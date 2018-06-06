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Окончания ремонта дороги до лагеря «Орбита» ждут три дачных маршрута Бердска

Дорогу к детскому лагерю и садовым обществам ремонтирует Искитимский район. Общественный транспорт еще не может ходить по ней.

6.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Окончания ремонта дороги до лагеря «Орбита» ждут три дачных маршрута Бердска

Родители не могли проехать в «Орбиту», чтобы навестить своих детей

Искитимский район ремонтирует свой участок дороги, ведущий к оздоровительному лагерю «Орбита» Бердска.

— По нашей договоренности Искитимский район приступил к ремонту дороги. Работа будет продолжаться еще несколько дней. Вчера проверяли. В принципе, на легковом автомобиле приезжали — дорога проездная, — сообщил на совещании чиновников 4 июня начальник УЖКХ Владимир Захаров.

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, они ждут окончания ремонтных работ, ведущих к «Орбите», чтобы запустить три маршрута дачных автобусов. К сожалению, общественный транспорт ходить по этой дороге пока не может, отметила Нятина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дорога до лагеря «Орбита» находится у нескольких собственников: областной администрации, лесничества, Искитимского района, дачных обществ и Бердска. Проблемный участок в 850 метров на повороте от водозабора на Сосновку принадлежит Искитимскому району. Но власть соседнего района отказывалась его ремонтировать.

На выездном совещании с участием замминистра транспорта Новосибирской области, проходившему в мае, Искитимскому району дано поручение продолжить работу по оформлению участка в собственность и формирования этой дороги как объекта. В конце мая дорожные рабочие Искитимского района должны были выйти на ремонт участка дороги.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    На вертолёте :-D

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  2. ksanai

    В этом году как никогда, ни при Михайлове, ни при Потапове, ни тем более при Терепе такого не было. Дорога просто жесть и Искитимской и Бердской принадлежность. Никто с апреля пальцем не пошевелил. Один только председатель «Майского» делал реальное дело. Других председателей не слышно и не видно. А у чинуш вообще никакой совести нет- бросили народ на произвол. Отдайте дорогу дачникам!

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