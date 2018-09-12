Отдаст зарплату вожатым лагеря «Красная горка» в Бердске правительство региона

После публикации «Курьер. Среда. Бердск» о невыплате в полном объеме заработанных денег вожатым в лагере «Красная горка», расположенном в бердской зеленой зоне за Новым поселком, в историю вмешалось региональное министерство труда и соцразвития. Об этом сегодня, 12 сентября, в редакцию сообщил Виталий Семьянов, который в числе 18 бывших сотрудников лагеря оказался без зарплаты.

-Сегодня мне позвонили из правительства Новосибирской области и сообщили что сегодня же перечислят всем все деньги. Они, видимо, придут вечером или завтра утром — как банк сработает. Впрочем, посмотрим, сколько перечислят, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Виталий.

По его словам, на него вышли из министерства труда и соцразвития региона, заявив, что прочитали статью на «Курьер. Среда. Бердск» и решив оперативно устранить нарушение закона в части оплаты труда.

Несмотря на наметившийся позитив в исходе дела, Виталий не намерен отказываться от заявления в прокуратуру. Он уверен, что вожатые не получат выплаты в виде штрафа за каждый просроченный день, который полагается нерадивым работодателям.

-Сегодня 12-й день просрочки. А там почти по 500 рублей за каждый день полагается компенсация. Очень серьезная сумма получается, — подчеркнул Семьянов, выразив благодарность журналисту, написавшему о его проблеме.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бывшим вожатым «Красной горки» не заплатили порядка по 15 тыс. рублей за последний отработанный месяц после увольнения.

— Нас обманули с зарплатой в детском лагере «Красная горка», где я и мои коллеги работали вожатыми. 31 августа мы приехали на место работы за трудовой книжкой. Как выяснилось, нас уволили по собственному желанию, а не в связи с окончанием трудового договора. При этом никто из моих коллег и я заявления об этом не писал. Из-за этого нам не выплатят компенсацию за неотгуленный отпуск и прочее.

Впрочем, 5 сентября бывшие работники лагеря получили «зарплату»: Виталий — 740 рублей, кто-то из его коллег по 140 и 200, а кто-то — по 1,72 и 1,40 рубля.

Исполняющий обязанности директора летнего оздоровительного лагеря «Красная горка» Илья Баяндин сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что деньги получили не все из-за технического сбоя в программе, пообещав рассчитаться с бывшими работниками до конца недели.

Судя по всему, за него это сделало региональное минтруда и соцразвития, ускорив процесс.

Стоит отметить, что детский лагерь «Красная горка» хоть и расположен территориально в Бердске, к городу не относится — имеет областное подчинение.