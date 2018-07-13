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Повысили меры безопасности на воде из-за наплыва отдыхающих в Бердске

Бердские спасатели и инспекторы ГИМС начали патрулировать популярные места купания. В Новосибирской области сохраняется жара.

13.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Повысили меры безопасности на воде из за наплыва отдыхающих в Бердске

В Бердске открыто 4 пляжа, в Искитиме — один

Аномально жаркая погода задержится в Новосибирской области на ближайшие выходные дни, а значит, ожидается наплыв отдыхающих. С сегодняшнего дня, 13 июля, сотрудники ГИМС, внештатные инспекторы ГИМС, спасатели Сибирского спасательного центра МЧС России и Бердского поисково-спасательного отряда в составе межведомственных групп усиленно патрулируют наиболее излюбленные места отдыха жителей нашей области у воды.

13 июля, в рамках проведения заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Новосибирской области, местным властям было рекомендовано усилить работу по профилактике и недопущению происшествий, а также принять повышенные меры безопасности на водных объектах.

В регионе продолжают действовать 15 официальных пляжей, где дежурят спасатели, однако не на всех пляжах Роспотребнадзор разрешает купаться. На работу пляжа указывает желтый флаг, поднятый на флагштоке. А высоко поднятый черный шар — знак того, что здесь купаться строго запрещено. Места, где выставлены знаки «Купание запрещено» признаны опасными, и при этом предусмотрена административная ответственность за данное нарушение.

— Самое главное правило отдыха у воды – отказ от приема алкоголя и постоянный присмотр за детьми, их безопасность напрямую зависит от взрослых. Порой достаточно на пару минут потерять ребенка из виду и может случиться беда. Крайне рискованно плавание далеко от берега и в незнакомых местах, на надувных матрасах, автомобильных камерах и самодельных устройствах — их легко уносит течением, и они могут перевернуться. Не прыгайте в воду с причалов, мостов и лодок, не заплывайте за буйки. Кроме того, не следует пересаживаться во время катания с одной лодки на другую и плавать на средствах, которые для этого совсем не предназначены. Очень важно в жаркий день заходить в прохладную воду медленно – быстрая смена температуры плохо влияет на организм, — рекомендуют в управлении МЧС по Новосибирской области.

Официальные места купания, сообщал «Курьер. Среда. Бердск»:

парк «Звезда» на обском море в Академгородке,
пляж «Обское море»,
пляж «У моря Обского»,
ЗАО «Сосновка» (Бердск),
пляж ЗАО Пансионат «Былина» (Бердск),
пляж ООО «Дюны» (Бердск),
пляж «Старый Бердск»,
пляж «Центральный» (Искитим).

112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. По номеру 112 можно позвонить, если в мобильном телефоне нет SIM-карты, при отрицательном балансе или отсутствии сети.


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