , и детей своих обеспечь , а перспектив всё меньше и меньше..
    недаром молодые стали выходить на митинги, они первыми поняли абсолютную бесперспективность такой «эффективной» экономики и политики …

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    • Аноним

      Коммуняки намного больше сливали «братским партиям», «международному рабочему движению», «свободолюбивым африканским народам». Так что не надо «ля-ля-фа».
      О закрытых партийных дачах/санаториях у старших родственников поспрашивайте. А если сложно признать игоги выборов, то совет здесь (всё по пролетарски): *THUMBS UP*
      https://www.youtube.com/watch?v=-23n7gSohkM

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      • Аноним

        путинские увели в офшоры куда больше, плюс списали-простили долги другим странам, плюс просто украли 5 триллионов за золотые нефтеносные 2000е годы, когда нефть стоила от 100 баксов и больше -их не потратили на страну,на модернизацию ..
        при этом даже не сравнивайте уровни экономик — советской и путинской — это небо и земля…
        то, что тратили советские бонзы на зарубежные компартии , это мелочь по сравнению с гигантскими тратами на стройки пятилеток в собственной стране — как никак вторая мировая держава была..а путинская «экономика»нынче только с зимбабве может соревноваться…
        зы. Англия сейчас будет отбирать у путинских :
        В первый пакет входят счета в банках Великобритании и активы на территории Соединенного Королевства,принадлежащие российским чиновникам класса А,а так же действующим сотрудникам госбанков,госкорпораций и силовых ведомств. Суммарный объём российских активов для заморозки и передачи в интересах Британии составил £4.8 млрд.
        Второй пакет в проработке,и по полученным данным,там будет затронут ближний круг Президента,главы Газпрома,Роснефти,Сургутнефтегаза,Транснефти,Газпромбанка,Северстали,Стройгазмонтажа,СМП Банка и бизнес структур,близких к РЖД и Аэрофлоту.
        Примерный объём второго пакета £23 млрд.
        С учётом вывода средств резидентов РФ,за период с 1.03.18-1.09.18 в периметре британских властей,находятся около £600 млрд. (с)
        Эти £600 млрд могли работать на российскую экономику, а не на чьи то личные карманы…
        да советские старцы в подметки не годятся «эффективным» кремлевским менеджерам — те деньги тратили хоть на советский имидж, а эти на свою сладкую жизнь — что кремлевским до собственной страны и народа ? совсем опустились -стали пенсии у людей воровать .. :-!

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        • Аноним

          Украли наверное немало. «Вывели в офшоры» — ну, что-то вывели, но некоторые офшоры физически нужны нам, для ведения внешнеэкономической деятельности.

          Только не забывай что сейчас население в значительной степени пересело на авто, многие живут в новом жилье, у некоторых оно как в Америке по размеру, у всех мебель, кухни-мухни, одежда — джинсы и кроссовки, у многих и заграничный отдых.
          В магазинах товаров развал, на улице кафе, столовые, бары. Интернет, компьютеры, свобода слова.
          Всего этого не было в СССР. Признайся, сдавал макулатуру чтобы получить Три Мушкетера в подарок?

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    • Аноним

      «Раньше ТАК не воровали…
      и коммуняки за границей особняков, яхт и счетов в офшорах не имели — при куче других недостатков этого у них отнять…
      При том,что и ЖКХ стоила копейки, и высшее образование бесплатное, и многие другие вещи вполне были по карману абсолютному большинству …и безработицы не было …»

      Практически все правильно. Только вот жить сейчас в 100 раз лучше. Ну, может не вам лично, а большинству.
      Так, как раньше было, жить было нельзя и это понимала каждая собака во дворе. Я эти времена и настроения помню, хоть и молод был.

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