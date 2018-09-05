Ради съемок фильма о резервистах военные пригнали 20 «Икарусов» в Бердск

В 7.15 в среду, 5 сентября, в Бердске перекрыли несколько улиц. Для проезда колонны автобусов. Порядка 20 «Икарусов» с красными крестами проследовали до бердского военного городка. Их сопровождали машины военной полиции и автомобиль медицины катастроф. Колонна транспорта заехала через КПП на территорию военного гарнизона.

Автор видео Анастасия Солодкова

Когда накануне стало известно о перекрытии движения военными, предполагалось, что Бердск каким либо образом используют в ходе масштабных учений «Восток-2018», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Однако, как сегодня рассказали компетентные источники, на территории бердского военного города и за его пределами собираются снимать фильм о «партизанах» — больших сборах резервистов.

Автор видео Анастасия Солодкова

Впрочем, источники «Курьер. Среда. Бердск» не исключают, что съемки фильма могут быть прикрытием реальных учений. Известно, что 4 августа, в Бердске работала областная антитеррористическая комиссия в расширенном составе. Город проверяли на безопасность перед приездом большого числа военных, техники и представителей других служб. Сегодня, впрочем, пока «генералов» на территории Бердска замечено не было.

Интерес к оживлению на территории бердского военного гарнизона не случаен. Долгие годы здесь базировались знаменитая бригада спецназа ГРУ и вертолетный полк. Но в 2009 году воинские подразделения расформировали. Вертолетчиков перевели в Толмачево. Пару лет назад гарнизон вновь ожил, когда на время ремонта в Бердск перевели спецназовцев из Новосибирска. Но и они ушли. Город между тем давно просит Минобороны отдать земли военного ведомства в муниципальную собственность. Пока дело не сдвинулось с мертвой точки.