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Коммунальная авария накануне выборов без горячей воды оставила пансионат «Былина» и дома в Бердска

Прорвало бесхозную сеть соседнего Барышевского сельсовета. Директор УК «Альтернатива» просит срочно решить проблему — до начала отопительного сезона.

29.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. 2 коммент.

Коммунальная авария накануне выборов без горячей воды оставила пансионат Былина и дома в Бердска

Представитель КБУ обещал постараться устранить порыв сети в Новом поселке

В Новом поселке между домами №4 и 29 улицы Большевистской образовался порыв сети. Об этом сообщил сегодня, 29 августа, на совещании по подготовке к отопительному сезону директор управляющей компании «Альтернатива» Владимир Рак.

Из-за этого с завтрашнего дня без горячей воды останутся постояльцы пансионата «Былины» и жители многоквартирника Нового поселка. Порыв сети образовался на территории Барышевского сельсовета.

— Я прошу занести этот вопрос в протокол, считаю его достаточно важным. На бесхозной сети порыв, с 29 августа не будет горячей воды на одном из наших домов — №4 улицы Большевистской, это барышевский дом. А также пансионата «Былины». У меня этот вопрос вызывает опасения поскольку есть определенный источник финансирования ремонта, подрядная организация не определена. Как мы зайдем в зиму по этим двум объектам? Порыв как раз там, где не передали ничего. Мы можем долго пихаться между Барышевским сельсоветом и городом Бердском, а дом один наш, — сделал вывод Владимир Андреевич.

Он акцентировал внимание на том, что нерешенная коммунальная проблема накануне губернаторских выборов усугубляет ситуацию. А значит, ее нужно решать немедленно.

Представитель Комбината бытовых услуг вступил в диалог с директором «Альтернативы» и сказал, что проблему служба постарается решить в сжатые сроки.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Сидит докладывает, ПОЧЕМУ до сих пор не в траншее, ранее судимый за хищения

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  2. Аноним

    тут главное умный вид сделать,говорить медленно басом,так что понятно только босякам :-D Я когда с такими общаюсь переводчиков беру. А траншее сидеть он что шнырь какойто(правильно сказал)? Ну залезет,а дальше что, он трубы в земле ни разу не видел :-D :-D :-D А скоро холода,опять чс.

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