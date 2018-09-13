Юлия Навальная ответила главе Росгвардии Золотову и сравнила его с генералом латиноамериканской хунты

Алексей и Юлия Навальные
Супруга оппозиционного политика Алексея Навального Юлия написала Instagram ответ на заявления главы Росгвардии Золотова вызвать того на дуэль и сделать из него «отбивную». Генерал так отреагировал на обвинение в коррупции ФБК Навального, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Юлия Навальная расценивает слова Золотова как угрозу.
«Много хороших людей пишут мне и спрашивают, что я думаю по поводу «видеообращения» главы Росгвардии Золотова к моему мужу. Расцениваю ли как угрозу. Не боюсь ли за семью. Отвечу здесь.
Конечно, я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь.
Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову — презрение. Я презираю его как вора и труса.
Он — трус, потому что выпустил свое «обращение» именно в тот момент, когда мой муж под арестом и не может не то что ответить, а даже посмотреть «обращение».
Он — трус, потому что для своего ролика вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени Тумба-Юмба. Хочет нам всем показать, какой он крутой и что имеет целую армию для защиты личных интересов своих хозяев и себя. Хотя эта армия существует на наши налоги.
Он — трус, потому что так и не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и подкрепленных железными доказательствами.
Наша семья уже много лет живет так, что обыски, аресты и угрозы стали обыденностью. Ну вот сейчас еще один жулик угрожает. Одним больше, одним меньше — какая разница. Я их не боюсь. И всех призываю не бояться.
Вот мой ответ. А Алексей ответит, когда выйдет».
А публицист «Эха Москвы» Алексей Мельников полагает, что в отношении Золотова следует возбудить уголовное дело.
«Угрозы физической расправы в отношении Алексей Навального, с которыми генерал Золотов выступил в записанном на видео обращении – это явка с повинной. После которой против Золотова немедленно должно быть возбуждено уголовное дело, а сам он должен быть снят с поста главы Росгвардии.
Генерал Золотов до настоящего времени оставался непубличным человеком и лучше бы ему не выносить на публику бандитское отношение к тому, с кем он не согласен. Это не офицерская честь, генерал Золотов. Не прячьтесь за нее. В вашем обращении высунулась из тьмы бандитского Петербурга 90-х бритая голова, с надвинутой на глаза кепкой и пообещала расправу.
Не устраивает то, что говорит против Вас, генерал Золотов, Навальный – идите в суд. Хотя бы в такой, который есть в России. Вы, генерал Золотов, оказали плохую услугу Путину. Вы наглядно показали обществу о том, как вы там внутри себя о нас, народе, думаете – раскрыли для всех, кто вы такие есть».
Все правильно ответила. Действительно хамское видеообращение от такого крупного государственного чиновника, да еще и с угрозами физической расправы.
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адвокат …очень мелкого жулика,проще прооходимца
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Ну что же вы так. Главу Росгрвадии назвать мелким жуликом!.. Он, между прочим, давний коллега и товарищ самого Путина (еще с Питерской мэрии).
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Будущая первая леди нашей страны. Поставила на место трусливого «офицерам» с кучей побрякушек, как у казаков.
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не знаю, кто посоветовал Золотову записать это бандюганское обращение , но более лучшего пиара для Навального и придумать нельзя…)
Золотов просто подставил своего шефа) мало того, что он удивительно похож на ВВП…его угрозы на фоне такой внушительной должности выглядят такими бандитскими,что поневоле начинаешь думать — почему же такое криминальное окружение подобрал себе президент ..)))
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