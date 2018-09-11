Рожениц и младенцев согревают обогревателями в роддоме Бердска

Сегодня, 11 сентября, на аппаратном совещании в мэрии главврач бердской горбольницы Юрий Краморов рассказал мэру Бердска Евгению Шестернину о том,как обстоит дело с теплом в отделениях больницы. Больше всего от холодной осени страдают роженицы со своими новорожденными малышами.

— Температурный режим в больнице 20-24 градуса тепла. В роддомах мы спасаемся ветерком, которые мы получили из школ. Их по всей видимости придется скоро возвращать, — заявил главврач больницы.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что запуск систем отопления начался со вчерашнего дня, 10 сентября. Однако пока что ни один социальный объект и многоквартирный дом к отоплению не подключен.