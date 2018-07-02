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Жестоко избитого 7-классника у школы №10 реабилитируют в центре «Ортос» Бердска

Мальчику сломали позвоночник в зверской драке, которую подростки снимали на видео и выложили в интернет. Пострадавший до сих пор ходит в металлическом корсете. Дело о бойне передано в суд.(ВИДЕО)

2.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Стоп-кадр с видео 4 коммент.

Жестоко избитого 7 классника у школы №10 реабилитируют в центре «Ортос» Бердска

Во время бойни подростку сломали позвоночник

Семикласснику из школы №10, пострадавшему в жестокой драке весной, предстоит курс в бердском реабилитационном центре «Ортос».

25 июля Андрей заезжает в Центр для реабилитации после лечения сломанного позвоночника во время избиения 16 марта на заднем дворе «десятой» школы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Идея дать 13-летнему мальчику бесплатную курсовку на 14 дней принадлежит мэру Бердска Евгения Шестернину.

— «Ортос» является областным учреждением, поэтому я обратился к министру социальной защиты Новосибирской области, а тот к губернатору. В итоге мальчику выделили квоту на курс бесплатной реабилитации, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» мама подростка, сын сейчас чувствует себя стабильно, хотя до сих пор во многом ограничен из-за металлического корсета. Со слов самого Андрей, он уже привык к этому состоянию.

— У Андрея компрессионный перелом позвоночника, он может только лежать и стоять. Сидеть ему запрещено на протяжении полугода, ребенок не может даже наклониться. Мышцы спины совсем ослабли, у него болит спина. Травматолог нам прописала массаж и плавание. В «Ортосе» назначения врача подтвердили, думаю за 14 дней реабилитации сыну станет гораздо лучше, — рассказала Лолита.

По ее словам, последнюю учебную четверть сын учился дома, преподаватели школы приходили к Андрею каждый день и уже 1 сентября мальчик пойдет в 8 класс уже без корсета. Успешное окончание учебного года, считает мама, стало возможным тоже благодаря поддержке бердского главы.

— Евгений Анатольевич похлопотал, и нам сделали специальную парту, которая поднимается на необходимый уровень, чтобы ребенок мог стоя учиться. Я очень благодарна нашему мэру, это человек с большой буквы, он периодически звонит и спрашивает про сына. Меня вообще поразило, сколько в Бердске отзывчивых людей. Для меня буквально был шок, что все проявляют заботу о нашей семье, — поделилась мама пострадавшего мальчика.

Она с благодарностью отзывается о директоре школы №10 Викторе Мысаке, тренере по восточным единоборствам Дмитрии Тараторине и начальника отдела соцобслуживания Бердска Натальи Скоромных. Все они проявили живое и деятельное участие в судьбе Андрея.

Напомним, что в отношении обидчика Андрея велась следственная проверка, в результате которой было возбуждено уголовное дело. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», дата судебного разбирательства по уголовному делу назначена на август .

— Сын просто заступился за своего друга. У него с зачинщиком не было никакого конфликта, он пошел драться за друга. А оппонент собрал массовку для «честного боя», так решил прославиться, — вспоминает страшные события Лолита.

Вряд ли они будут переходить из школы №10 в другую. Но мама полагает, что в целом наказание для несовершеннолетних за правонарушения и преступления в России следует ужесточить. В 13 лет они еще не достигли возраста уголовной ответственности, однако вытворяют такое, что взрослым становится страшно.

— Они на столько жестоки и неуправляемы. И знают, что все им с рук сойдет. Нужно создать законную правовую базу для наказания подростков младше 14 лет. Например, ввести трудотерапию. Мы настолько бессильны перед ними, в лицо нам смеются дети, зная, что им ничего не будет. Разорвать эту шайку по разным местам нужно и заняться их исправлением, потому что они завтра соберутся снова и повторят это преступление, — рассуждает мама пострадавшего школьника.

Один из участников жестокой драки переехал с родит5елями в Хакасию. А зачинщик остался в Бердске. Недавно Лолита встретила его — на руке новые часы. Говорит, папа купил.
— Видимо в честь его «заслуг», — негодует мать.

Подростки дрались после уроков. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», между двумя участниками конфликта, семиклассником и восьмиклассником и раньше были стычки. Два других участника поединка пошли их поддержать. Пострадавший парнишка был именно из группы поддержки.

Все происходившее школьники сняли на видео и выложили в соцсети. Педагоги получили информацию о произошедшей «бойне» спустя два дня. Классному руководителю родители сообщили, что ребенок не придет в школу, так как его избили. Второй семиклассник, участвовавший в потасовке, молчал до тех пор, пока история не стала известна всему Бердску.

Видео vk.com


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Посадить удалено

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  2. лол

    Навальнята подрастают

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  3. Аноним

    Школы тоже хороши! Когда приходишь в школу и говоришь, что ребенка бьют одноклассники и просишь помочь подавить все в зародыше, сотрудники (учитель, директор, психолог) даже попу от стула не отрывают. Пытаются убедить, что это либо игра, либо ребенок чего-то не так понял. На переменах вообще никто за детьми не наблюдает. Делай что хочешь!

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