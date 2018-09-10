Травникова выбрал Бердск губернатором Новосибирской области

Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо в ночь на 10 сентября сообщила предварительные итоги голосования на губернаторских выборах. По ее словам, на 23.30 воскресенья порядка 40% протоколов было внесено в систему «ГАС-выборы».

— Участие в выборах приняли 28,09% избирателей. Это предварительные результаты. За Анатолия Кубанова проголосовали 12,11% избирателей, за Георгия Михайлова — 3,29%, Дмитрий Савельев набрал —16,18%, Андрей Травников — 65,62%. Большинство обработанных протоколов — это городские избирательные участки. Цифры могут колебаться еще достаточно сильно, — подчеркнула она.

По словам главы избиркома, в районах области в среднем участвовало больше 40% избирателей, в Новосибирске — 20%.

— Явка чуть ниже, чем на предыдущих выборах губернатора 2014 года. Мы, конечно, не очень довольны, как город проголосовал, в районах области наши избиратели проявили определенное сознание, — пояснила Ольга Благо.

Низкую явку председатель облизбиркома объяснила тем, что избиратель не успел перестроиться после старта учебного года, который начался буквально неделю назад, и недостаточным интересом к выборам со стороны избирателей. В городе самую низкую явку продемонстрировали Ленинский район — 18,87% на 19.30 вечера и Октябрьский — 19,07%. Самая высокая явка в сельских муниципальных районах отмечена в Здвинском — более 62%, Кочковском — 56%, Сузунском — около 57%.

Нарушений на этих выборах, по словам Благо, не было.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в территориальном избиркоме, в Бердске Андрей Травников, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 60,17% голосов — выбор в его пользу сделали 11 842 бердчанина из 83 200 внесенных в список избирателей. Второе место по голосам занял выдвиженец от ЛДПР Дмитрий Савельев — 16,87% (3321 голос). На третьей строчке эсэр Анатолий Кубанов с 15,62% голосов (3075). Последним среди кандидатов на губернаторский пост оказался Георгий Михайлов, представитель партии «Народный альянс». Ему отдали предпочтение 812 бердчан-избирателей (4,13%). Всего на бердские избирательные участки 9 сентября пришли 19 682 человека — явка составила 23,65%.

Стоит отметить, что это предварительные итоги, на окончательные выводы облизбиркому дается 3 дня. Но уже сейчас понятно, что руководить областью будет Андрей Травников, назначенный президентом временно исполнять обязанности руководителя Новосибирской области 6 октября. По предварительным данным, инаугурация нового главы региона состоится 14 сентября.