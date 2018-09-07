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Опасаются сборищ пьяных компаний в сквере возле роддома в ЦГБ Бердска

Врачи надеются, что победит культура, и возле здания, где появляются на свет малыши, никто не будет орать и ругаться матом.

7.09.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Опасаются сборищ пьяных компаний в сквере возле роддома в ЦГБ Бердска

Стелу «Мое солнышко» официально откроют в сквере возле роддома 9 сентября

Сквер для семейного отдыха «Мое солнышко» скоро откроется возле роддома Бердска. В бердской горбольнице эту идею называют замечательной, но опасаются, что роженицам будет не до отдыха ни днем, ни ночью.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по просьбе пожилых жителей Микрорайона до церкви и до больницы по лесным тропинкам сделали асфальт и довели его до роддома. И нарисовался проект по сооружению сквера возле роддома. На поляне рядом убрали старые деревья, площадку заасфальтируют и на ней установят деревянные скульптуры, которые мастера создали на фестивале ко Дню города.

При воплощении этой идеи возникло еще одно предложение — облагородить рощу между ул. Лунной и школой №11. Мэр Евгений Шестернин уверен, что здесь должен быть парк, документально оформленный. «Первым камнем» закладки нового бердского парка станет установка металлической скульптуры аистов возле дома №2 на ул. Лунной.

Официальное открытие скульптуры состоится 9 сентября. В тот же день установят стелу «Мое солнышко» в сквере около роддома. Ее подарил городу Бердский электромеханический завод и лично председатель наблюдательного совета БЭМЗа Виктор Осин.

— Я считаю идею создания сквера вполне нормальной. Но это палка о двух концах. Установят скамеечки, и будут там распивать спиртные напитки. У нас когда-то рядом с детской больницей стояли скамейки, лавочки, качельки для ребятишек. Спать пациентам было невозможно. Молодежь гуляет, орет, песни поет, матерится. Пришлось все убрать, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.

После того, как скамейки убрали, компании нашли себе другое место для встреч, и крики под окнами прекратились, отметил Юрий Николаевич. Если в сквер будут приходить культурные люди — это хорошо. Не лишним было бы, чтобы сюда вечером почаще заглядывали полицейские патрули, подчеркнул Краморов.


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