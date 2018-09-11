Пообещал сделать «отбивную» из Навального в видеообращении глава Росгвардии

Глава Росгвардии Виктор Золотов в ответ на утверждения ФБК о нарушениях в ведомстве вызвал Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить его в «отбивную».

В публикации возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией говорится, что продукты для нужд Росгвардии закупаются по ценам существенно выше рыночных, причем стоимость выросла после того, как в конце прошлого года эксклюзивное право поставлять продукты для ведомства получил мясокомбинат «Дружба народов».

«В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию», — заявил Золотов в обращении, опубликованном на ютьюб-канале Росгвардии.

«Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную», — сказал генерал.

По его словам, органы контрразведки, военной прокуратуры, Счетной палаты, Службы собственной безопасности активно работают вместе с Росгвардией над выявлением «коррупционных недостатков» в ведомстве.

«Они у нас действительно есть, они существуют. Поэтому мы боремся с этим, выявляем этих людей. И, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд — вот так у нас обстоят дела», — подчеркнул Золотов.

В пример он привел утверждение ФБК о том, что, в частности, закупочные цены на сок после смены поставщика выросли с 40 до 87 рублей.

«Та ценовая составляющая, о которой вы говорили, допустим, 40 рублей за сок, говорит только лишь о том, что это были недобросовестные поставщики и коррупционеры, которые вошли с ними в сговор, потому что за 40 рублей сока быть не может, там может быть лишь вода или суррогат», — отметил Золотов.

Источник: РИА Новости