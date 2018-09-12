Подключили к теплу досрочно роддом в Бердске

Перестали мерзнуть роженицы и младенцы в родильном отделение горбольницы Бердска. Сегодня, 12 сентября, здание роддома подключили к теплу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на аппаратном совещании в мэрии 11 сентября главврач бердской ЦГБ Юрий Краморов рассказал мэру Бердска Евгению Шестернину о том, как обстоит дело с теплом в отделениях больницы. Он отметил, что больше всего от холодной осени страдают роженицы со своими новорожденными малышами. Температурный режим в больнице 20-24 градуса тепла. В роддоме для повышения температуры включают обогреватели.

Запуск систем отопления в городе начался с 10 сентября. Пока ни один социальный объект и многоквартирный дом к отоплению не подключен.

Как рассказала на штабе по подготовке к зиме в мэрии 12 сентября техдиректор Комбината бытовых услуг Ирина Корниевская, по просьбе горадминистрации сегодня запустят отопление на роддом.

И запустили. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили сотрудники родильного отделения бердской ЦГБ:

-Примерно в 10 часов утра начали запускать систему. Стало теплее. Постепенно прогреваемся.