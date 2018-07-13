Тонущего 13-летнего мальчика спасли отдыхающие на пляже в Новосибирске

Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска дважды за сутки пришли на помощь и спасли двух человек, которые чуть не утонули. От беды уберегли мужчину и подростка.
Днем 11 июля спасатели МАСС заметили, как под водой скрылся мужчина, когда патрулировали водоем на месте котлована на Юго-Западном жилмассиве. Мужчина медленно уходил под воду и не подавал признаков жизни. Спасатели поймали его в воде, доставили на берег, оказали первую помощь и вызвали врачей. Спасатели предполагают, что причиной происшествия стало сильное алкогольное опьянение мужчины, который мог просто уснуть, находясь в воде.
Вечером того же дня в новосибирские спасатели достали из воды 13-летнего мальчика, который во время купания стал тонуть в Оби в районе пескобазы недалеко от Димитровского моста. Спасатели увидели, как очевидцы начали помогать подростку и поспешили на помощь. В итоге мальчика спасли и передали врачам скорой помощи.
— Сотрудники МЧС России напоминают, что алкоголь и купание – несовместимые вещи. После употребления алкоголя в воду заходить нельзя. Кроме того, купаясь, рассчитывайте свои силы, не заплывайте далеко и не находитесь слишком долго в воде. Нельзя купаться в темное время суток, в незнакомых местах и тех, которые не прошли проверку. Обращайте внимание на знаки «Купание запрещено», их устанавливают вблизи водоемов, где есть водовороты, сильное течение, крутое дно или другие опасности, — подчеркнули в управлении МЧС по Новосибирской области.
112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. По номеру 112 можно позвонить, если в мобильном телефоне нет SIM-карты, при отрицательном балансе или отсутствии сети.
Официально открытые пляжи, где вода соответствует нормам и прошли инспекторские проверки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск»:
парк «Звезда» на обском море в Академгородке,
пляж «Обское море»,
пляж «У моря Обского»,
ЗАО «Сосновка» (Бердск),
пляж ЗАО Пансионат «Былина» (Бердск),
пляж ООО «Дюны» (Бердск),
пляж «Старый Бердск»,
пляж «Центральный» (Искитим).
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