Окончания ремонта дороги до лагеря «Орбита» ждут три дачных маршрута Бердска

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На вертолёте
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В этом году как никогда, ни при Михайлове, ни при Потапове, ни тем более при Терепе такого не было. Дорога просто жесть и Искитимской и Бердской принадлежность. Никто с апреля пальцем не пошевелил. Один только председатель «Майского» делал реальное дело. Других председателей не слышно и не видно. А у чинуш вообще никакой совести нет- бросили народ на произвол. Отдайте дорогу дачникам!
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