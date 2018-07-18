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Центр моего космоса был в маленьком городке Бердск, и солнце вращалось только вокруг него

Город остался прежним, но что-то неуловимо изменилось.

18.07.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Элен Мартиросян:

День добрый моя любимая редакция «Бердского Курьера».

Центр моего космоса был в маленьком городке Бердск, и солнце вращалось только вокруг него

Мартиросян Наира

Посылаю Вам небольшой очерк моей дочери Мартиросян Наиры. Она личность известная в Бердске и сейчас защитив кандидатскую, она уезжает работать в Германию. Мне очень хотелось бы, чтобы Вы напечатали эти несколько строк прощания.Честно, я читала и ревела,так как и мне очень близок наш город. Посмотрите, как она тепло пишет — мы приехали в Бердск, когда ей было 7лет. Сейчас ей 27 лет.

 

А вы когда нибудь замечали, как меняется мир, когда мы взрослеем?
Я провела все школьные годы в маленьком городке под названием Бердск. Найти его на карте можно, но только если специально искать. Когда-то это был целый мир для меня. Дойти от дома до школы — казалось целым приключением. А дорога до пляжа или ДК «Родина» вообще невероятным путешествием. В детстве все казалось таким большим!!И хотя я знала про существование других стран и континентов, огромных океанов — эти знания ограничивались точками на географических картах. Центр моего космоса был в маленьком городке Бердск, и солнце вращалось только вокруг него.
В свои последние недели в Новосибирске мне захотелось пройтись по старым улицам. Увидеть дом, в котором мы жили долгие годы. Постоять рядом со старым зданием «Берегини», музыкальной школы, в которой я пряталась от своих детских проблем, и где проходила большая часть моей жизни. Пройтись по двору школы, давшей мне весомый толчок в будущее. Первый мой кинотеатр, парк с аттракционами. Каждая улица наполнена воспоминаниями.
Город остался прежним, но что-то неуловимо изменилось. Он стал маленьким, сжался до размеров спичечного коробка. Почта с которой мы звонили бабушке с дедушкой теперь суши ресторан, а в парке поставили фонтан. Город живет, а значит, изменения неизбежны.
Мне было легко попрощаться с Бердском. С благодарностью за все, что мне дал этот маленький городок, едва ли различимый на карте мира. @ Berdsk


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(1) Комментарий

  1. гость

    и чем она известна в бердске? вообще первый раз слышу

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