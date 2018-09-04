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Вышел из комы сломавший шею ныряльщик в бассейне парка «Ремикс» в Бердске

Придя в сознание пациент начал разговаривать. По словам, главврача ЦГБ Юрия Краморова, теперь пострадавший при купании в бассейне идет на поправку.

4.09.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Вышел из комы сломавший шею ныряльщик в бассейне парка «Ремикс» в Бердске

В жаркую погоду парк семейного отдыха «Ремикс» посещают до 4000 человек в день

Очередной подвиг совершили врачи Бердска. Они вывели из комы 20-летнего пациента, сломавшего шею в бассейне парка семейного отдыха «Ремикс». Состояние молодого человека оценивалось, как очень тяжелое.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 20 августа в бассейне парка «Ремикс» утонул молодой человек. При ударе о дно бассейна он сломал шею. Его откачали отдыхающие.

По словам очевидцев, парень некоторое время находился на дне бассейна, пока это не заметили и не вытащили его из воды. На месте оказались отдыхающие с медицинским образованием, которые сделали искусственное дыхание и массаж сердца. В итоге тонувший стал судорожно дышать. На место приехала скорая помощь и доставила пострадавшего в горбольницу.

Сотрудники «Ремикса» заявили, что это был единственный несчастный случай за время существования парка. Все они переживали по поводу случившегося и говорили, что будут молиться за здоровье отдыхающего, получившего травму.

Через две недели после комы пациент пришел в сознание. Главврач горбольницы Юрий Краморов 3 сентября разговаривал с ним.

— Пациент идет на поправку, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 4 сентября Юрий Краморов.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Дай бог скорейшего выздоровления и здоровья мальчику

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