Вышел из комы сломавший шею ныряльщик в бассейне парка «Ремикс» в Бердске

В жаркую погоду парк семейного отдыха «Ремикс» посещают до 4000 человек в день
Очередной подвиг совершили врачи Бердска. Они вывели из комы 20-летнего пациента, сломавшего шею в бассейне парка семейного отдыха «Ремикс». Состояние молодого человека оценивалось, как очень тяжелое.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 20 августа в бассейне парка «Ремикс» утонул молодой человек. При ударе о дно бассейна он сломал шею. Его откачали отдыхающие.
По словам очевидцев, парень некоторое время находился на дне бассейна, пока это не заметили и не вытащили его из воды. На месте оказались отдыхающие с медицинским образованием, которые сделали искусственное дыхание и массаж сердца. В итоге тонувший стал судорожно дышать. На место приехала скорая помощь и доставила пострадавшего в горбольницу.
Сотрудники «Ремикса» заявили, что это был единственный несчастный случай за время существования парка. Все они переживали по поводу случившегося и говорили, что будут молиться за здоровье отдыхающего, получившего травму.
Через две недели после комы пациент пришел в сознание. Главврач горбольницы Юрий Краморов 3 сентября разговаривал с ним.
— Пациент идет на поправку, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 4 сентября Юрий Краморов.
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Дай бог скорейшего выздоровления и здоровья мальчику
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