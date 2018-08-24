Не выходит из комы сломавший шею парень в бассейне парка «Ремикс» в Бердске

По словам сотрудников «Ремикса», за время работы парка у них это первый несчастный случай
Врачи продолжают бороться за жизнь 20-летнего пациента, получившего травмы при падении в бассейн парка семейного отдыха «Ремикс» в Бердске.
Пациент находится в коме, в очень тяжелом состоянии состоянии, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 24 августа главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.
По словам Краморова, при ударе о дно бассейна молодой человек сломал шею.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 20 августа в бассейне парка семейного отдыха «Ремикс» утонул молодой человек. Его откачали отдыхающие, приехала скорая помощь, пострадавшего увезли в больницу.
По словам очевидцев, парень некоторое время находился на дне бассейна, пока это не заметили и не вытащили его из воды. На месте оказались отдыхающие с медицинским образованием, которые сделали искусственное дыхание и массаж сердца. В итоге тонувший стал судорожно дышать.
Некоторые отдыхающие были очень удивлены тому, что парень мог утонуть в бассейне, где уровень воды был по пояс взрослому человеку. Сотрудники «Ремикса» утверждают, что молодой человек нырнул в бассейн и ударился головой. Хотя по всему периметру бассейна висят табличке, гласящие о запрете ныряния. Администрация уверяет, что их сотрудники внимательно следят за детьми. Они и подумать не могли, что взрослый человек может пренебречь правилами. И удивлены тому, что парню, который находился на дне, как говорят очевидцы, 5-10 минут, никто сразу не пришел на помощь.
Сотрудники парка просят очевидцев момента, когда молодой человек нырнул в бассейн, позвонить в полицию или в администрацию «Ремикса» и рассказать, что они видели.
Вечером 23 августа в новосибирском бассейне «Нептун» погиб рабочий. Он сорвался с высоты и упал в бассейн, в котором не было воды.
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Самое удивительное то что парня хотят сделать виноватым, мол прыгнул… но этого ни кто не видел!!!!
Зато видели что в этом гадюшнике даже аптечки нет не то что мед.работника.
Как можно туда ходить, не понимаю, всегда проходя мимо удивляет то что туда еще и детей своих родители водят. ну а считать тех кто справляет нужду в этом бассеине даже и говорить не приходится.
Одним словом гадюшник!!!
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И к чему на самом берегу прекрасного залива летние бассейны для плавания? — вот это интересно.
Отдать место отдыха горожан предпринимателю под т.н. парк отдыха с платным входом, — это ли не кощунство со стороны муниципальной власти?
А несчастье, случившееся с молодым человеком в чаше под названием бассейн, выглядит весьма странно и неубедительно.
К тому же, неужели в обязанность персонала парка входит наблюдение только за детьми? Взрослые также платят деньги за предполагаемый безопасный отдых.
Полная ерунда с таким вот качеством предоставляемых услуг
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