Старушку из разрушенного дома забрала к себе внучка в Бердске

Сегодня, 14 июня, начальник отдела социального обслуживания населения Бердска Наталья Скоромных сообщила «Курьер. Среда. Бердск» о том, что 90-летнюю труженицу тыла Тамару Зазулину, которая проживала одна в аварийном доме, забрала к себе внучка.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал ранее, что Тамаре Васильевне грозила реальная опасность — разрушенный грунтовыми водами частный дом на ул. Водосточной может рухнуть в любую минуту. Старушке предлагали переехать в дом престарелых в Речкуновке.

«Курьер. Среда. Бердск» связался с внучкой Зазулиной Анной Хартыкайнен. Она рассказала, что после публикации родным Тамары Васильевны удалось-таки убедить ее переехать в квартиру.

Кроме того, Анна Александровна рассказала «Курьер. Среда. Бердск», почему бабушка так долго оставалась в доме одна, как ее настроение сейчас, а так же об их дальнейших планах.

По словам Анны Хартыкайнен, дети Тамары Васильевны неоднократно заводили разговор о переезде бабушки к кому-нибудь из них. Однако, Тамара Васильевна в большинстве случаев отвечала, что останется жить в своем доме.

Лишь пару раз, поддавшись на уговоры и согласившись с необходимостью переезда, она вечером собирала вещи. Но, переночевав «в последний раз» в своем доме, наутро объявляла, что передумала и остается в своем доме. И только предложение о переезде в пансионат ветеранов труда, поступившее от соцработников, убедило Тамару Васильевну в том, что нужно срочно оставлять аварийное жилище.

По словам Анны, вариант «переезда в пансионат для престарелых» в их семье никогда не рассматривался. Поэтому о том, что с постояльцами пансионата могут плохо обходиться, они никогда не рассуждали.

Сейчас Тамара Зазулина живет в отдельной комнате в квартире внучки. Квартира на первом этаже с балконом и, разумеется, со всеми удобствами, которых в частном доме не было. Не нужно заботиться о дровах, о воде. Не нужно тратить силы на хозяйство, требующее постоянного внимания, времени и сил. А их у старушки с парализованной ногой почти не осталось.

Сейчас, вдали от «живой» земли и родного дома, Тамаре Васильевне предстоит привыкать к жизни в квартире, «в четырех стенах». Ей будет значительно легче делать это в обществе родных людей. Да и с первого этажа ей будет легко выходить на улицу.

Анна рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что они собираются восстанавливать дом, из которого переехала Тамара Васильевна. Для его сноса и строительства нового у них нет ни средств и сил.

В этот дом они вложили много. Все эти годы родные Тамары Зазулиной следили за ее домом, что-то постоянно ремонтировали и «подмазывали». Поэтому, они возлагают надежды на то, что городу удастся избавить их район от постоянного затопления грунтовыми водами.

С 2012 года частный сектор Бердска страдает от подтопления грунтовыми и талыми водами. В 2018 году, начиная с 26 апреля, в Бердске рухнуло 6 домов, пострадавших от постоянного подтопления. Несколько шлаколитых домов, в том числе и Тамары Зазулиной разрушаются.

Двум многодетным семьям, жившим в аварийных домах, администрация Бердска выделила временное жилье из маневренного фонда. Белгородская компания «Виогем» в конце мая начала строительство системы лучевого дренажа, призванного отвести грунтовые воды от частного сектора.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне строители колодца добрались до грунтовых вод, что говорит о перспективах осушения «зоны риска», в которую попало 410 частных домов.