СМИ: Подозреваемых в отравлении Скрипалей полиция установила — русские

Полиция Великобритании полагает, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери отравили несколько человек и что к этому причастны выходцы из России, написали британские СМИ.
Ранее издание Daily Mail со ссылкой на источник в разведке сообщило, что отравление могла осуществить группа из шести человек, «ключевую позицию» в которой занимала женщина.
«Источник сообщил агентству, что следствие полагает, что оно идентифицировало подозреваемых, виновных в атаке на Скрипалей», — говорится в сообщении агентства Пресс Ассошиэйшн в Twitter.
»Следователи уверены, что подозреваемые — русские», — сообщил телеканал ITV со ссылкой на Пресс Ассошиэйшн. Там также отметили, что к отравлению причастны несколько человек. Следствие использовало записи с камер видеонаблюдения и данные о тех, кто прибыл в страну примерно в тот период, уточнило СМИ.
Дело Скрипалей
Четвертого марта в Солсбери, по утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к отравлению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл «доказательства» ее вины «ошеломляющими». Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, отравили Скрипалей.
В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.
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«Следователи уверены, что подозреваемые — русские»
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Ничто не выдавало в Штирлице русского шпиона, кроме будёновки, маузера с гравировкой «От Ф.Э.Дзержинского» и волочившегося сзади парашюта.
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