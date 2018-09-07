Введут режим ЧС из-за порыва теплосети в Новом поселке Бердска?

Вчера, 6 сентября, в редакцию с криком о помощи обратилась Ольга Кузнецова. Она рассказала, что жильцы Нового поселка больше недели живут без горячей воды. Жители дома опасаются, что войдут в зиму без тепла.

— Хотелось бы сообщить об очередном равнодушном отношении нашей администрации к проблемам населения. В доме №29 по улице Большевистская в Новом поселке отсутствует горячее водоснабжение. Теплосеть, на которой произошла авария, признали бесхозной и ремонтировать ее никто не собирается! Жильцы устали звонить по инстанциям, каждый дает следующий номер телефона и так до бесконечности. Если ремонтом не заняться сейчас, то мы останемся без отопления!!! Очень хотелось бы, чтобы нас услышали и приняли меры. — просит о помощи Ольга Кузнецова.

Замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что ремонт данной теплосети не является компетенцией КБУ.

— В понедельник вице-мэр Бердска Владимир Захаров встретится с представителем теплоснабжающей компании академгородка СО РАН. Если они на себя обязательства по ремонту теплосети не возьмут, то через режим ЧС будет определена подрядная организация на выполнение этих работ, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеевич.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что директор управляющей компании «Альтернатива» начал бить тревогу в мэрии Бердска 29 августа, рассказав о порыве бесхозных теплосетей на территории Барышевского сельсовета на совещании по подготовке к отопительному сезону.

— Я прошу занести этот вопрос в протокол, считаю его достаточно важным. На бесхозной сети порыв, с 29 августа не будет горячей воды на одном из наших домов — №4 улицы Большевистской, это барышевский дом. А также пансионата «Былины». У меня этот вопрос вызывает опасения поскольку есть определенный источник финансирования ремонта, подрядная организация не определена. Как мы зайдем в зиму по этим двум объектам? Порыв как раз там, где не передали ничего. Мы можем долго пихаться между Барышевским сельсоветом и городом Бердском, а дом один наш, — сделал вывод Владимир Андреевич.