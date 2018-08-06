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Власть разрешила собирать грибы и ягоды с 20 августа по 10 сентября в Новосибирской области

За нарушение сроков предусмотрены штрафы до 20 тыс. рублей. Так хотят сберечь лес от истощения. В этом сезоне предполагают небогатый урожай.

6.08.2018 Фото: Flickr Нет комментариев

Власть разрешила собирать грибы и ягоды с 20 августа по 10 сентября в Новосибирской области

С 20 августа по 10 сентября жителям Новосибирской области будет разрешено посещать лес для сбора дикоросов: ягод, грибов и лекарственных растений. Соответствующий приказ «О сроках заготовки кедровых орехов, дикорастущих плодов и ягод гражданами для собственных нужд» подписан в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Сроки сбора клюквы, брусники и кедрового ореха устанавливаются прежде всего для того, чтобы обеспечить сохранность и рациональное использование лесных ресурсов. Собирать эти дары природы можно практически во всех лесах. Под запретом только кедровые лесосеменные плантации.

В нынешнем году время заготовки этих лесных даров совпало с прошлогодним: с 20 августа можно начинать заготавливать ягоды брусники, с 25 августа – кедровые орехи и с 10 сентября – ягоды клюквы. Эти даты определены не случайно, как правило, учитываются погодные условия, время созревания плодов, территориальное расположение районов области.

В министерстве природных ресурсов поясняют, что сроки заготовки дикорастующих ягод, грибов, кедровых орехов, лекарственных трав устанавливаются для того, чтобы собирая эти пищевые лесные ресурсы не нанести урон природе. Ранний сбор еще не успевших полностью созреть ягод и кедровых шишек может сильно навредить растениям.

Созревание брусники происходит дважды. Первый раз ягоды поспевают в конце лета – начале осени. Второе плодоношение происходит с октября по ноябрь. Неспелая ягода достаточно плотно сидит на ножке, и ее просто напросто стараются вырвать, используя различный механический инвентарь: совки, гребни, лопатки. При этом сборщики не задумываются о том, что вредят стеблям растений и снижают качество последующего урожая.

Для заготовки кедровых орехов тоже существует благоприятный период, когда при помощи колота после удара о ствол дерева плоды легко снимаются с ветвей. Заготовка неспелых шишек также наносит ущерб лесу – нарушается кормовая база для лесных обитателей. Поврежденные от сильных ударов кедры могут легко погибнуть от грибка, который появляется в местах от ударов, впоследствии вызывает гниение дерева.

Именно эти причины – исключение нанесения вреда лесным насаждениям, истощения имеющихся пищевых лесных ресурсов в результате преждевременной заготовки кедровых орехов, дикорастущих плодов и ягод – заставляют органы власти принимать законы об официальных заготовительных сроках.

В Новосибирской области порядок заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд установлен официальными документами: Законом Новосибирской области от 15.12.2007 г. № 184-ОЗ, Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, утвержденным постановлением Главой региона от 03.10.2017 № 383-п.

В министерстве природных ресурсов области предупреждают жителей региона, что за нарушение сроков открытия сезона сбора дикоросов предусмотрены штрафные санкции.

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (ч. 3 ст. 8.26) за самовольные заготовку и сбор, уничтожение лесных ресурсов нарушители могут быть оштрафованы: от 500 до 1000 рублей – отдельные граждане; от 1000 до 2000 рублей – должностные лица; от 10 000 до 20 000 рублей – юридические лица. Также могут быть конфискованы орудия совершенного правонарушения и незаконно собранная продукция.

С 1 августа 2018 года государственными лесными инспекторами территориальных отделов регионального министерства организованы ежедневные патрулирования мест произрастания кедровых насаждений, дикорастущих плодов и ягод.

Как подчеркнул временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области А. В. Дубовицкий, эти меры необходимы и направлены на сбережение зарослей ягодников и кедрача от повреждений, вызванных ранней заготовкой, и позволят сохранить будущий урожай.

Напомним, что в нашей области «ягодными» районами считаются Венгеровский, Кыштовский, Северный и Убинский – здесь можно собирать клюкву, а Куйбышевский, Сузунский и Усть-Таркский – щедры на бруснику. За кедровыми орехами стоит отправляться в Болотнинский, Искитимский, Колыванский, Кыштовский и Северный районы.

Однако, как считают специалисты, орехи в нынешнем году не уродились. Кедр хорошо плодоносит раз в пять лет. А вот предпосылки для богатого урожая в будущем году есть, говорят лесники. А по ягоды все же можно и сходить: предположительно урожай будет не ниже прошлых лет.

Каких-либо ограничений для сбора дикоросов для граждан не существует. Но заготовки должны быть предназначены для личных нужд, а не с целью наживы, пояснили в министерстве природных ресурсов.

Источник: dlh.nso


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