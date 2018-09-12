Судят 9-классника за перелом позвоночника подростку в жестокой драке в Бердске

Начался судебный процесс по делу 13-подростка, тяжело травмированного в драке между школьниками в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 16 марта произошла драка двоих семиклассников и двоих восьмиклассников школы №10. Закончилась тем, что 13-летний школьник получил перелом груди и компрессионный перелом двух позвонков.

Подростки дрались после уроков. Между двумя участниками конфликта, семиклассником и восьмиклассником, и раньше были стычки. Два других участника поединка пошли их поддержать. Пострадавший парнишка был именно из группы поддержки.

Драка произошла за пределами школы. Все происходившее школьники сняли на видео и выложили в соцсети. Педагоги получили информацию о произошедшей «бойне» спустя два дня. Классному руководителю родители сообщили, что ребенок не придет в школу, так как его избили. Второй семиклассник, участвовавший в потасовке, молчал до тех пор, пока история не стала известна всему Бердску.

Родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию. Данной проблемой занялись в мэрии Бердска и в частности глава Евгений Шестернин. Он позаботился о том, чтобы пострадавший ребенок, Андрей, прошел курс бесплатной реабилитации в центре «Ортос».

У Андрея компрессионный перелом позвоночника. Он носит металлический корсет, действия его ограничены: может только стоять и лежать. Поэтому в прошлом учебном году он находился на домашнем обучении.

Напомним, что в отношении обидчика Андрея велась следственная проверка, в результате которой было возбуждено уголовное дело. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением было направлено в суд.

Один из участников жестокой драки переехал с родителями в Хакасию. А зачинщик остался в Бердске.

По словам мамы пострадавшего в драке подростка Лолиты, первое заседание суда прошло 7 сентября, следующее слушание назначено на 23 сентября.

По словам Лолиты, заседание закрытое, так как дело касается несовершеннолетних. На нем присутствовали Андрей с отцом и адвокатом и обидчик подростка с матерью и адвокатом.

Сейчас Андрея перевели из школы №10 в Экономический лицей. Он по-прежнему находится на домашнем обучении.

После реабилитации в «Ортосе» Андрей чувствует себя лучше, стал получше держать спину. Но сих пор находится в корсете. В конце сентября врачи проведут обследование и скажут, можно ли его снимать и когда.

— Ребенок получил травму на всю жизнь. Последствия непредсказуемы. Врачи в «Ортосе» смотрели Андрея и говорят, что есть смещение позвонков. Нужно было беречься полгода — по струночке ходить. Смотреть, как лечь, как встать, приподняться. Позвоночник будет восстанавливаться два года. И никаких нагрузок. Не прыгать, не бегать. Когда сын будет ходить в школу, как и другие дети, тоже неизвестно, — рассказала 11 сентября «Курьер. Среда. Бердск» Лолита.

Мама Андрея надеется, что случай произошедший с ее сыном, станет уроком для других детей и их родителей.

— Это все дурацкие «игры» детей, которые не понимают, что творят. И это проблема в городе. Может, это послужит примером. Дети и родители задумаются. Вот такие бывают последствия: один получил инвалидность, для другого — тюрьма. И ничего здесь не поделаешь. И у моего ребенка получается безвыходная ситуация. Он полгода просто стоит. Смягчить, облегчить — ничего не сделаешь. И тому ничего, потому что это преступление. Как он мог себе такое позволить? — рассуждает Лолита.

Лолита считает, что обидчик ее сына должен понести наказание и тем самым получить жизненный урок.

— Я не говорю о том, чтобы кто-нибудь сидел. У меня нет жажды крови. Но он должен понести наказание. В любом случае. Сломать позвоночник и грудь и ходить улыбаться дальше, так не пойдет. Пусть каждый несет ответственность за свои поступки, и пусть другие знают, что за такие поступки бывает наказание. И таким, как мой Андрей, которые решают: пойду-ка я позанимаюсь и прославлюсь, пусть это будет уроком. Чтобы все думали о последствиях своих поступков, — категорична бердчанка.

Лолита призывает родителей не закрывать глаза на поступки своих детей. Ведь родители избившего ее сына мальчика знали, что их чадо имеет провинности. Но, видимо, у них свой взгляд на воспитание детей, предполагает Лолита.

— Если вы не можете воздействовать на своего ребенка, если вы позволяете ему избивать других детей, и вы не можете предпринять никаких мер, чтобы ваш ребенок успокоился, есть другая сторона, родители, которые будут действовать. Если вы не можете нести ответственность за своего несовершеннолетнего ребенка, стало быть, пусть с этим разбирается закон. Мне тоже говорили: вы знаете, у него жизнь испортится, если его посадят. Просто отлично: мой ребенок инвалид на всю жизнь. Что мне нужно сделать в этой ситуации? Его обидчику выговор вынести? Почему я должна жалеть этого ребенка? Пусть кто угодно, но не я. Есть преступление и есть наказание. Я оставляю все на решение суда. Как он решит, так и будет, — заявила Лолита.

Подросток, причинивший травмы Андрею, по-прежнему ходит на занятия в школу №10. И со стороны педагогов к нему пристальное внимание.

— У нас со всеми детьми работают соцработники. И с ним работают. И с его семьей. С учебой у него проблемы, с поведением у него тоже проблемы. Но он не один такой. И ничем не выделяется из общей массы — у нас много детей со сложностями в поведении. Ребенок стоял на внутришкольном учете. Поэтому работали и с ним, и с его семьей. В школе грубых нарушений или конфликтов у школьника не было. У него были вербальная агрессия, лидерские качества, проблемы с учебой. Это было и это сохраняется по сегодняшний день. А все остальное он всегда четко позиционировал. Когда они пошли драться, он сказал, что в школе этого они делать не будут — разберутся после уроков. Ребенок учится в школе с 1 класса и четко знает ее правила, где что можно делать, где нельзя. В этом отношении с ним проблем не было. В школе он не допускал конфликтов. То, что он вел себя не очень некорректно, мы замечали, информацию доносили родителям, об этом мы говорили с ним, с психологом, педагогами. Такие вещи у нас всегда на контроле. Ранние выявления отклонений в поведении у нас поставлены на высоком уровне. Все тревожности мы отслеживаем. Понятно, что всю деятельность детей мы охватить не можем. Проводить с ними досуг мы не можем. Что мы можем делать в пределах школы, мы это делаем, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор школы №10 Виктор Мысак.