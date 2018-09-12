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Подключили к теплу досрочно роддом в Бердске

Главврач горбольницы пожаловался на холод в родильном отделении мэру Бердска. Проблему услышали коммунальщики. Роддом постепенно прогревается.

12.09.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.

Подключили к теплу досрочно роддом в Бердске

Роддом самым первым подключат к теплу

Перестали мерзнуть роженицы и младенцы в родильном отделение горбольницы Бердска. Сегодня, 12 сентября, здание роддома подключили к теплу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на аппаратном совещании в мэрии 11 сентября главврач бердской ЦГБ Юрий Краморов рассказал мэру Бердска Евгению Шестернину о том, как обстоит дело с теплом в отделениях больницы. Он отметил, что больше всего от холодной осени страдают роженицы со своими новорожденными малышами. Температурный режим в больнице 20-24 градуса тепла. В роддоме для повышения температуры включают обогреватели.

Запуск систем отопления в городе начался с 10 сентября. Пока ни один социальный объект и многоквартирный дом к отоплению не подключен.

Как рассказала на штабе по подготовке к зиме в мэрии 12 сентября техдиректор Комбината бытовых услуг Ирина Корниевская, по просьбе горадминистрации сегодня запустят отопление на роддом.

И запустили. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили сотрудники родильного отделения бердской ЦГБ:

-Примерно в 10 часов утра начали запускать систему. Стало теплее. Постепенно прогреваемся.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    А детские сады???

    Thumb up 9 Thumb down 0

  2. Аноним

    Когда начнется подключение вообще? Графика подключения почему нам не хотят предоставить? В Новосибирске с 15 сентября начинают подключать,а у нас?

    Thumb up 6 Thumb down 1

  3. Аноним

    у нас тепло в квартире +23 попова35б

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    • Аноним

      Ну мы рады за вас, что у вас тепло, а у нас холодно! Температура в квартире зависит от многих факторов, в том числе и какого года постройки дом, и какой этаж, и какая сторона—солнечная или теневая. Первым этажа не позавилуешь, неделю уже не можем свою УК допроситься хотя бы окна в подвале позакрывать. Да и судя по погоде уже явно пора начать отопительный сезон, хватит эксперименты над населением ставить. Это только Шестернину с Захаровым жарко, они ждут, что снова лето настанет. Как уже этот бардак повсеместный надоел! Все продолжают людской терпение испытывать!

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  4. Аноним

    Ну а чего Корниевская с Краморовым не запускают свою Локальную котельную на всю больницу, которая стоила городу ну очень большие миллионы? В чьих карманах шуршат они до сих пор?

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