Подключили к теплу досрочно роддом в Бердске

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А детские сады???
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Пусть дети закаляются, а то и так одни дохлики парные растут.
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Когда начнется подключение вообще? Графика подключения почему нам не хотят предоставить? В Новосибирске с 15 сентября начинают подключать,а у нас?
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у нас тепло в квартире +23 попова35б
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Ну мы рады за вас, что у вас тепло, а у нас холодно! Температура в квартире зависит от многих факторов, в том числе и какого года постройки дом, и какой этаж, и какая сторона—солнечная или теневая. Первым этажа не позавилуешь, неделю уже не можем свою УК допроситься хотя бы окна в подвале позакрывать. Да и судя по погоде уже явно пора начать отопительный сезон, хватит эксперименты над населением ставить. Это только Шестернину с Захаровым жарко, они ждут, что снова лето настанет. Как уже этот бардак повсеместный надоел! Все продолжают людской терпение испытывать!
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А Шестернин-то при чём? Вы ещё к Путина приплетите.
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Ну а чего Корниевская с Краморовым не запускают свою Локальную котельную на всю больницу, которая стоила городу ну очень большие миллионы? В чьих карманах шуршат они до сих пор?
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