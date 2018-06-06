Окончания ремонта дороги до лагеря «Орбита» ждут три дачных маршрута Бердска

Искитимский район ремонтирует свой участок дороги, ведущий к оздоровительному лагерю «Орбита» Бердска.

— По нашей договоренности Искитимский район приступил к ремонту дороги. Работа будет продолжаться еще несколько дней. Вчера проверяли. В принципе, на легковом автомобиле приезжали — дорога проездная, — сообщил на совещании чиновников 4 июня начальник УЖКХ Владимир Захаров.

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, они ждут окончания ремонтных работ, ведущих к «Орбите», чтобы запустить три маршрута дачных автобусов. К сожалению, общественный транспорт ходить по этой дороге пока не может, отметила Нятина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дорога до лагеря «Орбита» находится у нескольких собственников: областной администрации, лесничества, Искитимского района, дачных обществ и Бердска. Проблемный участок в 850 метров на повороте от водозабора на Сосновку принадлежит Искитимскому району. Но власть соседнего района отказывалась его ремонтировать.

На выездном совещании с участием замминистра транспорта Новосибирской области, проходившему в мае, Искитимскому району дано поручение продолжить работу по оформлению участка в собственность и формирования этой дороги как объекта. В конце мая дорожные рабочие Искитимского района должны были выйти на ремонт участка дороги.