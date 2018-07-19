СМИ: Подозреваемых в отравлении Скрипалей полиция установила — русские

Полиция Великобритании полагает, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери отравили несколько человек и что к этому причастны выходцы из России, написали британские СМИ.

Ранее издание Daily Mail со ссылкой на источник в разведке сообщило, что отравление могла осуществить группа из шести человек, «ключевую позицию» в которой занимала женщина.

«Источник сообщил агентству, что следствие полагает, что оно идентифицировало подозреваемых, виновных в атаке на Скрипалей», — говорится в сообщении агентства Пресс Ассошиэйшн в Twitter.

​»Следователи уверены, что подозреваемые — русские», — сообщил телеканал ITV со ссылкой на Пресс Ассошиэйшн. Там также отметили, что к отравлению причастны несколько человек. Следствие использовало записи с камер видеонаблюдения и данные о тех, кто прибыл в страну примерно в тот период, уточнило СМИ.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери, по утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к отравлению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл «доказательства» ее вины «ошеломляющими». Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

Источник: РИА Новости