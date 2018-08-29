Коммунальная авария накануне выборов без горячей воды оставила пансионат «Былина» и дома в Бердска

В Новом поселке между домами №4 и 29 улицы Большевистской образовался порыв сети. Об этом сообщил сегодня, 29 августа, на совещании по подготовке к отопительному сезону директор управляющей компании «Альтернатива» Владимир Рак.

Из-за этого с завтрашнего дня без горячей воды останутся постояльцы пансионата «Былины» и жители многоквартирника Нового поселка. Порыв сети образовался на территории Барышевского сельсовета.

— Я прошу занести этот вопрос в протокол, считаю его достаточно важным. На бесхозной сети порыв, с 29 августа не будет горячей воды на одном из наших домов — №4 улицы Большевистской, это барышевский дом. А также пансионата «Былины». У меня этот вопрос вызывает опасения поскольку есть определенный источник финансирования ремонта, подрядная организация не определена. Как мы зайдем в зиму по этим двум объектам? Порыв как раз там, где не передали ничего. Мы можем долго пихаться между Барышевским сельсоветом и городом Бердском, а дом один наш, — сделал вывод Владимир Андреевич.

Он акцентировал внимание на том, что нерешенная коммунальная проблема накануне губернаторских выборов усугубляет ситуацию. А значит, ее нужно решать немедленно.

Представитель Комбината бытовых услуг вступил в диалог с директором «Альтернативы» и сказал, что проблему служба постарается решить в сжатые сроки.