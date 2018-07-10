180 детей бесплатно прокатились на аттракционах в Бердске

9 июля в парке аттракционов особенно многолюдно. Детвора и родители с улыбками на лице катаются на аттракционах. Всюду звучит детский смех.

Как рассказал «Курьер.Среда.Бердск» исполнительный директор компании «Атика-С» Валерий Казаков, четвертый год подряд парк аттракционов совместно с бердским депутатом Алексеем Праксиным и председателем совета многодетных семей Любовью Тонких устраивает благотворительную акцию для маленьких бердчан. Дети из малоимущих и многодетных семей, а также ребята с ограниченными возможностями покатались на аттракционах бесплатно.

Сегодняшняя акция приурочена к Дню любви, семьи и верности. Пока дети счастливые стремительно взмывали в верх на летающих тарелках и не спеша скакали на лошадках, родители горячо обсуждали последние новости со знакомыми, которых долго не видели.

Автор видео Елена Белоусова



Мама пятерых детей Наталья Волосникова впервые в парке аттракционов. Из-за забот нечасто получается выбраться всей семьей и провести время весело и интересно как сегодня.

— Здорово, что устраиваются такие акции бесплатно. Детвора от души прокатилась на каруселях, а я повидалась со знакомыми. Огромное спасибо за праздник, хорошее настроение и прекрасное общение! — поделилась Наталья Валерьевна.

Ее поддерживает бердчанка Вероника Буленкова. Она и четверо детей радовались солнечному лету и катанию на каруселях.

— Ребята очень довольны! Пчелки, паровозики, каноэ — столько всего интересного! Не всегда получается сразу всех сводить на аттракционы. А сегодня, дети счастливы, а мы довольны, что дети радуются!, — подчеркивает многодетная мама.