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В коррупционности уличил Верховный суд устав Бердска

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В коррупционности уличил Верховный суд устав Бердска

По решению ВС бердские депутаты лишены права распоряжаться муниципальным имуществом. Несостоявшийся концессионер котельных «Багира-М» продолжает судебные тяжбы.

4.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. 4 коммент.

В коррупционности уличил Верховный суд устав Бердска

Спикер горсоветьа Бердска пока не готов комментировать решение Верховного суда России

22 августа Верховный суд России лишил депутатов Бердска права согласовывать с администрацией города вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, которым они пользовались с июня 2015 года. В прошлом году областная прокуратура обратилась в суд с иском о признании нескольких положений устава Бердска недействующими. По мнению прокурора, оспариваемые статьи устава противоречили законодательству и содержали коррупционные мотивы, так как распоряжаться муниципальным имуществом может только администрация города.

Спикер горсовета Валерий Бадьин отказался комментировать «Курьер. Среда. Бердск» решение Верховного суда России:

— У нас нет на руках этого решения, поэтому что-либо говорить и комментировать по этому поводу я не могу. Вот получим решение, тогда и будет видно что и как.

Скандала могло и не быть, если бы не обращение в Генпрокуратуру несостоявшегося концессионера бердской теплоэнергетики — компании «Багира-М», которая планировала вложить в теплосистему города 1,3 миллиарда рублей. Инвестором выступал кувейтский инвестиционный фонд Hasan Habib Est. General Trading & Cont.

Власть Бердска потребовала в суде признать концессионное соглашение с «Багирой-М» недействительным на основании того, что совет депутатов Бердска не одобрил передачу муниципального имущества концессионеру.

После масштабной проверки, которую курировала областная прокуратура, местные правоохранители нашли несоответствие бердских муниципальных актов федеральному законодательству. В «Основных положениях по управлению и распоряжению имуществом Бердска» к полномочиям депутатов относится согласование передачи городского имущества. Прокуратура усмотрела, что это не соответствует федеральному законодательству и потребовала изменить местные нормативные акты.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что народные избранники не согласились с выводами прокурора и считали, что могут лишиться одной из важных функций. В конце сентября прошлого года на сессии горсовета они подтвердили свои намерения обжаловать решение прокурора в суде.

— Мы пойдем в суд, и это уже дело принципа. Будем судиться вплоть до Верховного суда. Почему нас собираются лишить таких функций? В других муниципалитетах есть эта норма. У нас и так немного полномочий. И совместное распоряжение имуществом — это правильно. Я считаю, что протест нужно отклонить осознанно. Надо понимать, что мы будем судиться. Если надо, наймем юристов. Будем тратить муниципальные деньги на юридическое сопровождение, — подчеркнула депутат Елена Белова.

— Я бы хотел напомнить предысторию. В прошлом созыве мы поднимали вопрос о том, что отчуждение имущества проходит без голосования. И нам та же самая прокуратура сказала: если бы у вас то же самое положение было бы занесено в Устав, зарегистрировано, вопросов бы не было. И мы пошли по новому кругу: изменения в Устав внесли, регистрацию прошли и добились того, что считали необходимым. Ну, согласитесь, распоряжение имуществом без нашего согласования — это совершенно неправильно! Мы пользуемся своими полномочиями, а нам прокуратура опять говорит: «Вы не имеете права», — согласился с Беловой депутат Андрей Ковальский.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Он готов получать повышенную зарплату….! А комментировать….- не готов. *UNKNOWN* Сменить пора на молодого и без мутного прошлого. *PARDON*

    Thumb up 12 Thumb down 2

  2. Сибиряк

    Молодой, без мудрости, сразу станет пехотинцем с местом у удалено.

    Thumb up 1 Thumb down 3

  3. Аноним

    Вэтом засранске хоть кого посавь,нае…т и оты…т :-D :-D :-D

    Thumb up 3 Thumb down 0

  4. zizou

    Будем тратить муниципальные деньги на юридическое сопровождение, — подчеркнула депутат Елена Белова.
    ===========================
    =-O а свои деньги она не хочет потратить?! удалено какая.

    временным представителям законодательной власти хочется успеть пораспоряжаться муниципальным имуществом, пока они у власти, и в борьбе за это они ещё и муниципальные деньги потратят %) мило, удалено

    Thumb up 4 Thumb down 0

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