Ремонта не будет 4 года в протекающем рентгенкабинете ЦГБ Бердска

Долгие четыре года пациентам придется наблюдать страшные потолки в рентенкабинете взрослой поликлиники горбольницы Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане уже несколько лет ужасаются состоянию рентгенкабинета. Некоторые после первого посещения заверяют, что сюда больше ни ногой — лучше пойдут в платную поликлинику.

— Хирургический корпус необходимо отремонтировать. Но капитальный ремонт делается один раз в 10-11 лет. Последний капремонт корпуса проходил в 2012 году. Была программа модернизации. Смысла делать ремонт в рентгенкабинете нет никакого. Ну сделаем, а через месяц все облезет. Сначала нужно сделать кровлю. Тем более, сейчас уже осень. Зачем бросать деньги на ветер? — объяснил «Курьер. Среда. Бердск» главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.