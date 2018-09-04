В коррупционности уличил Верховный суд устав Бердска

Спикер горсоветьа Бердска пока не готов комментировать решение Верховного суда России
22 августа Верховный суд России лишил депутатов Бердска права согласовывать с администрацией города вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, которым они пользовались с июня 2015 года. В прошлом году областная прокуратура обратилась в суд с иском о признании нескольких положений устава Бердска недействующими. По мнению прокурора, оспариваемые статьи устава противоречили законодательству и содержали коррупционные мотивы, так как распоряжаться муниципальным имуществом может только администрация города.
Спикер горсовета Валерий Бадьин отказался комментировать «Курьер. Среда. Бердск» решение Верховного суда России:
— У нас нет на руках этого решения, поэтому что-либо говорить и комментировать по этому поводу я не могу. Вот получим решение, тогда и будет видно что и как.
Скандала могло и не быть, если бы не обращение в Генпрокуратуру несостоявшегося концессионера бердской теплоэнергетики — компании «Багира-М», которая планировала вложить в теплосистему города 1,3 миллиарда рублей. Инвестором выступал кувейтский инвестиционный фонд Hasan Habib Est. General Trading & Cont.
Власть Бердска потребовала в суде признать концессионное соглашение с «Багирой-М» недействительным на основании того, что совет депутатов Бердска не одобрил передачу муниципального имущества концессионеру.
После масштабной проверки, которую курировала областная прокуратура, местные правоохранители нашли несоответствие бердских муниципальных актов федеральному законодательству. В «Основных положениях по управлению и распоряжению имуществом Бердска» к полномочиям депутатов относится согласование передачи городского имущества. Прокуратура усмотрела, что это не соответствует федеральному законодательству и потребовала изменить местные нормативные акты.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что народные избранники не согласились с выводами прокурора и считали, что могут лишиться одной из важных функций. В конце сентября прошлого года на сессии горсовета они подтвердили свои намерения обжаловать решение прокурора в суде.
— Мы пойдем в суд, и это уже дело принципа. Будем судиться вплоть до Верховного суда. Почему нас собираются лишить таких функций? В других муниципалитетах есть эта норма. У нас и так немного полномочий. И совместное распоряжение имуществом — это правильно. Я считаю, что протест нужно отклонить осознанно. Надо понимать, что мы будем судиться. Если надо, наймем юристов. Будем тратить муниципальные деньги на юридическое сопровождение, — подчеркнула депутат Елена Белова.
— Я бы хотел напомнить предысторию. В прошлом созыве мы поднимали вопрос о том, что отчуждение имущества проходит без голосования. И нам та же самая прокуратура сказала: если бы у вас то же самое положение было бы занесено в Устав, зарегистрировано, вопросов бы не было. И мы пошли по новому кругу: изменения в Устав внесли, регистрацию прошли и добились того, что считали необходимым. Ну, согласитесь, распоряжение имуществом без нашего согласования — это совершенно неправильно! Мы пользуемся своими полномочиями, а нам прокуратура опять говорит: «Вы не имеете права», — согласился с Беловой депутат Андрей Ковальский.
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Он готов получать повышенную зарплату….! А комментировать….- не готов. Сменить пора на молодого и без мутного прошлого.
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Молодой, без мудрости, сразу станет пехотинцем с местом у удалено.
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Вэтом засранске хоть кого посавь,нае…т и оты…т
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Будем тратить муниципальные деньги на юридическое сопровождение, — подчеркнула депутат Елена Белова.
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а свои деньги она не хочет потратить?! удалено какая.
временным представителям законодательной власти хочется успеть пораспоряжаться муниципальным имуществом, пока они у власти, и в борьбе за это они ещё и муниципальные деньги потратят мило, удалено
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