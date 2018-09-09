Лишь 20% избирателей Бердска проголосовали за губернатора на 18.00

На 18.00 в воскресенье, 9 сентября, во время губернаторских выборов на избирательные участки Бердска пришло в общей сложности ровно 20% избирателей. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила председатель бердской территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина.

В лидерах по избирательной участки, расположенные в Микрорайоне. В школе №12 к избирательным урнам пришли 30% имеющих право голоса. Это лидер по избирательной активности, если не считать пансионат ветеранов труда, где традиционно очень высокая явка — на 18.00 там выбрали губернатора 89% избирателей.

В ДК «Родина» ТИК зафиксировал цифры 25,7 и 26,7%, 26,4% в школе №5, в детском саду «Теремок» — 23%.

Худшие результаты, как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Валерьевна, показали участки, где голосуют житель частного сектора: в центре избирательного участка в доме №38 на ул. Пушкина проголосовало 15%, в школе №3 — 14,7%, в школе №13 — 14,5%. Самая низкая явка зафиксирована в школе №8 на участке, где голосует ул. Озерная — 13%.

Явка на выборах губернатора в целом по Новосибирской области на 18.00 составила 24,94 %. В 2014 году за два часа до закрытия участков проголосовали 26,85% избирателей региона. Особенно просела явка в Новосибирске, где она уменьшилась до 17%. Ниже явка и в Кольцово, и в Бердске примерно на 4% в среднем, по сравнению с прошлыми губернаторскими выборами.

Губернаторские выборы традиционно не являются популярными среди бердчан, в отличие от президентских или тех, когда выбирают местных депутатов — в этих случаях явка гораздо выше.

18 марта 2018 года на президентских выборах явка в Бердске превысила 60%. На выборах 2012 года явка в Бердске была — 67,14%. По Новосибирской области за президента проголосовало 58%, в 2012 году на выборы пришло чуть больше 63% жителей региона, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Впрочем, теперь явка не имеет никакого значения. Даже есть четвертая часть избирателей придет на избирательные участки, выборы состоятся. А победит тот, кто получит хотя бы на 1 голос больше остальных. Норму 50% плюс 1 тоже убрали их избирательного законодательства, как и второй тур выборов.