Как и нам: Владимиру Путину не нравится пенсионная реформа

Путину не понравился ни один из вариантов повышения пенсионного возраста
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста, как и членам правительства.
«Это вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Этот вопрос не вчера возник, он обсуждается так или иначе, с большей или меньшей интенсивностью на протяжении многих лет», — сказал Путин в ходе общения с волонтерами на стадионе.
Он подчеркнул, что предлагались разные варианты. «И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», — сказал Путин.
Президент также заверил, что окончательного решения по вопросу изменений в пенсионной системе пока нет, и заметил, что ему необходимо выслушать все мнения за исключением тех людей, которые на этой теме пиарятся. «Окончательного решения пока нет, прошел только закон в первом чтении, в нем не принимаются никакие дополнения, поправки. Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет, посмотреть за дискуссией, которая будет разворачиваться, она сейчас разворачивается». — сказал Путин.
Он подчеркнул, что разворачивающаяся дискуссия является естественным процессом. «Но нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан», — заявил Путин.
При этом без решения вопроса, связанного с изменениями в пенсионной системе, обойтись нельзя, поскольку есть опасность, что для этой системы или бюджета наступят тяжелые последствия, из-за которых доходы пенсионеров всегда будут низкими, заявил президент РФ. «Если совсем ничего не делать, если дело дойдет до каких-то тяжелых последствий для пенсионной системы либо для бюджета, из которого мы сейчас финансируем, то во-первых, нам придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров и они будут все время пополнять число так называемых бедных людей», — сказал Путин в ходе общения с волонтерами.
Он подчеркнул, что вместо этого государство должно повышать доходы людей для сокращения количества бедных. «И потом все может лопнуть, как я сказал, и это может коснуться тех, кого сегодня может коснуться повышение пенсионного возраста, то есть все равно, тогда просто сегодняшняя власть людей просто надует и все», — сказал Путин. В таком случае, по его словам, власть скажет: «Да, все хорошо, потерпим лет 5-7-10». «А этим не закончится, нужно предпринимать все равно какие-то решения». При этом Путин добавил: «Но, какие? Давайте, еще раз говорю, посмотрим, как будет дискуссия разворачиваться, всех послушаем, взвесим все эти позиции, точки зрения. Там много нюансов».
Он пообещал к этому вопросу отнестись самым серьезным образом. «Прежде всего, чтобы обеспечить интересы граждан и сегодня и на длительную перспективу так, чтобы у нас была стабильная, надежная ситуация и в экономике, и в социалке, в том числе в пенсионной системе», — сказал он.
Источник: Интерфакс
Ну да..) Чтобы Путин вышел и взял на себя ответственность за какое-то непопулярное решение? Да ни в жисть.
Не нравится — не делай, ищи другие пути. Не можешь найти — делай. Но только не прячься, чтобы тебя месяц не могли найти. Ты ж там что-то про офицерскую честь загибал раньше..
Из речи Путина вполне понятно, что закон о повышении возраста примут точно. А далее возможна развилка: Путин может его подписать, публично утерев жалостливую слезу, а может все-таки повелеть провести референдум, чтобы спрятаться за мнение народа. Референдум — дело не слишком желательное, но вероятность того, что результат будет каким надо, довольно высокая. Власть, скорее всего, сумеет справиться — мобилизуют верный ядерный электорат, задавят явку нежелательных социальных групп, немножко нарисуют сколько надо — и с чистым сердцем можно будет вводить новый возраст. Губернаторам дадут целевую установку — либо результат, либо уголовное дело за весь букет грехов, которых у них, как блох на жучке.
Какой будет итог референдума в таком случае, нетрудно предположить.
Возможно, Путин может выразить народу сочувствие и вынести на референдум предложение снизить немножко поднимаемый возраст, скажем, на 3-5 года для женщин и на годик для мужчин. То есть, ввести 60-62 и 64 года соответственно. Только для вас, эксклюзивное предложение. И только сегодня. Спасибо за ваш звонок, обращайтесь. (с)
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Ну нравится,не нравится,это конечно интересные размышления для послеобеденного отдыха,Но тут судьбы твсячь людей,и стоит взять ответственность и сказать твердое слово,или не так?
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Как и нам: Владимиру Путину не нравится пенсионная реформа, но он её поддержит: Как и они))
Есть другой вариант, когда разбушевавшиеся бояре конституционным большинством преодолеют вето президента, если он его наложит, чтобы не потерять лицо перед народом.
Тогда — и овцы будут целы и волки сыты — президент за народ и с народом, а эти непослушные бояре просто неуправляемы, но сделать с ними по закону ничего нельзя.
Двуглавый орел — это наша российская карма))
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Интересная речь. Ну о-ооо-очень двусмысленная.
И народ не поцеловал и правительство не порубал.
Пиар на заведомо проигрышной теме — это не его стиль.
Он всегда должен быть там, где победа.
— Вы как хотите, а я иду в кусты, — промолвил кролик и сиганул в грядку густой моркови, из которой сразу же начал доноситься смачный хруст.
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Добрый царь-батюшка защитит свой народ от плохих бояр, мы верим ему
ВЦИОМ зафиксировал рост одобрения россиянами деятельности Путина. 63,4% россиян, одобряют деятельность президента, что на 1,44 п.п. больше, чем на прошлой неделе, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Вот-вот, уже началось.
Сейчас он будет прилюдно критиковать реформу, а потом со всей дури возьмет и подпишет, когда из толпы послышатся лозунги — На вилы!
— Интересно, кто ВЦИОМу платит за изучение общественного мнения?
— Какое-такое изучение?! Вы что там свихнулись?! Мы заплатили и выставили проценты, а вы уж извольте — отрабатывайте! Совсем распоясались эти «иностранные агенты». Чуйку потеряете — или в Сибирь или в Загранку — на выбор)).
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