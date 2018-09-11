Рожениц и младенцев согревают обогревателями в роддоме Бердска

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Надо было не рассказывать, а запустить отопление. Впрочем кому это надо? выборы прошли можно и расслабиться
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Замерзаем!!!
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В Бердском роддоме вообще лучше не рожать, сжальтесь над детьми. Ни техники, не аппаратуры, да и врачи такие себе
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