Лишь 20% избирателей Бердска проголосовали за губернатора на 18.00

9 сентября жители Бердска выбирают губернатора Новосибирской области
На 18.00 в воскресенье, 9 сентября, во время губернаторских выборов на избирательные участки Бердска пришло в общей сложности ровно 20% избирателей. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила председатель бердской территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина.
В лидерах по избирательной участки, расположенные в Микрорайоне. В школе №12 к избирательным урнам пришли 30% имеющих право голоса. Это лидер по избирательной активности, если не считать пансионат ветеранов труда, где традиционно очень высокая явка — на 18.00 там выбрали губернатора 89% избирателей.
В ДК «Родина» ТИК зафиксировал цифры 25,7 и 26,7%, 26,4% в школе №5, в детском саду «Теремок» — 23%.
Худшие результаты, как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Валерьевна, показали участки, где голосуют житель частного сектора: в центре избирательного участка в доме №38 на ул. Пушкина проголосовало 15%, в школе №3 — 14,7%, в школе №13 — 14,5%. Самая низкая явка зафиксирована в школе №8 на участке, где голосует ул. Озерная — 13%.
Явка на выборах губернатора в целом по Новосибирской области на 18.00 составила 24,94 %. В 2014 году за два часа до закрытия участков проголосовали 26,85% избирателей региона. Особенно просела явка в Новосибирске, где она уменьшилась до 17%. Ниже явка и в Кольцово, и в Бердске примерно на 4% в среднем, по сравнению с прошлыми губернаторскими выборами.
Губернаторские выборы традиционно не являются популярными среди бердчан, в отличие от президентских или тех, когда выбирают местных депутатов — в этих случаях явка гораздо выше.
18 марта 2018 года на президентских выборах явка в Бердске превысила 60%. На выборах 2012 года явка в Бердске была — 67,14%. По Новосибирской области за президента проголосовало 58%, в 2012 году на выборы пришло чуть больше 63% жителей региона, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Впрочем, теперь явка не имеет никакого значения. Даже есть четвертая часть избирателей придет на избирательные участки, выборы состоятся. А победит тот, кто получит хотя бы на 1 голос больше остальных. Норму 50% плюс 1 тоже убрали их избирательного законодательства, как и второй тур выборов.
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Уберите дьявольское изобретение — отмену порога явки и ни один едрос не пройдет никуда!
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Всё специально делается для того, чтобы народ потерял веру в выборы, чтобы можно было отменить их и ставить назначенцев от власти.
Конечно и сами кандидаты (на примере Потапова, продавшего народные протестные голоса) иногда дискредитируют выборную систему.
Или взять того же протестного Локтя — ну никакой управленец, пришедший к власти через оральную демагогию.
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«Всё специально делается…»
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Монархия, — мать российского порядка!
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А ты не думал почему ты об этом думаешь ?
Ну нельзя же быть таким зомбированным .
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Ты забыл добавить смайлик в конце.
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Две коровы разговаривают:
— Знаешь, мне кажется, что они нас кормят только для того, чтобы пить
наше молоко, а потом убить и съесть…
— Да брось ты свою дурацкую теорию заговора! А то над тобой все стадо
смеяться будет.
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«веру в выборы»
Тоталитарную веру в выборы
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Дела важнее слов
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Победу в голосовании определяется не тем кто голосует, а тем кто считает голоса…
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