На решение Верховного суда по коррупционному уставу Бердска будут жаловаться депутаты

Высшая судебная инстанция 22 августа 2018 года удовлетворила апелляционное представление первого заместителя прокурора области на решение Новосибирского областного суда от 24 апреля 2018. Теперь депутаты горсовета Бердска не могут распоряжаться муниципальным имуществом города. Этим правом депутаты Бердска пользовались с 2015 года. Теперь в Устав Бердска должны внести изменения.

— Решение суда вступает в законную силу немедленно. Исполнить его обязаны в срок, который установил суд. Пока что никто не видел полный текст решения суда. Решение должно быть направлено в адрес областной прокуратуры и совета депутатов. Мы не знаем как звучит формулировка суда, обязан ли совет депутатов незамедлительно внести изменения в Устав города или в какой-то срок. Мы об этом говорим, а что там написано ведь никто еще не знает. К этой сессии депутаты исполнить решение суда явно не успеют — коллегиальный орган так быстро не соберется. Скорее всего решение суда исполнят на внеочередной сессии депутатов, — поделилась мнением с «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Юлия Золотарева.

Юлия Александровна рассказала, что подобных случаев практически не было. Однажды областной суд Новосибирска обязал депутатов внести изменения в Устав Бердска и на первой же депутатской сессии решение суда исполнили.

Обжаловать решение Верховного суда депутаты Бердска не смогут, так как данная инстанция является крайней. Европейский суд рассматривает только жалобы по правам человека, а решение ВС по распоряжению муниципальным имуществом к данной категории прав не относится.

Мэр Бердска Евгений Шестернин заверил «Курьер. Среда. Бердск», что решение Верховного суда будет исполнено:

— Как только решение суда поступит в администрацию Бердска, мы начнем Устав приводить в соответствии с ним. Мы же не можем проигнорировать решение Верховного суда.

Все же депутат горсовета Елена Белова сомневается в законности принятия решения Верховным судом:

— Не знаю насколько законно принято это решение, может нам, депутатам, стоит обратиться в Конституционный суд России? Федеральным законом №131 нам дается право определять порядок,утверждать его в части распоряжения муниципальным имуществом. Эта норма есть, она существует для депутатов. Мы разработали положение, утвердили порядок, что депутаты согласуют распоряжение значимого имущества стоимостью свыше 500 000 рублей. Закрепили его. Теперь нам говорят, что мы не имеем на это право, хотя иного в законодательстве не прописано.

Есть полномочия, которые могут быть отнесены к органам местного самоуправления, которыми являются и администрация и депутаты. Мне, конечно, странно, что вот такое решение принято. Это не есть полезно для нашего города, потому что к имуществу относятся и городские леса и я думаю, что распоряжаться имуществом публично, коллегиально через депутатов — это полезно для города. Если это будет принимать один человек, то я думаю, что эти решения будут не правильные. Ведь у нас ранее не правильно были приняты решения по распоряжению муниципальным имуществом — очень много лесов и иное имущество ушли в распоряжение частной собственности. Депутатам стоит обратиться с законодательной инициативой, чтобы эту норму почетче прописали. Стоит дальше отстаивать свои права и судится, — считает депутат горсовета Елена Белова.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что устав Бердска уличили в коррупции. 22 августа Верховный суд России принял решение лишил права распоряжаться муниципальным имуществом совет депутатов Бердска, которым они пользовались с июня 2015 года.

В прошлом году областная прокуратура обратилась в суд с иском о признании нескольких положений устава Бердска недействующими. По мнению прокурора, оспариваемые статьи устава противоречили законодательству и содержали коррупционные мотивы, так как распоряжаться муниципальным имуществом может только администрация города.