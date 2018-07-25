Пенсионерка из Бердска называет «геноцидом» повышение пенсионного возраста

19 июля состоялось первое чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста, на котором Госдума одобрила предстоящие изменения. Среди депутатов Новосибирской области, в поддержку закона выразились в основном представители партии «Единая Россия»: Александр Жуков, Максим Кудрявцев, Александр Карелин, Андрей Каличенко и Дмитрий Перминов. Виктор Игнатов воздержался от голосования. Два члена Госдумы от нашего региона выступили против нового закона — это депутат от КПРФ Вера Ганзя и депутат ЛДПР Дмитрий Савельев. Предполагаемая дата второго чтения закона о повышении пенсионного возраста намечена на осень 2018 года, правки будут внесены до 24 сентября. И хотя закон находится в состоянии рассмотрения, на его утверждение есть все предпосылки. Мы попытались разобраться, повлияет ли пенсионная реформа на привычную жизнь горожан.

Законопроект о повышении пенсионного возраста ранее поддержали: комитет Госдумы по охране здоровья, комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, комитет по бюджету и налогам, а также комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Среди субъектов РФ, не поддержали пенсионную реформу 12 регионов, — Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва и Еврейская АО. По словам экспертов, минимальная публичная активность по реформе наблюдается в тех регионах, где в сентябре пройдут выборы. Об этом говорится в «Обзоре публичной реакции региональных властей на предложения по изменению пенсионной системы» фонда «Петербургская политика». Новосибирская область оказалась в числе регионов, позитивно принявших предстоящие изменения в законодательстве.

Законопроект предполагает поэтапное увеличение пенсионного возраста. Мужчинам до 65 лет, то есть на 5 лет, женщинам до 63 лет, то есть на 8 лет. Сегодня мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины в 55 лет. Точных данных о том, какие изменения будут применены к разным категориям граждан, еще нет. Пока можно говорить лишь о том, кому повышение пенсионного возраста не грозит.

— Есть категории наших граждан, для которых не будет изменен пенсионный возраст. Это матери и отцы детей инвалидов. Сегодня в законе для указанной категории граждан предусмотрено право выхода на пенсию: в 50 лет для женщин, и для мужчин в 55лет. В законопроекте для данной категории возрастные рамки остаются неизменными. Предусмотрены те же условия: правом досрочного выхода на пенсию может воспользоваться один из родителей.

Право досрочного выхода на пенсию остается неизменным для льготников — списочников, для тех, у кого будет выработан специальный стаж . Это работники по Списку 1, Списку 2, малым спискам, а также чернобыльцы. Кто такие списочники? — это электросварщики, водители, шахтеры и другие категории работников, за которых в Пенсионный фонд работодатель уплачивает дополнительный тариф страховых взносов.

Для педагогических, медицинских и творческих работников досрочные пенсии сохраняются в полном объеме: ужесточения требований по специальному стажу не предусмотрено. Сам стаж сохраняется, но исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, для данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию повышается на 8 лет, но с переходным периодом. Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника.

— Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения пенсионного возраста и переходных положений. Т.е. требования к специальному стажу – не меняются, но сам возраст выхода на пенсию будет сдвигаться, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заместитель начальника управления Пенсионного фонда Татьяна Кусова.

Уточнений по поводу пенсионных выплат гражданам с инвалидностью в законопроект внесено еще не было. Мы обратились в отдел пособий, чтобы узнать, повлияет ли принятие данной реформы на число людей, желающих оформить статус инвалидности и каких волнений стоит ожидать в будущем.

В настоящее время пенсия по инвалидности устанавливается исходя из группы инвалидности. Право на такую трудовую пенсию имеют граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы. Трудовая пенсия по инвалидности назначается на срок, в течение которого гражданин признан инвалидом, но не более чем до даты назначения трудовой пенсии по старости (в том числе досрочной). Кроме пенсии по инвалидности эти категории граждан получают ежемесячную денежную выплату, размер которой зависит от группы инвалидности. Также им предоставляется пакет социальных услуг.

— Абсолютно никаких изменений это пока не привнесло. Во-первых, это все только обсуждается, закон еще не принят, и с какими положениями он будет принят, с какими поправками — пока ничего не известно. К нам, по крайней мере, народ с этими проблемами, с этой озабоченностью не обращается, не приходит. Прогнозами не занималась по этому поводу, потому что раз дали наводку регионам для публичного обсуждения, видимо от того, как регион все это дело обсудит, какое решение примет и подаст его в Госдуму, наверное, с учетом всех этих мнений, законопроект будет обсуждаться дальше, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела пособий и социальных выплат в Бердске Светлана Казакова.

