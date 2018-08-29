Коммунальная авария накануне выборов без горячей воды оставила пансионат «Былина» и дома в Бердска

Представитель КБУ обещал постараться устранить порыв сети в Новом поселке
В Новом поселке между домами №4 и 29 улицы Большевистской образовался порыв сети. Об этом сообщил сегодня, 29 августа, на совещании по подготовке к отопительному сезону директор управляющей компании «Альтернатива» Владимир Рак.
Из-за этого с завтрашнего дня без горячей воды останутся постояльцы пансионата «Былины» и жители многоквартирника Нового поселка. Порыв сети образовался на территории Барышевского сельсовета.
— Я прошу занести этот вопрос в протокол, считаю его достаточно важным. На бесхозной сети порыв, с 29 августа не будет горячей воды на одном из наших домов — №4 улицы Большевистской, это барышевский дом. А также пансионата «Былины». У меня этот вопрос вызывает опасения поскольку есть определенный источник финансирования ремонта, подрядная организация не определена. Как мы зайдем в зиму по этим двум объектам? Порыв как раз там, где не передали ничего. Мы можем долго пихаться между Барышевским сельсоветом и городом Бердском, а дом один наш, — сделал вывод Владимир Андреевич.
Он акцентировал внимание на том, что нерешенная коммунальная проблема накануне губернаторских выборов усугубляет ситуацию. А значит, ее нужно решать немедленно.
Представитель Комбината бытовых услуг вступил в диалог с директором «Альтернативы» и сказал, что проблему служба постарается решить в сжатые сроки.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Сидит докладывает, ПОЧЕМУ до сих пор не в траншее, ранее судимый за хищения
1 1
тут главное умный вид сделать,говорить медленно басом,так что понятно только босякам Я когда с такими общаюсь переводчиков беру. А траншее сидеть он что шнырь какойто(правильно сказал)? Ну залезет,а дальше что, он трубы в земле ни разу не видел А скоро холода,опять чс.
0 1