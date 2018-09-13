Юлия Навальная ответила главе Росгвардии Золотову и сравнила его с генералом латиноамериканской хунты

Супруга оппозиционного политика Алексея Навального Юлия написала Instagram ответ на заявления главы Росгвардии Золотова вызвать того на дуэль и сделать из него «отбивную». Генерал так отреагировал на обвинение в коррупции ФБК Навального, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Юлия Навальная расценивает слова Золотова как угрозу.

«Много хороших людей пишут мне и спрашивают, что я думаю по поводу «видеообращения» главы Росгвардии Золотова к моему мужу. Расцениваю ли как угрозу. Не боюсь ли за семью. Отвечу здесь.

Конечно, я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь.

Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову — презрение. Я презираю его как вора и труса.

Он — трус, потому что выпустил свое «обращение» именно в тот момент, когда мой муж под арестом и не может не то что ответить, а даже посмотреть «обращение».

Он — трус, потому что для своего ролика вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени Тумба-Юмба. Хочет нам всем показать, какой он крутой и что имеет целую армию для защиты личных интересов своих хозяев и себя. Хотя эта армия существует на наши налоги.

Он — трус, потому что так и не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и подкрепленных железными доказательствами.

Наша семья уже много лет живет так, что обыски, аресты и угрозы стали обыденностью. Ну вот сейчас еще один жулик угрожает. Одним больше, одним меньше — какая разница. Я их не боюсь. И всех призываю не бояться.

Вот мой ответ. А Алексей ответит, когда выйдет».

А публицист «Эха Москвы» Алексей Мельников полагает, что в отношении Золотова следует возбудить уголовное дело.

«Угрозы физической расправы в отношении Алексей Навального, с которыми генерал Золотов выступил в записанном на видео обращении – это явка с повинной. После которой против Золотова немедленно должно быть возбуждено уголовное дело, а сам он должен быть снят с поста главы Росгвардии.

Генерал Золотов до настоящего времени оставался непубличным человеком и лучше бы ему не выносить на публику бандитское отношение к тому, с кем он не согласен. Это не офицерская честь, генерал Золотов. Не прячьтесь за нее. В вашем обращении высунулась из тьмы бандитского Петербурга 90-х бритая голова, с надвинутой на глаза кепкой и пообещала расправу.

Не устраивает то, что говорит против Вас, генерал Золотов, Навальный – идите в суд. Хотя бы в такой, который есть в России. Вы, генерал Золотов, оказали плохую услугу Путину. Вы наглядно показали обществу о том, как вы там внутри себя о нас, народе, думаете – раскрыли для всех, кто вы такие есть».





