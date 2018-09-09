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Лишь 20% избирателей Бердска проголосовали за губернатора на 18.00

Есть участки, где пришло 13 и 14% имеющих право голоса. В лидерах Микрорайон и дом престарелых. Явка просела в Бердске и Новосибирске по сравнению с предыдущими губернаторскими выборами.

9.09.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 8 коммент.

Лишь 20% избирателей Бердска проголосовали за губернатора на 18.00

9 сентября жители Бердска выбирают губернатора Новосибирской области

На 18.00 в воскресенье, 9 сентября, во время губернаторских выборов на избирательные участки Бердска пришло в общей сложности ровно 20% избирателей. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила председатель бердской территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина.

В лидерах по избирательной участки, расположенные в Микрорайоне. В школе №12 к избирательным урнам пришли 30% имеющих право голоса. Это лидер по избирательной активности, если не считать пансионат ветеранов труда, где традиционно очень высокая явка — на 18.00 там выбрали губернатора 89% избирателей.

В ДК «Родина» ТИК зафиксировал цифры 25,7 и 26,7%, 26,4% в школе №5, в детском саду «Теремок» — 23%.

Худшие результаты, как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Валерьевна, показали участки, где голосуют житель частного сектора: в центре избирательного участка в доме №38 на ул. Пушкина проголосовало 15%, в школе №3 — 14,7%, в школе №13 — 14,5%. Самая низкая явка зафиксирована в школе №8 на участке, где голосует ул. Озерная — 13%.

Явка на выборах губернатора в целом по Новосибирской области на 18.00 составила 24,94 %. В 2014 году за два часа до закрытия участков проголосовали 26,85% избирателей региона. Особенно просела явка в Новосибирске, где она уменьшилась до 17%. Ниже явка и в Кольцово, и в Бердске примерно на 4% в среднем, по сравнению с прошлыми губернаторскими выборами.

Губернаторские выборы традиционно не являются популярными среди бердчан, в отличие от президентских или тех, когда выбирают местных депутатов — в этих случаях явка гораздо выше.

18 марта 2018 года на президентских выборах явка в Бердске превысила 60%. На выборах 2012 года явка в Бердске была — 67,14%. По Новосибирской области за президента проголосовало 58%, в  2012 году на выборы пришло чуть больше 63% жителей региона, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Впрочем, теперь явка не имеет никакого значения. Даже есть четвертая часть избирателей придет на избирательные участки, выборы состоятся. А победит тот, кто получит хотя бы на 1 голос больше остальных. Норму 50% плюс 1 тоже убрали их избирательного законодательства, как и второй тур выборов.


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Лишь 20% избирателей Бердска проголосовали за губернатора на 18.00 Догонит ли Бердск искитимцев по показателям явки на выборах? Разрыв в пороге явки 2% Идут без энтузиазма. Голосуют молча. Явка избирателей в Бердске 15,17%

(8) Комментариев

  1. Аноним

    Уберите дьявольское изобретение — отмену порога явки и ни один едрос не пройдет никуда!

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  2. Аноним

    Всё специально делается для того, чтобы народ потерял веру в выборы, чтобы можно было отменить их и ставить назначенцев от власти.
    Конечно и сами кандидаты (на примере Потапова, продавшего народные протестные голоса) иногда дискредитируют выборную систему.
    Или взять того же протестного Локтя — ну никакой управленец, пришедший к власти через оральную демагогию.

    Thumb up 7 Thumb down 4

    • Аноним

      «Всё специально делается…»
      ————————————————
      Монархия, — мать российского порядка! :-D

      Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      А ты не думал почему ты об этом думаешь ?
      Ну нельзя же быть таким зомбированным .

      Thumb up 0 Thumb down 0

      • Аноним

        :-D Ты забыл добавить смайлик в конце.
        __________________________

        Две коровы разговаривают:
        — Знаешь, мне кажется, что они нас кормят только для того, чтобы пить
        наше молоко, а потом убить и съесть…
        — Да брось ты свою дурацкую теорию заговора! А то над тобой все стадо
        смеяться будет. :-D

        Thumb up 0 Thumb down 1

    • Аноним

      «веру в выборы»

      Тоталитарную веру в выборы =)

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  3. Новый мэр

    :-D :-D :-D Дела важнее слов

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  4. Аноним

    Победу в голосовании определяется не тем кто голосует, а тем кто считает голоса…

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