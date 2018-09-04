Из-за военной техники на учения «Восток-2018» перекроют дороги в Бердске
С 6.30 до 8.00 в среду, 5 сентября, в городе ждут автоколонну в сторону военного городка. Не исключают, что в бердском гарнизоне временно будет дислоцироваться часть, которая участвует в самых масштабных с 1981 года учениях.
Завтра, 5 сентября, с 6.30 до 8.00 движение автотранспорта по некоторым улицам Бердска будет перекрыто.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничение касается улиц Первомайской, Советской, Пионерской, а ьтакже перекрестков улиц Советская-Первомайская, Свердлова-Пионерская от магазина «Комбат» до улицы Авиаторов.
В администрации Бердска причину затруднения движения не называют. Известно, что ранним утром по городу пройдет техника. Подполковник запаса и депутат бердского горсовета Андрей Некрасов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что сегодня по всему городу работала областная антитеррористическая комиссия из 25 человек.
— Ни в бригаде специального назначения, ни на территории вертолетного полка никакой техники нет. Может быть, на территорию ввозят технику, но я не знаю. Может быть, это связано с учениями «Восток-20.18», потому что таких масштабных учений не было в стране с 1981 года. У нас нет достоверной информации, какие цели и задачи были у комиссии по антитеррору, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Васильевич, всю жизнь прослуживший в бердском вертолетном полку.
Чиновники Бердска просят водителей быть внимательными на дорогах и использовать для движения альтернативные маршруты.
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Гусары в город входят.
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Странно всё это , когда я служил, мы на учения наоборот в поля выезжали.
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Надеюсь население не будет использовано как живой щит.
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