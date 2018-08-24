КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

За «крышевание» подпольного казино 1,4 млн рублей получил полицейский-взяточник в Новосибирске

Безопасной дозы алкоголя не существует

Городом беспредела назвала Бердск жена обвиняемого в «хищении воды» на 190 млн рублей экс-директора КБУ

Кулинарный и экотуризм вместо крахмального завода предложил развивать депутат в Бердске

Гимном националистов открыл Порошенко военный парад в Киеве

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Не выходит из комы сломавший шею парень в бассейне парка «Ремикс» в Бердске

Автор идеи об изъятии сверхдоходов «кажется, договорился» с бизнесом

Тактику интернет-троллей из России выявили исследователи из США

Суд арестовал директора РКЦ за пособничество в растрате 10 млн рублей экс-директором КБУ Бердска

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Не выходит из комы сломавший шею парень в бассейне парка «Ремикс» в Бердске

В очень тяжелом состоянии пациент находится в реанимации бердской горбольницы. Он ударился головой о дно бассейна, когда нырнул.

24.08.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Не выходит из комы сломавший шею парень в бассейне парка «Ремикс» в Бердске

По словам сотрудников «Ремикса», за время работы парка у них это первый несчастный случай

Врачи продолжают бороться за жизнь 20-летнего пациента, получившего травмы при падении в бассейн парка семейного отдыха «Ремикс» в Бердске.

Пациент находится в коме, в очень тяжелом состоянии состоянии, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 24 августа главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.

По словам Краморова, при ударе о дно бассейна молодой человек сломал шею.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 20 августа в бассейне парка семейного отдыха «Ремикс» утонул молодой человек. Его откачали отдыхающие, приехала скорая помощь, пострадавшего увезли в больницу.

По словам очевидцев, парень некоторое время находился на дне бассейна, пока это не заметили и не вытащили его из воды. На месте оказались отдыхающие с медицинским образованием, которые сделали искусственное дыхание и массаж сердца. В итоге тонувший стал судорожно дышать.

Некоторые отдыхающие были очень удивлены тому, что парень мог утонуть в бассейне, где уровень воды был по пояс взрослому человеку. Сотрудники «Ремикса» утверждают, что молодой человек нырнул в бассейн и ударился головой. Хотя по всему периметру бассейна висят табличке, гласящие о запрете ныряния. Администрация уверяет, что их сотрудники внимательно следят за детьми. Они и подумать не могли, что взрослый человек может пренебречь правилами. И удивлены тому, что парню, который находился на дне, как говорят очевидцы, 5-10 минут, никто сразу не пришел на помощь.

Сотрудники парка просят очевидцев момента, когда молодой человек нырнул в бассейн, позвонить в полицию или в администрацию «Ремикса» и рассказать, что они видели.

Вечером 23 августа в новосибирском бассейне «Нептун» погиб рабочий. Он сорвался с высоты и упал в бассейн, в котором не было воды.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Хищение вещдоков по делу наркокартеля SibLabs выявил СК в ФСКН Новосибирска За «крышевание» подпольного казино 1,4 млн рублей получил полицейский-взяточник в Новосибирске Безопасной дозы алкоголя не существует

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Самое удивительное то что парня хотят сделать виноватым, мол прыгнул… но этого ни кто не видел!!!!
    Зато видели что в этом гадюшнике даже аптечки нет не то что мед.работника.
    Как можно туда ходить, не понимаю, всегда проходя мимо удивляет то что туда еще и детей своих родители водят. ну а считать тех кто справляет нужду в этом бассеине даже и говорить не приходится.
    Одним словом гадюшник!!!

    Thumb up 20 Thumb down 4

  2. Аноним

    И к чему на самом берегу прекрасного залива летние бассейны для плавания? — вот это интересно.
    Отдать место отдыха горожан предпринимателю под т.н. парк отдыха с платным входом, — это ли не кощунство со стороны муниципальной власти?
    А несчастье, случившееся с молодым человеком в чаше под названием бассейн, выглядит весьма странно и неубедительно.
    К тому же, неужели в обязанность персонала парка входит наблюдение только за детьми? Взрослые также платят деньги за предполагаемый безопасный отдых.
    Полная ерунда с таким вот качеством предоставляемых услуг ;)

    Thumb up 5 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика