Пенсионерка из Бердска называет «геноцидом» повышение пенсионного возраста

Несколько митингов против пенсионной реформы прошли в Новосибирске
19 июля состоялось первое чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста, на котором Госдума одобрила предстоящие изменения. Среди депутатов Новосибирской области, в поддержку закона выразились в основном представители партии «Единая Россия»: Александр Жуков, Максим Кудрявцев, Александр Карелин, Андрей Каличенко и Дмитрий Перминов. Виктор Игнатов воздержался от голосования. Два члена Госдумы от нашего региона выступили против нового закона — это депутат от КПРФ Вера Ганзя и депутат ЛДПР Дмитрий Савельев. Предполагаемая дата второго чтения закона о повышении пенсионного возраста намечена на осень 2018 года, правки будут внесены до 24 сентября. И хотя закон находится в состоянии рассмотрения, на его утверждение есть все предпосылки. Мы попытались разобраться, повлияет ли пенсионная реформа на привычную жизнь горожан.
Законопроект о повышении пенсионного возраста ранее поддержали: комитет Госдумы по охране здоровья, комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, комитет по бюджету и налогам, а также комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Среди субъектов РФ, не поддержали пенсионную реформу 12 регионов, — Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва и Еврейская АО. По словам экспертов, минимальная публичная активность по реформе наблюдается в тех регионах, где в сентябре пройдут выборы. Об этом говорится в «Обзоре публичной реакции региональных властей на предложения по изменению пенсионной системы» фонда «Петербургская политика». Новосибирская область оказалась в числе регионов, позитивно принявших предстоящие изменения в законодательстве.
Законопроект предполагает поэтапное увеличение пенсионного возраста. Мужчинам до 65 лет, то есть на 5 лет, женщинам до 63 лет, то есть на 8 лет. Сегодня мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины в 55 лет. Точных данных о том, какие изменения будут применены к разным категориям граждан, еще нет. Пока можно говорить лишь о том, кому повышение пенсионного возраста не грозит.
— Есть категории наших граждан, для которых не будет изменен пенсионный возраст. Это матери и отцы детей инвалидов. Сегодня в законе для указанной категории граждан предусмотрено право выхода на пенсию: в 50 лет для женщин, и для мужчин в 55лет. В законопроекте для данной категории возрастные рамки остаются неизменными. Предусмотрены те же условия: правом досрочного выхода на пенсию может воспользоваться один из родителей.
Право досрочного выхода на пенсию остается неизменным для льготников — списочников, для тех, у кого будет выработан специальный стаж . Это работники по Списку 1, Списку 2, малым спискам, а также чернобыльцы. Кто такие списочники? — это электросварщики, водители, шахтеры и другие категории работников, за которых в Пенсионный фонд работодатель уплачивает дополнительный тариф страховых взносов.
Для педагогических, медицинских и творческих работников досрочные пенсии сохраняются в полном объеме: ужесточения требований по специальному стажу не предусмотрено. Сам стаж сохраняется, но исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, для данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию повышается на 8 лет, но с переходным периодом. Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника.
— Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения пенсионного возраста и переходных положений. Т.е. требования к специальному стажу – не меняются, но сам возраст выхода на пенсию будет сдвигаться, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заместитель начальника управления Пенсионного фонда Татьяна Кусова.
Уточнений по поводу пенсионных выплат гражданам с инвалидностью в законопроект внесено еще не было. Мы обратились в отдел пособий, чтобы узнать, повлияет ли принятие данной реформы на число людей, желающих оформить статус инвалидности и каких волнений стоит ожидать в будущем.
В настоящее время пенсия по инвалидности устанавливается исходя из группы инвалидности. Право на такую трудовую пенсию имеют граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы. Трудовая пенсия по инвалидности назначается на срок, в течение которого гражданин признан инвалидом, но не более чем до даты назначения трудовой пенсии по старости (в том числе досрочной). Кроме пенсии по инвалидности эти категории граждан получают ежемесячную денежную выплату, размер которой зависит от группы инвалидности. Также им предоставляется пакет социальных услуг.
— Абсолютно никаких изменений это пока не привнесло. Во-первых, это все только обсуждается, закон еще не принят, и с какими положениями он будет принят, с какими поправками — пока ничего не известно. К нам, по крайней мере, народ с этими проблемами, с этой озабоченностью не обращается, не приходит. Прогнозами не занималась по этому поводу, потому что раз дали наводку регионам для публичного обсуждения, видимо от того, как регион все это дело обсудит, какое решение примет и подаст его в Госдуму, наверное, с учетом всех этих мнений, законопроект будет обсуждаться дальше, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела пособий и социальных выплат в Бердске Светлана Казакова.
— Что хочется посоветовать пенсионерам — не волноваться. Концепция состоит в том, что необходимо увеличивать возраст выхода на пенсию. Цель этого увеличения одна — она направлена на то, чтобы повысить жизненный уровень пенсионеров. Как сегодняшних пенсионеров, так и тех пенсионеров, которые будут выходить на пенсию в ближайшее время. Сегодня специалисты Управления работают по действующему пенсионному законодательству в штатном режиме, и сегодня говорить о том, какие изменения нас ждут пока рано. Напрямую сотрудникам Пенсионного фонда негативное свое отношение жители Бердска не высказывают, потому что я думаю, что у нас все люди понимают, что этот закон принимается не самими специалистами Пенсионного фонда. Когда он будет принят, тогда и, соответственно, мы его будем исполнять. Я думаю, что мы со всеми средствами массовой информации обязательно проведем более обширную разъяснительную работу в тот период, когда закон будет подписан президентом. Тогда уже мы сможем предметно говорить о том, кого коснется закон, — говорит Татьяна Кусова.
В ходе совещания о мерах по развитию экономики и социальной сферы, премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил одну из главных мотиваций пенсионной реформы. По его мнению, данная мера позволит уменьшить влияние дискриминации по отношению к пенсионерам на рынке труда в России.
— Нам очень важно не потерять ни одного профессионала, приложить все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем при приеме на работу. Еще раз хочу подчеркнуть, что возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена, совсем недавно я поручил Роструду тщательно за этими процессами следить и прошу всех присутствующих максимально внимательно ко всем этим вопросам относиться, — высказался премьер-министр.
Однако несмотря на позитивные прогнозы, в стране существуют серьезные проблемы с трудоустройством людей как пенсионного, так и предпенсионного возраста. По итогам исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), мужчины от 45 до 54 лет зарабатывают в среднем на 15% меньше, чем их коллеги от 35 до 44 лет, а в возрасте от 55 до 64 лет еще на 22% меньше. У женщин также замечается разница в доходах: заработок женщин в возрасте от 55 до 64 лет на 16% ниже, чем у их коллег от 45 до 54 лет, а в возрасте от 65 до 74 лет еще на 20% ниже. По данным Института демографии, миграции и регионального развития, работающие пенсионеры получают около 15 тыс. руб. в месяц.
— Еще не было у Госдумы возможности «отвертеться». То, что предлагает правительство — они проводят. Если не с первого раза, то потом. Изменения, конечно, будут. Может быть, пойдут на уступки. Может быть, женщины у нас пойдут с 62 лет, а не с 63, и это удовлетворит всех сразу. Всех, кто там сидит, а не женщин, естественно, — говорит секретарь местного отделения КПРФ Сергей Бессонов.
Нет мудрости у правительства, что дальше нас ждет? Почему они все на Запад равняются? У нас два человека смотрело на Запад — страну разрушили. Теперь и эти пытаются. Всю жизнь я проработала. Потом уже, на пенсии подрабатывала, потому что жить на что-то надо. Сейчас мне 74, работать после инсульта я уже не могу. Мы еще не успели оправиться от этой перестройки, что теперь? Я считаю, что это просто геноцид. Больше скажу, я считаю, что это шовинизм по отношению к женщинам, — высказалась жительница города Любовь Ходенкова.
В конце минувшей неделе впервые публично высказался о пенсионной реформе президент Владимир Путин.
— Это вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Этот вопрос не вчера возник, он обсуждается так или иначе, с большей или меньшей интенсивностью на протяжении многих лет, — сказал Путин в ходе общения с волонтерами на стадионе в Калининграде. — И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится.
По словам Путина, если совсем ничего не делать, если дело дойдет до каких-то тяжелых последствий для пенсионной системы либо для бюджета, из которого мы сейчас финансируем, то во-первых, нам придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров и они будут все время пополнять число так называемых бедных людей. Он подчеркнул, что вместо этого государство должно повышать доходы людей для сокращения количества бедных.
И потом все может лопнуть, как я сказал, и это может коснуться тех, кого сегодня может коснуться повышение пенсионного возраста, то есть все равно, тогда просто сегодняшняя власть людей просто надует и все, — сказал Путин.
Скорее всего, повышение пенсионного возраста произойдет, если вдуматься в сказанное лидером нации. И скорее всего, с минимальными корректировками.
Путин: «если совсем ничего не делать,… то во-первых, нам придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров и они будут все время пополнять число так называемых бедных людей. »
а если повысить пенсионный возраст, то число недожитков до этого возраста резко возрастет ….
потому что уже после 50 нет ни одного здорового человека,идут как минимум серьезные возрастные хронические заболевания ….не говоря уж о взрыве онкологии ….
и весь «выбор» работы для абсолютного большинства нашего населения в возрасте — только за копейки,и зачастую с тяжелыми условиями труда …Тем более что и на производствах к спецам зачастую предъявляют медицинские требования,иначе работодатель не имеет права оставлять больных спецов на работе…
Остается фактически подработка , дожитие и существование выживания …
Посмотри на всю т.н. западную цивилизацию — она зиждется на долговой кабале: ипотеки, в том числе на 25 лет, банковские ссуды, долги по кредитным картам.
Пенсионный возраст давно поднят до 65-67 лет, и неудивительно, что всё возрастающая часть населения уже не может элементарно функционировать без антидепрессантов и антитревожных препаратов.
Хронический болевой синдром и связанная с ним опиоидная эпидемия — тоже неотъемлемая часть этого мира.
Так ты в этот «прекрасный мир » привел нас , Вова -пенсионеромор? Что ты там болтал о новых 25 млн «высокотехнологичных» рабочих мест? О вхождении к 2017 году в «пятерку ведущих мировых экономик» ?
Твои кремлевские в топ этих богачей вошли, да , даже не сомневаюсь ..
а народ?
76 13
Так что, после 50ти на пенсию надо?
11 47
Я, конечно, бабушку понимаю, но уж слишком легко у нас с экрана ТВ и в высказываниях стали применяться страшные слова:»хеноцид», » фошизды», «пятая колонна» и проч. Если не понимаешь значения этих слов — лучше помолчи. И да, эта «реформа» — отъем денег у части населения, отъем 5, 8 годов относительно обеспеченной и спокойной жизни. Этого допустить нельзя!
13 1
страшные слова: »хеноцид», » фошизды», «пятая колонна»
………
Неужели что-то пропустил:
Этими словами уже начали обзывать наше правительство и ее партию с экрана?
9 0
Даже если вопрос о повышении пенсионного возраста назрел, то издержки по его повышению должно нести ВСЕ общество в целом, а не так как сейчас. Назначили конкретную группу людей, которых просто ЛИШИЛИ пенсии, а все остальные пенсионеры могут тихо радоваться в сторонке. Нет, так не пойдет, товарищи путино-медведевы! Все граждане России должны быть в равных условиях (по Конституции), может забыли, чиновники?
81 8
Как власть использует мошеннические схемы, обманывая нас с вами
http://trueinform.ru/modules.php?name=Laid&sid=28319
Власть защищает только интересы богатых, депутаты защищают интересы власти. А мы с вами в эту схему никак не вписываемся. Тут интересно другое. Насколько откровенно нас всех считают полными дегенератами и, конечно же, даже близко не намерены считаться с интересами граждан. Тех, за чей счет существует эта власть. У нее просто нет других денег, кроме наших с вами. И за чей счет, собственно, в нашем государстве назначили всех богатеев и олигархов, просто подарив имущество и природные ресурсы великой страны, которые принадлежали когда-то всему советскому народу. Нам осталось — откровенное надувательство, криминальный грабеж и ничего более.
53 6
Самое яркое выступление против пенсионного геноцида с сильными аргументами :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=AECv_VoSZo4
так мужика и за экстремизм могут привлечь….
41 9
Интересно, почем у чувачка пиджачек, рубашка, джинсы и туфли.
8 37
Так 76% и надо.Пусть крутят их как хотят,может головой думать начнут
47 12
Когда же вы начнёте это делать?
33 6
как в17 году всех на вилы
11 2
Видимо не всех.
Остальные затаились как бандеровцы и ждали своего часа.
Посмотрите как взгляды наших либералов и правительства совпадают с бандеровскими — все хотят избавиться от коммунистического наследия любой ценой.
Любого ткни и спроси что-нибудь про коммунистов — их сразу начинает выворачивать наизнанку.
Например — Министр культуры Мединский, как только стал министром (еще до укромайдана) сразу же стал требовать вынести Ленина из мавзолея.
Сейчас затих, видимо понял, что его взгляды совпадают со взглядами наследников дивизии СС Галитчина. Но тоже до определенного времени.
Сколько там до сентябрьских выборов? Уже по России-24 начали выпускать на поводке русофоба, прикрывшегося грузинской фамилией, для понешений завоеваний и достижений ссср.
10 2
Уважаемые читатели! Значками и палец вверх вы оцениваете Работу Журналиста!!! А не своё отношение к теме статьи. Если вас злит ситуация, о которой публикуется статья, не надо негативно оценивать автора статьи.
36 7
«я считаю, что это шовинизм по отношению к женщинам»
А нынешнее положения дел, когда женщины начинают получать пенсию на 5 лет раньше и живут значительно дольше, так не шовинизм.
13 46
А , прямо они дома что ль сидят?
С внуками теми же няньчаться, которым садик не дают !
А если будут обязаны в 63 уходить, то что ваши дети делать будут? Не у всякого есть деньги на няньку
А детям тоже надо помогать .
С нищей пенсии не поможешь, да и детям тоже надо деньги зарабатывать
Поэтому, аноним от 13.51 , если вы привыкли думать только о себе , то не все такие как вы ..
жену тоже поди не замечаете, что она ещё и после смены пашет дома?
/ //// Мне вот лично мужиков , некоторых , вот нисколько не жалко … эгоистов , думающих только о своей зад … е вообще не воспринимаю , как полезных для общества людей
53 13
«С внуками теми же няньчаться, которым садик не дают»
А если дают?
А если по возрастам нестыковка? Внуки уже в школу ходят.
А если в других городах внуки живут?
А если не возятся?
Остальное смысла разбирать нет, набор хотелок, а в конце шовинизм какой-то.
18 50
Женщина сама решит, куда и как применять свои силы и возможности
Только не надо ее изначально ставить в позицию сильной половины человечества,
типа : все вытерпит, раз молчит , да и слова не дадим , себя пожалеем , мы ж типа статистически помираем раньше
… ещё бы причины смертей подробнее бы рассмотрели , а потом бы выводы делали
/ в основном это последствия алкоголизма , наркомании, курения, неуемной похоти ( большое количество вич и вензаболеван й)
а уж в последнюю очередь последствия тяжелой работы
Как , статистика принципиально рассматривает этот вопрос?
Или девочки налево, мальчики направо… стройными рядами , а отчего померли пофиг?
34 8
«ещё бы причины смертей подробнее бы рассмотрели , а потом бы выводы делали»
Я делаю один вывод, возраста выхода на пенсию должны быть одинаковы, а кто как распоряжается своим здоровьем, это его личные проблемы.
9 25
Список наиболее популярных вакансий для мужчин предпенсионного и пенсионного возраста (60-70 лет ) в России :
-Президент
— Патриарх
-Председатель следственного комитета
— Генеральный прокурор
— Председатель Верховного или Конституционного Суда
— Вор в законе
всё для людей )
60 6
Я бы увеличил соц.помощь женщинам родившим и воспитавшим детей. Давал им не только мат.капитал в молодости но и вознаграждал всю жизнь.
Зачем платить больше прочим старым хрычам — не знаю.
Пу
3 43
у нас такая богатая недрами земля — куда уходят доходы .нам они не положены , не надо говорить о медицине и благоустройстве — живем в дыре .а по тому как работаю — не положены прибавки к пенсии -это нормально -вопрос
45 8
Не настолько наша страна богатая ресурсами на душу чтобы жить за счёт них как саудовцы.
Работать надо, создавать ценности а не проедать недра. У нас этих недр на очень скромную жизнь, и то пока сырьё дорого стоит на рынках.
9 47
татьяна — не столь богата наша страна запасами,как вы думаете.Гораздо богаче,как сказал,правильно Аноним —15.59,саудовцы — а до 60-х годов они были сами бедными в их регионе.Уже позже,когда у них открыли огромные запасы газа,вот тогда они стали самими богатыми почти по всех земле.Наша страна не может так делать,чтобы раздаривать денежки каждому крестьянину или рабочему,как саудовцы каждому бедуину,потому что надо самой стране деньги на то чтобы прожить и на оборону.Прожить,это имеется ввиду,что надо тратить деньги на новые технологии и новые заводы и новые предприятия,а также новые дороги…Очень много стране надо,страна-то большая,150 миллионов человек,не сравнить с арабами — 40 млн.
Да и еще маленькое замечание,запасы газа и нефти у нас не бесконечны,от силы их хватит на 10-15 лет,а там уже нужны будут новые энергии и технологии.
Человек —-
8 64
Странное дело: на яхты, виллы, футбольные клубы и золотые парашюты денег от недр хватает, а на простой народ — никак.
63 8
У них денег куры не клюют, а нам на водку не хватает!
2 31
Наша страна богата неадекватами безсовестными , что мы и наблюдаем в комментариях
15 2
Не так уж богата — всего 2% (Thumb up 6 Thumb down 50), от которых Сталин в свое время избавился. Но видимо, не до конца.
10 5
А на выборах было аж 76 , парадокс
5 9
разве 76%, а не 146%?
https://www.youtube.com/watch?v=N27kvDg3ZYs
https://www.youtube.com/watch?v=DXctQSX-Np8
Эх, страна-чуровщина, как тебя легко обуть.
12 4
Повысят пенсию В СРЕДНЕМ (!) на 1000 рублей.
А почему тогда государство умалчивает, на какой процент повысят пенсионерам пенсию, чтобы каждый человек мог просчитать заранее, стоит ли ему поддерживать инициативу государства, если у него пенсия 8000, то прибывка составит 100 рублей, что будет в итоге меньше инфляционных.
Значит тот, у которого пенсия 68000 рублей получит прибавку 5000 рублей. — Скушай, Мойша, бывший депутат, и за папу, и за маму, и за бабушку, и за дедушку.
Зачем они полоскают СМИ своими лживыми заявлениями о виртуальной тысяче, вводя пенсионеров в экстаз?
55 8
«Работать надо, создавать ценности »
угу…))
у нас нет порядочной, умной,совестливой власти -элиты ….
пока наверху сидят воры -олигархи, народ может хоть по алмазам и по золоту босиком ходить, и на платине спать — ему это не поможет …
его кинут так, что как народ ни работай — он еще и должен останется …
52 6
вы правы-с такими запросами на всех не хватит. правильный лозунг на фото
37 7
Татьяна и остальные анонимы-вы что,послушали какую-то пенсионерку,а не свою голову включили???
Вас что,если позовут на баррикады,вы тоже туда побежите??? Вам что,не хватило растрела при Б.Ельцине Белого Дома??? Вам что,тоже захотелось власть сменить??? Вот когда вы власть смените,тогда уже вообще не будет речи про пенсионеров,их вообще оставят в сторонке сидеть.Дело-то в том,что везде,во всех передовых странах,да и отсталых тоже,уже повысили пенсионный возраст,потому что работать стало некому,рождаемость везде упала.А чтобы прокормить тех же пенсионеров они должны проработать еще 3-5 лет,чтобы выравнять перекосившуюся демографическую ситуацию.И не надо ссылаться на олигархов наверху,мол что они должны кидать деньги народу — они и так платят налоги,только вы не знаете,кто и сколько,да еще в придачу стоят у руля всех основных отраслей промышленности и обороны.Такая ситуация с миллионерами в любой стране — возьмите президента Трампа из Америки,тоже миллиардер,предприниматель,стал президентом,платит налог и никто не требует у него бросать деньги народу.
Вы поняли,что деньги надо зарабатывать,а не кричать:»Деньги,деньги давай».
Человек ——
10 64
Если расстрел Белого Дома при Ельцине, устроенный с помощью посольства США и своих внутренних предателей, считаете незаконным, тогда и власть приемников Ельцина автоматически становится незаконной, точно также, как на Украине, которую нам все патриоты ставят, как пример незаконности.
А если все было законно, тогда народ имеет право на такие же баррикады, на каких Ельцын выступал на танке, как Ленин на броневичке.
Ещ
39 11
» расстрел Белого Дома при Ельцине, устроенный с помощью посольства США «…это, дядя, ты забыл сообщить о разгоне большевиками Учредительного собрания, в котором большинство было у эсеров. С последующим красным террором.. Тоже не без помощи некоторых посольств.
10 36
Так значит все по закону?
Можно строить баррикады, раз все не только в мире, но и в нашей стране так делают?
Идея этого собрания возникла в России сразу же после Февральской революции. Временное правительство и было временным, так как считалось, что должно быть проведено Учредительное собрание, которое выберет, какое государственное устройство должна иметь Россия, и принять меры к организации законной, или как сейчас говорят, легитимной власти. Однако все время своего правления Временное правительство тянуло с проведением этого собрания, так как его руководители понимали, что его проведение может положить конец их власти. К октябрю с трудом были составлены списки избирателей и партийные списки депутатов для выборов.
После Октябрьской революции в принципе было понятно, что необходимости в проведении собрания нет, так как уже существовал и функционировал другой орган представительной власти – Всероссийский Съезд Советов
http://maxpark.com/user/4035114257/content/650437
29 10
«необходимости в проведении собрания нет, так как уже существовал и функционировал другой орган представительной власти – Всероссийский Съезд Советов»
Ну. Вот вам и Гражданская война получилась.
Слов нет какие подонки тогда Россию разрушали.
7 30
Эсер Николай Святицкий: «Учредительное собрание бесславно погибло из-за равнодушия народа к его разгону»
Первые очаги гражданской войны вспыхнули уже в декабре 1917 года на Дону и Урале. В тот момент англичане и французы уже договорились о характере интервенции в Россию. Таким образом, разгон Учредительного собрания не имел значения в развязывании гражданской войны.
Места в УС по полученным мандатам:
Правые эсеры – 370
Большевики – 175
Левые эсеры – 40
Национальные группы – 98
Кадеты – 17
Меньшевики – 15
Итого 715 человек.
Роспуск УС произошел 6 января 1918 года. Еще 26 ноября исполнительная власть в лице Совнаркома, возглавляемого Лениным, издало декрет «К открытию Учредительного Собрания». В нем говорилось, что Учредительное собрание может открыться лицом, уполномоченным СНК, при наличии не менее 400 депутатов. То есть для легитимной работы УС заранее был определен кворум в 400 человек.
На первое заседание в Таврическом дворце Петрограда, оказавшееся и последним, собралось 410 депутатов, то есть формально кворум набирался. Но затем большевики и эсеры воспользовались вполне нормальным методом парламентской борьбы – и покинули зал заседания. После чего там осталось всего 255 человек или 35,7% от числа всех депутатов.
Кворума не стало, и Учредительное собрание потеряло всякую законность и легитимность.
28 9
Изучаете историю по учебникам КПСС?
На Учредительное Собрание не все делегаты успели прибыть к дате открытия, те кто отсутствовал, был в пути.
Кворум придумали большевики. Собственно и с их кворумом их бы прокатили.
В Учредительном Собрании у большевиков и союзников оказалось меньшинство.
Ясно что их бы отстранили от власти. Поэтому, обладая силой, они Собрание разогнали, а вместо него придумали собственный выборный орган который вы упомянули.
То что они не посчитались с мнением народа, послужило предпосылкой для развертывания масштабной Гражданской войны. Война началась к следующему лету.
8 23
почему-то нынешние власти считают, что гнобить народ, игнорируя его требования вполне себе дозволительно. Что глумление над народом не приведёт к бунтам и крови, что ежели иметь достаточно прикормленные полицейские силы, то обойдётся… Нет, не обойдётся! Куда только побегут потом?
19 4
Вы не народ, а фанаты экстремистов-людоедов, оправдывающие миллионы убийств и десятки миллионов поломанных судеб.
3 22
«После Октябрьской революции в принципе было понятно, что необходимости в проведении собрания нет, так как уже существовал …». ну, ясно, что после переворота для большевиков такой «необходимости» не было. Волеизъявление тогдашнего российского общества — в топку.
Что характерно, данный комментатор считает это нормальным.
6 28
Зачем такое собрание, если на него ходит меньше половины депутатов, которые при отсутствии кворума не могут принять ни одно решение?
Просто чтобы им платить оклад?
22 7
Вы меньше агитки читайте, читайте не коммунистов.
5 25
«во всех передовых странах,да и отсталых тоже,уже повысили пенсионный возраст,»
да…и потому там массово сидят на антидепрессантах и прочих стимуляторах…
«работать стало некому,рождаемость везде упала.»
да, и тут цепочка — чтобы тебе заработать приличную пенсию к старости, надо пахать …не до детей уже как бы..
плюс психология рынка -капитализма — живи для себя, возьми от жизни всё , выживает сильнейший …
и тогда смысл жизни сводится к банальному материальному , большинство отношений по принципу
удобства, выгоды , карьеры …»кака така любовь?» (с)
капитализма , ёпта ….вы точно этого хотите ?
30 9
» Вы меньше агитки читайте, читайте не коммунистов.»
Глядя на то, что сегодня происходит , всё больше вспоминаю «Незнайку на Луне» ..
Носов очень доступно описал все «прелести» капитализма….И очень правдиво ….Так сказать, перевод » коммунистической агитки» на популярный язык…)
он абсолютно прав …
25 7
Ждем примеров агиток от антикоммунистов.
Ради того, чтобы победить коммунизм, пришлось пожертвовать страной.
Ради того, чтобы победить пенсионеров, пришлось пожертвовать партией?
Либераст: — Да вы не беспокойтесь так за партию. У Путина на запасном пути стоит целый паровоз из ОНФ, СПС и других либерастов.
21 8
Суд над Сталиным: в ход идут фальшивые документы.
http://stalinism.ru/mifyi-i-falshivki/sud-nad-stalinyim-istoriya-odnogo-protsessa.html
Как изготовлялись фальшивые «Исторические документы»
http://artyushenkooleg.ru/wp-oleg/archives/1622
19 4
» потому что работать стало некому,»
Да не работающих меньше, а рабочих мест нет.
Путин-Медведев вместе со своей «Единой Россией» уничтожили почти все колхозы и совхозы, развалены и разграблены тракторные заводы, станкостроительные, машиностроительные, сельхозмашиностроительные заводы, уничтожены ткацкие фабрики, фабрики по пошиву одежды и обуви, уничтожена вся радиоэлектроника. Все что можно было уничтожить мерзкие либералы уничтожили. 42% работающих
работает в теневой экономике и т.д.
Ничтожное правительство Медведева доваливает экономику России, оно должно быть немедленно отправлено в отставку. Они враги нашей страны.
31 7
Про радиоэлектронику улыбнуло. До сих пор регулярно покупаете радиоприёмники?
6 29
Геноцид женщин! Это просто абсурд! Женщины рожают, практически сами тащат детей до совершеннолетия, мужики как правило не зарабатывают, большинство пьют. А женщины ещё на восемь лет должны работать дольше. Видимо правительство решило, что наши женщины ломовые лошади, должны им оплатить пенсионную реформу.
51 9
Я тоже так считаю!
Это анониму от 17.10
19 5
я хоть имя называю а вы аноним и человек .пенсия 9500 и 40 лет стажа.а ОНИ пусть не кидают а отдают положенную индексацию
36 8
Кем работало-то? Называй профессии.
9 32
А ты хто такой?
https://www.youtube.com/watch?v=TyOTd3Yh45w
Аргументы закончились. Переходим на личности.
22 5
никакая это не пенсионная реформа , а простая замена пенсий в 8.500 на пособие по безработице в 800 руб — и то всего на 3 месяца ….
42 9
Пенсию поднимут на 7%. Вот и считайте сколько у кого будет.Думается что большинство пенсионеров не увидят прибавку в 1000. Будет гораздо ниже. А почему все те, кто ратуют за эту тысячу ни разу не обмолвились — во сколько раз возрастут цены? Опять будут утверждать, что инфляция очень низкая и эта 1000 большое благо .Пусть с начало изменят подоходный налог для богатых , введут налог на роскошь, а потом можно будет и о пенсиях говорить!
45 7
Аноним —- 19.43
Да перестаньте же наконец-то считать деньги в чужом кармане! Есть такие люди,которые страдают комплексом нищеты и готовы разорвать любого,кто украдет или нагреет их на один рубль,в то же время сами норовят побольше нагреть других.В них до сих пор живет комплекс Плюшкина и удивительная скупость совмещается с невероятной расточительностью и барственностью! Поэтому поменьше слушайте всяких старушек,а лучше включайте почаще свои мозги в работу.
Человек————-
8 51
» Да перестаньте же наконец-то считать деньги в чужом кармане! »
Вообще то мы свои считаем….те, которые у нас так или иначе украдут повышением пенсионного возраста или уже украли — повышением налогов -ндс…
только за 17 год Счетная палата нашла растраты на 1,9 млрд р — де факто их просто украли ….»Эффективно» власть распоряжается деньгами, правда ?
Или вот такое отношение власти к людям:
«С тракторного завода во Владимире уволили 300 человек. Сегодня утром на проходной «Владимирского моторо-тракторного завода» скопилось больше сотни человек. С предприятия разом уволили весь штат в 300 сотрудников, из которых 135 – уже пенсионеры. Уведомления о сокращении официально трудоустроенные в Чебоксарах рабочие получили еще в апреле. С тех пор, несмотря на многочисленные обращения заводчан, администрация Владимирской области ничего не сделала для спасения производства.
В какой-то момент собравшиеся стали задавать чиновникам неудобные вопросы. Вспомнили и про другие обанкротившиеся и закрывшиеся во Владимире заводы – «ПК ВЭМЗ», «ВПО Прогресс», «СТЭС-Владимир», «Автоприбор», переехавший в Ковров «Точмаш». Ответ Натальи Кокшаевой: «Вы не правы, потому что у нас промышленность развивается» – вызвал у заводчан только смех и заявления, что Орлова «уже все закрыла у нас».
..Зачем нам машиностроительный техникум, зачем нам политех тогда, профобразование, если у нас не будет промышленности во Владимире?
А уже на следующей неделе окончательно могут уволить тысячу сотрудников «Автоприбора». И пока власти лишь рассказывают о собственных достижениях и обещают спасти производство, владимирская промышленность планомерно загибается.» https://provladimir.ru/2018/07/20/ona-uzhe-vse-zakryla-u-nas-s-traktornogo-zavoda-vo-vladimire-uvolili-300-chelovek/
как людям выживать дальше? Это уже далеко не первое закрытое предприятие …А теперь представьте как им искать нормальную работу , когда рушится промышленность , а надо еще будет дорабатывать до 65 лет..
41 8
Люди свои считают и не надо указывать где , кому и когда считать , не надо писать идиотские комментарий
17 4
То, что делает правительство, очень быстро вернет нас в «святые» 90-е в плане демографии и смертности. Люди не размножаются, если не видят перспектив для своих детей! Как можно этого не понимать?! После войны у людей был душевный подъем. они были уверены, что теперь все плохое позади и их дети будут однозначно жить лучше них. Отсюда такой подъем рождаемости в то время. А что сейчас? Какой ответственный человек будет рожать детей, понимая, что в дальнейшем этому ребенку придется просто выживать, потому что: 1) Очень трудно вырастить здорового ребенка при уровне сегодняшней медицины с добровольно-принудительной вакцинацией, оптимизацией и недоступностью высококвалифицированной помощи для всех слоев населения.
2) Образование, когда в течение 9-11 лет в голову ребенка забивают массу информации, которая никак не пригодится ему в дальнейшей жизни ибо ценными являются только те знания, которые человек приобретает сам, к которым он стремится.А наша школа убивает стремление познавать, убивает мысль в человеке. Возьмем литературу. Вместо того, чтобы прививать любовь к чтению, а для этого нужно научить ребенка воспринимать содержание лит.произведений душой, ведь чтение-это ничто иное, как театр в своей голове», в школе проводят бесконечный «анализ » этих произведений. Видел даже вариант такого урока, когда стихотворение «Белеет парус одинокий, разбирали буквально до букв! Это просто математика, наложенная на урок литературы. На кой черт, спрашивается, знать, где в стихотворении метафора, гипербола, олицетворение или эпитет? Разве это главное в литературе?! Это порождает ненависть к чтению классики. да и вообще желание брать книгу в руки.
3)Далее, проблемы с устройством на работу, даже при получении хорошего высшего образование. Потому что плюшек на всех не хватает, и, чтобы устроиться на действительно высокооплачиваемую работу, в большинстве случаев, нужны связи (в этом случае, со времен СССР так ничего и не изменилось).
4) А теперь людям еще предлагается работать до гробовой доски! Человеку необходимо иногда отдыхать. Для этого нужны выходные, отпуска. Точно так же в конце жизни он должен пожить для себя. для детей и внуков, подготовиться, так сказать, «к вечной жизни». А сейчас и эта » роскошь» будет доступна лишь немногим счастливчикам. Помните, как депутат Исаев орал, что пенсию должен получать лишь тот, кто реально не может работать. Видимо, имеется ввиду тот, кто не может стоять на ногах? Значит, пока можешь ползать, работай! И прямо с работы вперед ногами на кладбище? Это идеальный вариант для правительства?
Вывод: рожать детей в таких условиях бессмысленно. Кому хочется такого будущего для своих детей и внуков? Мы уж как-нибудь доживем, а там, хоть потоп! Зачем нам переживать за судьбу страны, если в ней не будет наших потомков? Пусть переживают господа депутаты и чиновники. Я не хочу, чтобы мои потомки обслуживали эту публику!
пс. а что дешевле обойдется стране — поменять пенсионный возраст или поменять правительство? На мой взгляд — правительство практически в полном составе балбесы, проще их пинком под трудовые задницы без права работать в госорганах ближайшие 500 лет, в том числе и всем родственникам до 7 колена. Они по жизни не умные => и родственники дураки.
40 7
А вы поддерживаете пенсионную реформу?
НВР — А куда деваться?
«Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус»
Мы же с Путиным на одной волне)) —
Как и нам: Владимиру Путину не нравится пенсионная реформа
http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/20/364956-kak-i-nam-vladimiru-putinu-ne-nravitsya-pensionnaya-reforma
23 6
Уважаемая пенсионерка с Бердска . Я вас понимаю и сочувствую вашим интригам о хорошей пенсионной жизни
6 30
Я с 19 лет работала параллельно с учёбой, с 30 до 40 лет родила 4 детей.. Ближайшие года 4-5 на работу выйти будет нереально, тк муж работает с командировками, бабушек и дедушек и вообще родни у нас тут нет, дети полностью на мне..
Вопрос.. Какому работодателю я в 45лет с 4 детьми от 5 до 14 лет? И выработать стаж и норм пенсию уже не получится, и пятого ребёнка не планировали короче замута замут
35 8
«Какому работодателю я в 45лет с 4 детьми от 5 до 14 лет?»…Работодатель — муж. И это очевидно.
6 22
Кремлядь устроила переворот в стране, а 92% сидят и смотрят в экраны на Лебединое озеро со стариками и старухами в пуантах.
ГКЧП — 2.0
24 8
НВР: Я не поддерживаю пенсионную реформу, ибо это очередное ограбление простого народа зажравшейся правящей офшорной элитой, что надо отметить, было в нашей истории уже не один раз, но, никогда не было так цинично и нагло.
38 8
Никто не догадывается, почему Путин перед выборами отделил себя от партии ЕР и пошёл на выборы самовыдвиженцем?
25 4
Дык наш всенародно любимый Национальный Лидер никогда себя и не связывал с ЕР в предвыборные периоды и никогда в оной не состоял. Как и Собянин пошёл на выборы мэра самовыдвиженцем, понятно, что западло ребятам публично связывать себя с этой шоблой проходимцев, авантюристов, жуликов и воров
27 6
Выборы президента РФ 4 марта 2012 года.
Политическими партиями России было выдвинуто пять кандидатов, еще пятеро были самовыдвиженцами. Подали в Центральную избирательную комиссию документы, необходимые для приобретения статуса выдвинутого кандидата — Владимир Путин от Всероссийской политической партии «Единая Россия», итд.
18 4
Он был выдвинут ЕР, но не состоял в ней.
26 5
А разве нужно обязательно состоять в какой-то партии, если разделяешь ее интересы и программу, чтобы от нее выдвигаться?
Представьте, что его начинает выдвигать кандидатом партия ЛГБТ. Он что, пойдет от нее в баллотироваться в президенты?
21 4
Состоять в партии интересы которой разделяешь, это вполне логично, а вот извиваться как уж на сковородке, типа я как бы и ни при чём, это уже вполне понятный шаг.
25 5
Избушка, избушка, повернись к партии передом а народу задом?
Лев созвал всех зверей и приказвает: «А теперь всем зверям разделиться! Умные направо, красивые — налево! » Звери разошлись по сторонам, одна только обезьяна осталась посередине. Лев вопрошает: «Ну, а ты что не становишься? » «А я и умная и красивая! мне что теперь — разорваться пополам??? «
18 3
Да и мы все прекрасно понимаем, что у нынешней «партии власти» нет никакой идеологии, кроме сохранения статус-кво и тыринга государственного бабла в оффшоры.
Эти ребята уже показали, что легко из пламенных коммунистов, превращаются в пламенных демократов, а потом в таких же пламенных патриотов-государственников, лишь бы быть у бюджетной кормушки и иметь возможность безнаказанно воровать.
27 7
Смотри те-ка,наш поросенок Петя/женя/ перешел на блатной язык и по фене ботает:»дык,мык….западло».
Это у него от нечего сказать,сразу чувствуется,что ему пахать да пахать,вот он и поддерживает старушку,работать-то не охота.Ведь лучше наших партийных и правительство поругать,покритиковать,вместо того,чтобы что-то конктретное предложить,чтобы потянуло на Нобелевскую премию.Например,как распределить доходы и расходы одинаково на рабочего и работодателя….
Человек ——
3 22
Как так меньше воровать ?
А скрепы?
25 7
Не прочел ни одного рецепта — как решить проблему.
Понятно, что шариковское «отнять и поделить» — самое простое, что приходит на ум ширнармассам, но, это — одноразово. Отняв однажды у Голубева и Илюхина (что, кстати, отнимать планируете?) — вторично отнять будет нечего совершенно. Ииии?
Что же предлагает данная активная пенсионерка для будущих пенсионеров — вот вопрос. На мой взгляд — пар ушел в свисток. Собрались, поорали, разошлись. КПД — околонулевой, предложений нет, действий — нет, смысла — нет.
13 24
Шариковский подход (единственный рецепт, и тот придуман не шариковыми путинского правительства, а МВФ, кпд — 100%) :
Правительство МЕДВЕПУТОВ отобрало у пенсионеров пенсии за 5 лет, а у пенсионерок — за 8 лет.
И постепенно начало по сценарию превращаться обратно в собак, которыми собственно и они и были все это время.
20 7
вот когда отняли у буржуев средства производства, поставили рабочий контроль во главе с партией, защищающей интересы этих самых рабочих и простого люда, когда прибыль стала распределяться внутри страны на её процветание, вот тогда и попёрла страна из первобытно-лапотной в индустриальную! Кто не работает, тот не ест! Нет золотым унитазам! Да, 8-и часовому рабочему дню и пенсиям с 55/60 лет!
21 9
Очки то свои розовые снимите. В голод страна поперла и очереди за эрзац продовольствием по талонам.
6 24
кабы не капиталистическое окружение и не угроза реставрации капитализма, хрен бы был голод и разруха. Страна показывала невиданные до того темпы развития — 18% в год, хотя 60-70% нац.дохода, строек пятилеток, приходилось на создание вооружений и соответствующей промышленности! И ведь не смогли задавить, даже «машиной» гитлеровской Германии! И если бы Сталин пожил ещё лет пяток, хрен бы появился у нас Горби и прочая шушара.
20 9
Не понимаю, вы что, полагаете, что-то особенное происходило, волшебное, гениальное, уникальное при Сталине.
Индустриализация как экономическое явление, веха в развитии человечества, кардинально меняет общество, производимый продукт, благосостояние. Сталин усиленными темпами, диким напряжёнием всего населения проводил эту индустриализацию, но криво, через одно место, и с какой целью, непонятно.
Когда вы изобрели кирпич, можно построить жилой дом, а можно казарму, и это две большие разницы.
Построенная система не могла быть иначе как быть демонтирована. Она на случай войны была подходящей, но не для мирной жизни.
Перестройка как явление было вызвана необходимостью все это добро перестроить. Большое, позитивное явление, и не надо на неё бочку гнать, это отвечало чаяниям людей, уставших жить в той затхлой системе.
7 18
«это отвечало чаяниям людей…»
———————————————
Нет, господин хороший! Это отвечало чаяниям людей-жуликов, подлецов и проходимцев, наворовавших состояние с помощью своего изворотливого ума и считающих себя выше других. И на этом основании присваивающих себе право на богатую жизнь.
15 11
Много чьим чаяниям отвечало. Вы там опять черно белое зрение включили и предпочитаете в упор не видеть очевидного.
Люди слушали западную музыку, гонялись за западными товарами, ловили голос америки, читали самиздат, «продвинутые» ужасались слухам о деяниях большевиков. Всем затхлая идеология и порядок вещей (очереди, дефицит, бюрократия,..) надоел до чертиков.
И вообще, вы хоть понимаете идею перестройки? Соединить лучшее что было в советском социализме с лучшим что было в капитализме. Это может и нереализуемая идея, но сама по себе хорошая.
4 20
Вообще, товарищ, наш век информационный. Без свободного доступа к информации современной жизни нет. Поэтому сталинский али брежневский режим в наше время это деградация всего. Деградация в смысле в е идут вперёд а мы остановились.
3 19
«Много чьим чаяниям отвечало…»
————————————————
так на эти-то чаяния и рассчитывали перестройщики! Кинем кость, а пока за неё будут грызться, прихватизируем богатства страны, легализуем награбленное, перевезём семьи в лондоны, а что станет со страной — фиолетово! Не радуйтесь господин хороший таким чаяниям, это всегда самообман…
18 3
«Соединить лучшее что было в советском социализме с лучшим что было в капитализме»
Объединили))
Лучшее, что было при капитализме — пенсионный возраст
Худшее, что было при капитализме — их зарплата.
Лучшее, что было при социализме — Одна партия, бессрочное правление лидера до гроба, отсутсвие оппозиции (режим)
Худшее, что было при социализме — социалка, образование, медицина, ….
Да здравствует Социалистический Капитализм с бандитской мордой первых лиц!
18 3
«в е идут вперёд а мы остановились…»
—————————————
с дряхлыми старцами из Политбюро? Да, стали проигрывать в эффективности. Разрешили директорам иметь свои собственные фонды. Не все оказались честными и стали путать свой личный карман с государственным… Много бы нужно сказать почему МЫ жили беднее Европы, но это тема не для поста в Курьере…. Кто интересуется — изучайте созданный буржуями неоколониализм.
13 5
С дряхлами старцами из политбюро — 2.0?
http://www.minchenko.ru/netcat_files/userfiles/2/Dokumenty/Yubileynyy_doklad_22.08.17.pdf
11 3
Да во всем стали проигрывать, в военки наверное меньше всего ибо на неё работала вся страна, она имела все лучшее.
Можете ерничать сколько влезет и искать заговоры и видеть исключительно только выгоду узкого круга лиц, но это взгляд на относительно небольшую деталь, а общей картины вы в упор не хотите замечать.
2 17
«— Что хочется посоветовать пенсионерам — не волноваться. Концепция состоит в том, что необходимо увеличивать возраст выхода на пенсию. Цель этого увеличения одна — она направлена на то, чтобы повысить жизненный уровень пенсионеров. Как сегодняшних пенсионеров, так и тех пенсионеров, которые будут выходить на пенсию в ближайшее время. » (из статьи)
А наши пенсионеры с этим согласны и уже подсчитывают сколько им добавят ведь. Я не понимаю! Одна цель- улучшить))) Смех сквозь слезы. Я точно знаю, что будет голод сто процентов, ну нет других вариантов с таким раскладом. Потому что сейчас те, кто на пенсии и на несколько лет ещё нормально всё будет, катиться будем по инерции. А вот мы и наши дети я даже боюсь представить. Нам до пенсии так далеко, что сразу понятно- будет плохо всё.
21 9
«Я не понимаю»….»будет голод сто процентов» … «будет плохо все»…
Не стоит транслировать на весь интернет свои личные страшилки
Посмотрите на историю жизни своих родителей.
7 22
«будет голод сто процентов, ну нет других вариантов с таким раскладом. . А вот мы и наши дети я даже боюсь представить. Нам до пенсии так далеко, что сразу понятно- будет плохо всё»
Was ist Hunger?
6 20
иногда совесть просыпается и среди эсэсовцев …
тьфу, едросовцев )
В Нижнем Тагиле единоросс сдал партбилет, протестуя против пенсионной реформы: «Не хочу участвовать в навозе.»
http://classic.newsru.com/russia/23jul2018/edrostagil.html
Житель Нижнего Тагила Свердловской области Николай Тарахов подал эмоциональное заявление о выходе из партии «Единая Россия», объяснив свой поступок несогласием с проводимой в стране пенсионной реформой, которую он считает антинародной.
«Настоящим уведомляю вас о прекращении моего членства в партии «Единая Россия» в связи с тем, что программа вашей партии и деятельность ее руководства стали направлены против собственного народа. Я не хочу участвовать в данном навозе и пачкаться об Это» (с)
Противники пенсионной реформы опасаются, что с учетом нынешней статистики продолжительности жизни повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до пенсии. Кроме того, увеличится уровень безработицы, поскольку растущее число работников нужно еще обеспечить рабочими местами, а сделать это в условиях экономического кризиса непросто. К тому же бизнес не заинтересован трудоустраивать людей старших возрастов, которые чаще болеют, хуже приспособлены к высоким нагрузкам и к усвоению новых знаний и навыков.
23 4
вышел из ЕР! Но сколько членов так могут поступить, если 99% самой ЕР это чиновники и толстосумы? Нечего ждать от этой партии добра народу, ибо нет там простого народа!
22 3
Единая Россия
Численность
По состоянию на 1 января 2012 года численность партии составляет 2 113 767 человек.
Состав
26 % членов партии — пенсионеры, студенты и временно неработающие, 21,2 % — работают в образовании, 20,9 % — в промышленности, 13,2 % — состоят на государственной службе и работают в органах власти, 8 % — трудятся в здравоохранении, 4 % — предприниматели, примерно столько же партийцев трудятся в сфере искусства
Представляете, слова Соловьева про 2% дерьма оказались правдивыми
2 113 767:1 460 000=1,5% — И эти 1,5% дерма учат нас, как жить, цитируя записки МВФ и ВБ.
20 3
интересно бы посмотреть на социальный состав ЕР. Пенсионер-пенсионеру рознь! Директор школы тоже учитель! А уж производственных чинодралов, причисляющих себя к рабочему классу, — пруд пруди… Сюда ещё отнести примазавшихся, ждущих от партии выгод, хотя за душой «ни шиша»… Ну и да, вступил в партию, — голосуй так, как её лидер! Только честный референдум позволит выяснить кто на самом деле за повышение пенсионного возраста и сколько их!
14 2
Засекречено. Государственная тайна.
Допустим, они начинают распил бюджета по какой-нибудь государственной программе из серии «Помощь детям», Помощь учителям, Медработникам или по Военной программе по Строительству дорог по пересеченной местности.
Как думаете, каким директорам школ и главврачам из членов ЕР отправятся эти деньжата?
Или каким деткам членов ЕР помогут получить образование в Лондоне или в США?
А какую дорогу хорошую они смогут вместе с МО проложить к даче зятя Сердюкова (член ЕР) — Пузикову (член ПД — 2%))) за военный бюджет?
19 2
ПАРТИЯ КТО ЕСТЬ КТО
http://er.ru/persons/supreme_council/
16 2
что здесь сказать? Все достойные состоявшиеся личности… Все горой за страну, так поднявшую их над бескрайними просторами! Все «стригут» свои купончики и едят из щедрого гос.корыта… Не увидел ни одну доярку, ни одного механизатора, ни одного токаря или слесаря… Однако жизнь этих токарей и слесарей решают!
19 3
А кто такая «доярка». Давно уже автоматы доят. Ходит рабочий и вешает на коров сосалки.
То же самое с вашими слесарями, это перестанет быть массовой профессией. Сломавшиеся детали не заменяют кустарными, выточенными на станке, а покупают новые, новые даже блоки, и это дешевле, проще и производительнее. Технически сложные станки упрощаются с помощью электроники, и не надо кучи квалифицированных рабочих для работы на них и обслуживания.
Пересматривайте все свои взгляды.
1 20
С токарями и другими представителями ранее массовых но устаревающих профессий как с радиомастерами. Если у меня компьютер сломался я не понесу его паяльщику. Куплю либо 1 микросхему либо целую плату. И не нужно высокой квалификации, опыта проектирования радиоизделий и тд и тп. Мир уже другой..
3 18
Ну да, сломался блок, р-раз новый, и заработало! А кто новый-то сделал? Кто его собрал из деталей? Робот? Ну да, кое-где теперь так. А в 98% производства не роботы, а люди, которым за их труд дали миску риса… Не выдавайте желаемое за действительное!
16 4
Забыл царский писарь, заслуженный тролль ЕР, сидя в кабинете и покрикивая на крепостных, кто такие доярки?
http://expert.ru/data/public/337445/337522/rep_218_pics_rep_218_055.jpg
http://pimg.mycdn.me/getImage?disableStub=true&type=VIDEO_S_720&url=http%3A%2F%2Fvdp.mycdn.me%2FgetImage%3Fid%3D1062448661965%26idx%3D30%26thumbType%3D47%26f%3D1%26i%3D1&signatureToken=pA532LLFqhm0GAhHNYTXtg
16 2
И ещё замечу, что в качестве и дешевизне, количестве конечного продукта в наше время не труд непроизводительных рабочих мест важен, а труд всей цепочки, от инвесторов, владельцев, менеджмента, технологов, сумевших организовать эффективное разделение труда.
Тяжелый, но непроизводительный труд в наше время устаревшее и исчезающее явление. Организовать эффективное производство, вот это серьезное достижение достойное похвалы.
2 15
А вы понимаете, робот или китаец/вьетнамец, это неважно. Или может даже наш, но в другой конторе, которая имеет другую специализацию и делает качественно и дёшево.
А квалифицированные рабочие, тем более супермуперквалифицированные на рядовом производстве это уже неэффективно.
Это не я говорю, это жизнь такая
1 16
«кто такие доярки?»
Клубникин показывал. ЕМНИП там парень был.
1 13
— Если у меня какой из ста бриллиантов выпал из колье, так я иду и заказываю новое колье, а это — в топку, сказал Сечин, зарплата которого на государственном предприятии Лукойл — 5 млн. руб. в день))
Если бы простые бедные люди не ремонтировали обувь или другой свой быт, то исчезли с улиц киоски обуви и ремонтеры.
— А я у себя в квартире ремонт не делаю — сразу иду и покупаю новую))
Шизо, спустись на землю, будь ближе к народу, не вытряхивай на него то, что у тебя вместо интеллекта, а то следующие выборы проиграешь.
16 3
PS
*государственной: читать — негосударственной — принадлежащей на 50% иностранцам, образованной с помощью ельцынской прихватизации.
12 2
«не труд непроизводительных рабочих мест важен, а труд всей цепочки, от инвесторов, владельцев, менеджмента, технологов…»
———————————————
Море мокрое, море солёное…
Да, безусловно, труд важен! Как и его оплата… Эффективные производственные компании (заводы, фабрики, фермы и т.д.) были и в СССР! В чём разница? В распределении прибыли. Если прибыль от эффективных предприятий в СССР шла на благо всей страны, то прибыль теперь есть собственность владельца! И плевал владелец, что его низовое звено кушает хлеб с квасом! Главное, чтобы ОН, живя за границей, ел омаров и ездил на бентли…
15 2
робот
специализацию
качественно
дёшево
квалифицированны
супермуперквалифицированные
неэффективно
дешевизне
количестве конечного продукта
труд непроизводительных рабочих
эффективное разделение труда
эффективное производство
достижение достойное похвалы ……..
И тут Остапа понесло…
Это важное мероприятие сулило расцвет шахматной мысли в Васюках.
https://www.youtube.com/watch?v=Jzyok6uYnxQ
14 2
Товарищ, вас так задевает нынешнее время, что вы начинаете сквернословить и оскорблять даже того того кто вам терпеливо и вежливо объясняет положение вещей? Увы, ваше время прошло. Вас жаль, но честно говоря не очень.
Забавно наблюдать вашу агонию, доставляете истинное наслаждение.
В следующий раз идите к памятнику Вождю, выплесните пролетарскую злость, это помогает
1 17
Чего там в СССР эффективное было. Как рабочие цемент лопатами перекидывали. Так надо же доставлять куда надо в нужное время и перекидывать не придётся.
Оставьте этот СССР. С тех пор 30 лет прошло. А с тех пор как он по вашему эффективным был все 40.
Порядки того времени давным давно устарели. Они уже тогда устарели, просто мы об этом могли только догадываться.
3 17
скажу по секрету — нынешний рост экономики в 1,8% есть результат того, что «Порядки того времени давным давно устарели…» (только вы никому!)
15 2
Остапа несёт когда про доярок ударниц или про токарей на заводах вспоминает. Веселые времена были, но увы, все идёт к тому что они останутся массовыми профессиями из прошлого.
При чем тут колье. Это штучный продукт, сделанный под заказ с нестандартными компонентами, все ручной работы. А ты оглянись вокруг, что видишь, автомобили, компьютеры (электронику), оборудование разное. Чем там токари и слесари помогут? Зайди в СТО, много токарных станков увидишь?
3 16
Надоело с вами спорить, вот чесслово. Ему факты, а он в ответ — лапшой, хоть дуршлак покупай и вступай в ряды макаронных монстров.))
Таблица ВВП, которую никто не видел
https://www.proza.ru/2009/10/01/311
«…в историческом плане никакому другому государству, кроме СССР, никогда и нигде не удавалось достичь столь высокой степени социального равенства и гомогенности (однородности по составу, свойствам, происхождению) при одновременном впечатляющем росте уровня жизни практически для всех слоев и групп населения. Решающей предпосылкой для такого развития была экономическая политика советского государства, проводимая в условиях общенародной собственности на средства производства и системы единого экономического планирования». (Источник: Роджер Киран, Томас Кенни «Продавшие социализм» http://aleksandr-kommari.narod.ru/kiran.html)u/2009/10/01/311
17 4
Про эффективные фермы, где с утра до вечера пьяным колхозникам «помогают» студенты и работники нии из города, шизе написавшей один комментарий про колье и ремонт обуви заливайте
2 16
Опять СССР. А что с ним непонятного. Устарела та модель. Не спорю, может и была эффективной, но недостаточно модернизировалась и со временем устарела.
Мое высказывание чему-то противоречит?
3 16
Опять СССР))
А у всех теперешних миллиардеров ноги их миллиардных богатств как раз произрастают из СССР.
И вы до сих пор продаете все то, что тогда было произведено, построено, выращено, разведано, разработано. ГЭС, АЭС, лес, уголь, нефть, газ и пр.
Мало того, что они все озолотились благодаря СССР, так теперь еще и в колодец плюют, из которого насосали себе состояния, ностальгируя по крепостному праву и царизму: «При всех издержках крепостничества именно оно было главной скрепой, удерживающей внутреннее единство нации.», — отметил в своей статье председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин https://rg.ru/2014/09/26/zorkin.html
Осталось только про зарубежное рабство вспомнить, да про своих каторжан.
15 2
вот право, ведь школьник: страна «недостаточно модернизировалась»…
—————————————
Противоречит ли высказывание? Противоречит. Противоречит фактам! Изучайте факты и развитие СССР! Сравнивайте. Но сравнивайте всё! Где были, на каком уровне развития производительных сил находились, и где очутились к середине 80-х (до дурака Горби)… Как за исторически ничтожный период, из аграрной патриархальной страны, превратились в одну из 2-х сверхдержав!? Причём не ограбив ни какую другую страну в войнах, как пиндосы, поставляя и особо не рискуя, а своим «горбом»…
15 1
Насчет «исторически ничтожного периода». Ну да, индустриализация меняет лицо стран, это медицинский факт. У нас была не просто индустриализация, а форсированная индустриализация, и быстрее протекала, и в рамках не рынка а плановой экономики, к сожалению. Если вы считаете что так же быстро СССР и дальше мог развиваться если бы не Горби, но это же смешно. «Рывок» был сделан и все, дальше стоп.
Дальше начали отставать. Типичный пример это ВАЗ. Закупили завод зарубежом, стали производить продукцию, в принципе нормальная продукция была, только обновлялась с трудом. На ФИАТе сколько моделей уже поменяли, а у нас все вариации копейки на конвейере.
Молчу про наши авто, Москвич например. Москвич кстати был куплен еще раньше и его постигла такая же судьба.
Понимаете, к середине 80х СССР вошел с затормаживающейся экономикой, проблемами с модернизацией (была программа Ускорения НТП). Никому ничего не надо было, устраивало все как есть.
Хотя я как бы и не спорю что в сталинские времена и чуть позже происходил процесс индустриальной модернизации и страна шагнула из аграрной экономики в индустриальную.
Дальше пойти не смогла.
1 11
«у всех теперешних миллиардеров ноги их миллиардных богатств как раз произрастают из СССР»
У нас у всех ноги из СССР проистекают но это не значит что нынешние люди — советские.
Послушайте интервью Травникова новосибирскому блоггеру («на ходу», поищите в ютубе), он там говорил как их местная магнитка добилась успеха.
Сменили систему менеджмента, после этого зашевелилось. ну и ясно что это не то самое советское предприятие, там много средств в модернизацию было инвестировано.
Вы бы не смогли без модернизации на рынках конкурировать. Съели бы китайцы например.
1 10
«вы до сих пор продаете все то, что тогда было произведено, построено, выращено, разведано, разработано. ГЭС, АЭС, лес, уголь, нефть, газ и пр.»
«ностальгируете по царизму»
Это что, СССР вырастил лес и месторождения в Сибири. Это царь батюшка постарался. При нем Россия была огромной страной, и все это конечно в ней было. Не надо поминать его всуе, вам, кто считает что до большевиков в России был первобытно-общинный строй, лучше ни про крепостничество, ни про лес и другое сырье ни слова не говорить.
1 11
Это когда он учил митингующих, как надо правильно голосовать — не мозгами, а сердцем — как учил его Ельцин?
Травников кроме громких хвалебных слов в сторону власти и партии ничего не сказал про повышенные во столько же раз зарплаты простых рабочих, во сколько раз, как он считает, повысилась эффективность.
10 1
Уверен что там зарплаты рабочих вполне. Не в этом дело. Это вообще не при чем. Вы когда покупаете кроссовки Адидас, сделанные из самых современных материалов по самым современным технологиям, сильно интересуетесь какова зарплата рабочих? А если она низкая? А она наверняка низкая, тк кроссовки где-нибудь во Вьетнаме по причине дешевой рабочей силы сделаны.
2 12
А в кроссовках добавленной стоимости куда как больше чем в стали. Сталь это вообще полусырье. Имеют конечно с нее деньги, но это не богатство для всех.
Важно продавать товары с высокой добавленной стоимостью, вот что ведет к процветанию. И роль рабочих в этом сейчас сведена ну сами понимаете к чему.
1 11
Конечно Николашка был нормальным мужиком, только вот зачем он от царства отрекся? Упоминаю не всуе, а по случаю 100-летия))
http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/17/364028-v-den-100-letiya-rasstrela-carskoj-semi-patriarx-kirill-vozglavil-stotysyachnyj-krestnyj-xod#comment-1573242
http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/17/364028-v-den-100-letiya-rasstrela-carskoj-semi-patriarx-kirill-vozglavil-stotysyachnyj-krestnyj-xod#comment-1573426
11 2
Отрекся тк не хотел братоубийственной войны. Плюс еще война с Германий шла. Без таковых мер взять под контроль находившийся под властью толпы и думцев Петроград было невозможно. Он пытался, но попытки потерпели неудачу.
1 12
«Отрекся тк не хотел братоубийственной войны»
В результате чего гражданская война как раз и произошла.))
Похоже, что у них там в царской семье Гольштейн-Готторп-Романовых только один русский Распутин с яйцами был))
Которого зарубежные друзья и родственники семьи замочили.
12 1
Да пофиг на эти комментарии, ясно что нишиша не знаете и не хотите знать, раз для вас николашка да первобытно-общинный строй, и только большевики, великий Ленин и величайший Сталин, лучший вождь всех времен и народов создали сильнейшее, выдающееся, прогрессивное государство, научили дремучий неграмотный народ быть доярками и токарями, и жизнь в стране расцвела, да вот негодяй Горбачев пришел и все это разрушил.
Советская школа, чё. Самая продвинутая в мире
0 13
Антисоветская школа (Фурсенко-Ливанова-Гундяева):
Николай-2 — СВЯТОЙ!
Как быстро меняются взгляды.
Не прошло и 100 лет, как Русская церковь лягнула этого «святого» кда подальше, присягнула на верность Временному правительству, а потом — большевикам, а теперь вот — либерастам, с помощью которых сделала его «святым».
12 1
«Антисоветская школа»
Ага, еще антипетровская, антиельцинская, антиправославная, анти..
Научитесь оценивать историю пообъективнее. Не заметите как ваши предпочтения изменятся.
А то кушаете колбасу да гречку и не пробуя ничего другого считаете что единственно правильная и лучшая еда на свете.
1 12
Когда нечего сказать за эту стыдливую неудобопервариваемую изторыю, то приходится давать советы, как лучше разнообразить питане оппоненту.
Ведь абсолютно то же самое можно сказать про вас.
Я-то все эти пропагандистские антисоветские псалмы уже перечитал, а вы элементарно ничего не знаете про то, что было до перестройки.
Ваши дедушки и бабушки были палачами и вы ориентируесь на их рассказы про их былую молодость, из которой они кроме трупов, ничего не видели?))
10 1
И к чему вы это написали.
Как тут говорят, надо чтобы доярки и токари, простые работяги получали хорошие деньги, надо так как в СССР! Строить заводы, давать рабочие места людям.
Вы сами то как считаете, надо как в СССР или вой наступит.
В СССР индустриальный сектор занимал большую часть экономики, в сравнении с нынешним временем был ущемлен сектор услуг.
Проживут наши люди без услуг? А промышленность какой товар должна выпускать, для кого. Для себя самой, родимой? Для военных? Зачем все это, кто потребитель.
В СССР вернуться уже невозможно и смысла нет.
1 9
В цивилизованных странах бизнес платит налоги и работает спокойно.
В криминальных странах бизнес платит откаты и тоже торгует спокойно.
А у России свой путь, здесь если ты заплатил все налоги не означает, что тебе не надо откатывать наверх и наоборот.
И если ты платишь налоги и откатываешь, это еще не означает, что в один прекрасный день бизнес у тебя не отожмут.
22 3
«Кошка знает, чьё мясо съела»
«Весь список Forbes — это жалкие ничтожества»
«После реформы не будет ни пенсии, ни работы»
https://www.youtube.com/watch?v=HFOyVH26zzE
А может вы, святой отец, ещё и партейный?
14 5
Говорите, что денег на пенсии нет? А это что?!
Удивительно, новости на первом сегодня начинаются со слов «о самом главном» и показывают сюжет про пожары и жертвы в Греции.
И Путин выступил с предложением помощи грекам.
Это как понимать?
У нас пожаров нет — уже все потушили, наводнений нема — повычерпывали воду ведрами)
Предложение помощи стране ЕС, которая наложила санкции на РФ, предложение помощи стране НАТО, которые объявили Россию врагом №1
Он что, издевается, испытывая народное терпение?
Куда еще он готов запулить деньги налогоплательщиков, лишь бы они не достались нуждающимся внутри страны.
14 2
Аноним в кроссовках, где вы были все эти 30 лет?
Вы почему Горбачеву, Ельцину и Путину с Медведевым ничего этого не говорите, а на нас вбрасываете?
Хотите чтобы люди поперлись к Кремлю и вместо протестов против повышения пенсионного возраста стали требовать от оного продажи им товаров с высокой добавленной стоимостью, которые приведут их к процветанию?
Ботаник-Назаров, я тебя узнал!!!
http://zavtra.ru/events/avtor_pensionnoj_reformi_znakom_tes_
13 1
Молодец что узнал. Жаль что не можете смотреть правде в глаза и познать реальность)
Вот вам видео как делают кроссовки Адидас в Китае
https://www.youtube.com/watch?v=q4jQyDuALhU
2008 год. Зарплата 130 евро, тыщ 10 по нашему, даже меньше. А по курсу 2008 года тыщ 6.
У нас тоже есть производство обуви, да вы кричите что там мало платят. Десятку то платят ведь, не.
А сколько там должны платить? Больше? Ок. Только товары настолько и вырастут в цене. А пенсию то вам не увеличат.
Вам это надо…?
Продолжайте кричать о том что в Китае пошли правильным путем, а у нас все слили. Вспоминайте о доярках и токарях. Несите пургу, рвите грудь за далекое прошлое, ради бога.. идите к Кремлю, бейтесь в истерике, делайте что хотите!
1 13
Думаешь, что мне интереснее идти по ссылкам за стрелочником, который переводит нас с пенсионеркой из Бердска, называющей «геноцидом» повышение пенсионного возраста, в дебри качественного производства кроссовок адидас?
Слишком грубо, нахраписто, угловато и неинтересно, — так выборы не выиграешь, еэровец.
«Наши люди на такси в булочную не ездят»
Наши люди отродясь покуают только контрафакт, и не из-за любви к китайцам, а по банальной причине отсутствия денег, которые у них постоянно отбирают — то бизнесмены, то — правительство.
13 2
Положа руку на сердце, пофиг на вас. Делайте что хотите. Ненавижу нытиков. Ясно что в будущем России вы не участвуете, роль иждивенцев у вас, ибо ни на что неспособны. Но вы еще и учить щи варить других пытаетесь, а это уже смешно. Даже посмотреть на мир объективно не можете, все вам завод и коровник мерещатся.
Кто там у вас деньги отбирает. Хотите как в Китае? Идите за десятку-полтора на фабрику работать и не нойте.
Надо же, пенсии увеличивают, а им не нравится. Работать надо, только труд создает ценности. А вы наоборот, пищите что работать не надо, надо чтобы государство вам платило.
Ну и наглость.
3 14
«Хотите как в Китае»..))
Да не мы хотим, как в Китае, это наше правительство хочет, чтобы мы пахали как в Китае за пригоршню риса, а на заслуженный отдых уходили без пенсий, как китайцы.
Они же нам эту песню для чего пели? — В Китае пенсий вообще нет, а в Европе пенсионный возраст скоро будет 70 лет. А теперь сложите эти два постулата и получите то, чего в итоге (невербально) хочет правительство — работайте как в Германии до 70 лет, а на пенсию уходите как в Китае — БЕЗ пенсии.
«Работать надо, только труд создает ценности.»
Игорь Сечин. Трудоголик: «Я напряженно работаю, стараясь повысить капитализацию»))
http://www.compromat.ru/page_31903.htm
13 3
«Да не мы хотим, как в Китае»
А как хотите, как в СССР? Без товаров и услуг, но с максимальной пенсией и нарастающим дефицитом?
4 13
Похоже, что деньги Тужика, переданные через жену журналиста «для разработки проекта и последующему созданию структуры по эффективному влиянию на информационное пространство Бердска» начали работать
8 2
Да не жили вы в СССР!!!Я там «голых» и голодных не встречал,да вещи были блеклые и одинаковые,зато свои и натуральные,поездка за джинсами на «балку» была приключением ,а приобретение оных радостью!!!Теперь люди одеты красиво(спасибо Китаю да Турции),а внутри то пустышки(любовь морковь)и творят,что не попадя лишь бы «освоить» поскорее…а дальше страшней.
10 3
Вспоминается песня…»все выше и выше и выше..»,теперь с точностью наоборот ниже и ниже,головой уперли в землю…
16 3
Аноним —- 22.02
Кто кого упер в землю,это надо будет еще разбираться…
А вот вы слышали,что молодой парень в 25 стал первым миллиардером в мире,благодаря своей голове и своим рукам.Слышали? И без всяких посторонних помощей,лишь папа немножно дал ему денег,чтобы он начал разводить рыбу в Норвегии/а папа был простой рабочий/.
Человек —-
1 8
Он один на всю планету?
Тогда ему надо везде памятники понаставить, как Ленину.
Не понимаю, почему капиталисты из этого из ряда вон выходящего случая культа не сделали.)
6 2
Аноним —15.59. Свой сарказм можете оставить при себе и оставьте свои памятники капиталистам в покое…
Как говорится:»Для чего родился,для того и пригодился».Вы может родились и пригодились для другой сферы деятельности,но вы же палец о палец не стукнули,чтобы организовать свою фирму или свою организацию.Любите один поработать,ну дак работайте,другим только не мешайте.Вот в чем вопрос — или сами все организуете,или сами только работаете, работаете на себя,это две большие разницы,поэтому не надо здесь сразу резко и глупо осуждать тех людей,которые сами заработали своей головой свои миллионы.Поняли,наконец-то???
Человек —-
0 7
Философские рассуждения кладбищенского сторожа о бренности бытия у свежевырытой могилы, приготовленной, как он считатет, для бесполезного человечка, который виноват в том, что и правительству, и президенту, и ЕР, и даже кладбищенскому сторожу — всем этим волкам — хочется кушать.
3 0
«заработали своей головой свои миллионы…»
—————————————————————
честнее не так — своей головой скомуниздили свои миллионы у страны… А это совсем другая статья…
4 2
«зато свои и натуральные,поездка за джинсами на «балку» была приключением ,а приобретение оных радостью!!!»….дык,ещё бы. Отдать полторы -две зарплаты (200 руб.-порядка 30-40 тыс., как минимум, по сегодняшним деньгам) за штаны -это приключение, что характерно на чётном рынке и с поощрением рублём фарцовщика, которого только что клеймил на комсомольском собрании. . До обретения душевной гармонии совсем недалеко.
2 4
к слову сказать, не все ездили на балку за штанами, ездили единицы особо озабоченных о модных веяниях. Леви Страусс носили единицы! Отечественные же джинсы большинство! Стоили они 18-25р в зависимости от изготовителя, что вполне приемлемо. Особо продвинутые чуваки одевались примерно так: джинсовый фирменный костюм + котлы на руке + очки с фотохромом в фирменной оправе + ботинки на платформе… Ну и патлы в стиле а-ля Джаггер…
2 3
«Отечественные же джинсы большинство»…это тебе бабушка рассказала: В отечественных штанах (на джинсы они категорически не тянули) ходили «самые отсталые слои населения». Лучше так было не позориться. Особенно в молодёжной среде.
1 2
да ладно! К началу 80-х наладили производство отечественной джинсы — грубоватой и линяющей. Её вываривали и ушивали по фигуре. Ничего так носилось. Молодёжь сплошняком была в таком наряде, ну а «перцы» — фарцовщики, музыканты и просто блатата, тем да, западло было…
1 1
«Аноним в кроссовках, где вы были все эти 30 лет?
Вы почему Горбачеву, Ельцину и Путину с Медведевым ничего этого не говорите, а на нас вбрасываете?»
Вот йа не понял, а где были коммунисты в 1991-1992 гг.? Никто в партизанах замечен не был. В борьбе за идеалы.
Тьфу…
1 5
Коммунисты как раз заседали в парламенте, отвергая законы марионеточного правительства, пока Беня Эльцын их не растрелял в 1993 году.
Он же ведь всю свою цэрэушно-эмвээфную грабительскую приватизацию проводил через указы, а не через законы, так как парламент блокировал эльцынский фашизм.
4 2
«Коммунисты как раз заседали в парламенте, отвергая законы …»
В июне 1992 года Верховным Советом РФ была утверждена Государственная программа приватизации на 1992 год, определившая возможные способы приватизации для предприятий в зависимости от их размера. Верховный Совет по составу был красным.
«как раз заседали в парламенте…»..Все 18 млн. «заседали». Или кто ушёл в леса-горы бороться?
«их не растрелял «…ни расстрелял (расстрел, безусловно,. осуждается). Самое время было перейти на непарламентские формы типа борьбы. Это было в исполнении суровых_справедливых партийных мужчин?
1 2