Пообещал сделать «отбивную» из Навального в видеообращении глава Росгвардии

Глава Росгвардии пообещал сделать «отбивную» из Навального
Глава Росгвардии Виктор Золотов в ответ на утверждения ФБК о нарушениях в ведомстве вызвал Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить его в «отбивную».
В публикации возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией говорится, что продукты для нужд Росгвардии закупаются по ценам существенно выше рыночных, причем стоимость выросла после того, как в конце прошлого года эксклюзивное право поставлять продукты для ведомства получил мясокомбинат «Дружба народов».
«В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию», — заявил Золотов в обращении, опубликованном на ютьюб-канале Росгвардии.
«Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную», — сказал генерал.
По его словам, органы контрразведки, военной прокуратуры, Счетной палаты, Службы собственной безопасности активно работают вместе с Росгвардией над выявлением «коррупционных недостатков» в ведомстве.
«Они у нас действительно есть, они существуют. Поэтому мы боремся с этим, выявляем этих людей. И, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд — вот так у нас обстоят дела», — подчеркнул Золотов.
В пример он привел утверждение ФБК о том, что, в частности, закупочные цены на сок после смены поставщика выросли с 40 до 87 рублей.
«Та ценовая составляющая, о которой вы говорили, допустим, 40 рублей за сок, говорит только лишь о том, что это были недобросовестные поставщики и коррупционеры, которые вошли с ними в сговор, потому что за 40 рублей сока быть не может, там может быть лишь вода или суррогат», — отметил Золотов.
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т.е. на обвинения Навального неких фактов некого вольного распоряжения бюджетными средствами (воровство, короче) , Золотов отвечает в духе «а ну-ка иди сюда, падла, я тебе ноздри-то повыдёргиваю «? ))
в таком случае ему проще дать команду, привезти Навального из камеры и отлупить его со всей начальственной дури. И без этих красивых слов. Позавчера, к примеру, Жириновский тоже дуэлировал на Пушкинской площади: охранники держали, Жириновский бил.)
Помните: «Заговорили о патриотизме. Как видно, украсть что-то хотят». Как-то вся короткая фраза гениального Салтыкова-Щедрина уместилась в одном ролике Золотова. И сок за 40 рублей.. и патриотизм. )
эти питерские как были бандитами в 90-х, так ими и остались. И больше не считают необходимым соблюдать видимость законности и приличия ни перед населением, ни перед западными «партнёрами».
отстой полный. Даже хохлы, уж на сколько они у себя навидались подобного маразма, ржут с этого нацгвардейца.
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Вся страна покупает 40 руб за литр сока, а этим видите ли вода с сурогатом
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Статья УК РФ № 119 Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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Господи я с начало подумал что это Пиночет
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От таких заявлений я в шоке, чего дальше ожидать? Власть должна защищать.
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а в соцсетях сейчас вспоминают одну интересную фотографию с Золотовым из 2004 года : https://ic.pics.livejournal.com/racer32/19713752/15858/15858_original.jpg
и очень интересные детали бурной и насыщенной жизни Золотова в 90х годах …))
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Про насыщенную жизнь товарища Золотова в славные бандитские питерские времена, известно давным-давно и его бандитская риторика совершенно не удивляет Да блин, вообще уже ничего не удивляет, можно ещё вспомнить главу Следственного Комитета товарища Бастрыкина, который вывез в лес журналиста Сергея Соколова, где угрожал ему убийством, а так же, расследование испанской прокуратуры дел русской мафии и известного питерского авторитета, главы «малышевской» ОПГ, уважаемого бизнесмена Гены Петрова, что крутил делишки со многими известными ныне чиновниками. Испанские следственные прокуроры называют «продвижение Саши» (Александра Бастрыкина) главной удачей группы Петрова. К такому выводу они пришли на основании прослушанных испанской полицией разговоров Петрова и других фигурантов дела.
Что вообще тут удивительного?
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Шоу продолжается…
Навальный — такая же марионетка Путина, как и все остальные коммунисты, ЛДПР-овцы, НОД-овцы и прочая шелуха.
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«Ты понял меня или ударить тебя? Арестованный пошатнулся, но совладал с собою, краска вернулась, он перевел дыхание и ответил хрипло: — Я понял тебя. Не бей меня…»
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М.Булгаков «Мастер и Маргарита»
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