— Что хочется посоветовать пенсионерам — не волноваться. Концепция состоит в том, что необходимо увеличивать возраст выхода на пенсию. Цель этого увеличения одна — она направлена на то, чтобы повысить жизненный уровень пенсионеров. Как сегодняшних пенсионеров, так и тех пенсионеров, которые будут выходить на пенсию в ближайшее время. Сегодня специалисты Управления работают по действующему пенсионному законодательству в штатном режиме, и сегодня говорить о том, какие изменения нас ждут пока рано. Напрямую сотрудникам Пенсионного фонда негативное свое отношение жители Бердска не высказывают, потому что я думаю, что у нас все люди понимают, что этот закон принимается не самими специалистами Пенсионного фонда. Когда он будет принят, тогда и, соответственно, мы его будем исполнять. Я думаю, что мы со всеми средствами массовой информации обязательно проведем более обширную разъяснительную работу в тот период, когда закон будет подписан президентом. Тогда уже мы сможем предметно говорить о том, кого коснется закон, — говорит Татьяна Кусова.

В ходе совещания о мерах по развитию экономики и социальной сферы, премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил одну из главных мотиваций пенсионной реформы. По его мнению, данная мера позволит уменьшить влияние дискриминации по отношению к пенсионерам на рынке труда в России.

— Нам очень важно не потерять ни одного профессионала, приложить все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем при приеме на работу. Еще раз хочу подчеркнуть, что возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена, совсем недавно я поручил Роструду тщательно за этими процессами следить и прошу всех присутствующих максимально внимательно ко всем этим вопросам относиться, — высказался премьер-министр.

Однако несмотря на позитивные прогнозы, в стране существуют серьезные проблемы с трудоустройством людей как пенсионного, так и предпенсионного возраста. По итогам исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), мужчины от 45 до 54 лет зарабатывают в среднем на 15% меньше, чем их коллеги от 35 до 44 лет, а в возрасте от 55 до 64 лет еще на 22% меньше. У женщин также замечается разница в доходах: заработок женщин в возрасте от 55 до 64 лет на 16% ниже, чем у их коллег от 45 до 54 лет, а в возрасте от 65 до 74 лет еще на 20% ниже. По данным Института демографии, миграции и регионального развития, работающие пенсионеры получают около 15 тыс. руб. в месяц.

— Еще не было у Госдумы возможности «отвертеться». То, что предлагает правительство — они проводят. Если не с первого раза, то потом. Изменения, конечно, будут. Может быть, пойдут на уступки. Может быть, женщины у нас пойдут с 62 лет, а не с 63, и это удовлетворит всех сразу. Всех, кто там сидит, а не женщин, естественно, — говорит секретарь местного отделения КПРФ Сергей Бессонов.

Нет мудрости у правительства, что дальше нас ждет? Почему они все на Запад равняются? У нас два человека смотрело на Запад — страну разрушили. Теперь и эти пытаются. Всю жизнь я проработала. Потом уже, на пенсии подрабатывала, потому что жить на что-то надо. Сейчас мне 74, работать после инсульта я уже не могу. Мы еще не успели оправиться от этой перестройки, что теперь? Я считаю, что это просто геноцид. Больше скажу, я считаю, что это шовинизм по отношению к женщинам, — высказалась жительница города Любовь Ходенкова.

В конце минувшей неделе впервые публично высказался о пенсионной реформе президент Владимир Путин.

— Это вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Этот вопрос не вчера возник, он обсуждается так или иначе, с большей или меньшей интенсивностью на протяжении многих лет, — сказал Путин в ходе общения с волонтерами на стадионе в Калининграде. — И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится.

По словам Путина, если совсем ничего не делать, если дело дойдет до каких-то тяжелых последствий для пенсионной системы либо для бюджета, из которого мы сейчас финансируем, то во-первых, нам придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров и они будут все время пополнять число так называемых бедных людей. Он подчеркнул, что вместо этого государство должно повышать доходы людей для сокращения количества бедных.

И потом все может лопнуть, как я сказал, и это может коснуться тех, кого сегодня может коснуться повышение пенсионного возраста, то есть все равно, тогда просто сегодняшняя власть людей просто надует и все, — сказал Путин.

Скорее всего, повышение пенсионного возраста произойдет, если вдуматься в сказанное лидером нации. И скорее всего, с минимальными корректировками.