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Рожениц и младенцев согревают обогревателями в роддоме Бердска

Главврач горбольницы заявил, что хоть и температурный режим в отделениях больницы составляет 20-24 градуса, в родильном отделении Бердска спасаются «ветероком».

11.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Рожениц и младенцев согревают обогревателями в роддоме Бердска

Новорожденные мерзнут в роддоме Бердска

Сегодня, 11 сентября, на аппаратном совещании в мэрии главврач бердской горбольницы Юрий Краморов рассказал мэру Бердска Евгению Шестернину о том,как обстоит дело с теплом в отделениях больницы. Больше всего от холодной осени страдают роженицы со своими новорожденными малышами.

— Температурный режим в больнице 20-24 градуса тепла. В роддомах мы спасаемся ветерком, которые мы получили из школ. Их по всей видимости придется скоро возвращать, — заявил главврач больницы.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что запуск систем отопления начался со вчерашнего дня, 10 сентября. Однако пока что ни один социальный объект и многоквартирный дом к отоплению не подключен.


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(4) Комментариев

  1. Габриель

    Холодно, дожди… пора бы подключать батареи

    Thumb up 2 Thumb down 1

  2. Новый мэр

    Надо было не рассказывать, а запустить отопление. Впрочем кому это надо? выборы прошли можно и расслабиться *IN LOVE*

    Thumb up 4 Thumb down 1

  4. Qwerty

    В Бердском роддоме вообще лучше не рожать, сжальтесь над детьми. Ни техники, не аппаратуры, да и врачи такие себе

    Thumb up 1 Thumb down 0

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