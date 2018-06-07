Чем помог Путин после обращения к нему на прямую линию

Президент России Владимир Путин в четверг, 7 июня, ответит на вопросы граждан на своей 16-й «Прямой линии». В прошлые годы к главе государства обращались с самыми разными проблемами. Что и как менялось в жизни людей после разговора с президентом — в материале ТАСС.

В ходе самой первой прямой линии 24 декабря 2001 года главе государства позвонил пятиклассник средней школы №4 города Усть-Кута Иркутской области Павел Цветков. Он рассказал главе государства, что занятия в его школе прекратились, потому что она не отапливается уже три недели.

Владимир Путин пообещал, что иркутский губернатор «сделает все необходимое для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить жизнедеятельность учебных учреждений». Через три дня мэр Усть-Кута Евгений Корнейко подал в отставку, а само учебное заведение отремонтировали в январе 2002-го.

19 декабря 2002 года Владимир Путин получил обращение Олега Козлова — прапорщика 201-й дивизии, дислоцированной в Таджикистане. По словам военнослужащего, в 1994 году он получил звание Героя РФ за участие в боях на таджикско-афганской границе. Но, несмотря на это, ему так и не удалось оформить российское гражданство для себя и своей семьи.

Президент пообещал воспользоваться своими особыми полномочиями в этой сфере и решить вопрос прапорщика в течение недели. Путин подписал указ о предоставлении гражданства Олегу Козлову, его жене Светлане и детям Владе и Анастасии 25 декабря того же года.

2003–2005 годы: губернаторский водопровод

Жительница хутора Дегтяревский Кочубеевского района Ставропольского края Людмила Караченцева пожаловалась президенту на отсутствие в населенном пункте водопровода 18 декабря 2003 года. Владимир Путин пообещал разобраться и помочь, однако эту проблему не удалось решить быстро. На следующей прямой линии 27 сентября 2005 года глава государства сам вернулся к этому вопросу и процитировал «Комсомольскую правду», в которой сообщалось, что воду в хутор так и не подвели.

Президент заявил, что не будет вносить кандидатуру губернатора Ставрополья Александра Черногорова на утверждение заксобрания, пока водопровод не подведут. Специальная техника появилась в хуторе Дегтяревском уже на следующий день, и воду провели в кратчайшие сроки.

Ивановский врач-кардиолог Иван Хренов надолго стал героем публикаций в СМИ после того, как рассказал Владимиру Путину о «сплошной показухе», которая якобы была организована во время его визита.

Путин в ранге премьер-министра посетил местную больницу, и доктор Хренов сообщил, что по этому случаю туда привезли демонтированное из других лечебных учреждений оборудование, а в палатах вместо пациентов лежали переодетые врачи. Медсестрам якобы пришлось рассказывать о зарплате в два раза выше реальной.

По поручению Путина проверкой этих данных занялась комиссия Минздравсоцразвития. В результате информация Ивана Хренова не подтвердилась, хотя местные власти нашли разные нарушения в системе здравоохранения. Год спустя руководство областной больницы и онкоцентра обвинило даже Ивана Хренова в клевете, однако губернатор Михаил Мень убедил их отозвать иск. Известный детский врач Леонид Рошаль помог доктору Хренову пройти повышение квалификации в Москве. Потом тот вернулся в Иваново и продолжил работу по специальности.

16 апреля 2015 года во время прямой линии было показано видеообращение к президенту 15-летней Софьи Бабич из города Тольятти. Девочка, страдающая ДЦП, попросила помочь ей с покупкой тренажера. «Помогите, я очень хочу ходить!» — сказала Софья. Владимир Путин ответил, что «это не тот вопрос, который требует особых усилий, и мы, безусловно, его решим».

Президент пожелал девочке поправляться. «По характеру ты такой человек, который будет бороться и добьется результата», — сказал он.

Многофункциональный тренажер купили и установили в течение недели на средства правительства Самарской области. Еще один Софье отправил региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова. Сейчас девушка ведет активный образ жизни: она дает концерты и участвует в конкурсах красоты.

Жительница Невинномысска Ставропольского края Марина Соламатина получила земельный участок под строительство дома на следующий день после обращения к президенту. 14 апреля 2016 года многодетная мать пожаловалась на новый региональный закон, согласно которому она перестала считаться нуждающейся и потеряла право на получение земли.

Владимир Путин пообещал обсудить ситуацию с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Глава региона пообещал, что власти упростят для многодетных семей порядок постановки на учет. «Власти помогли, выделили участок, даже оплатили межевание и регистрационную палату», — рассказала Марина Соламатина.

Илья Раевский из Пестрецовской школы Ярославского района Ярославской области в восемь лет стал пятиклассником, а начальную школу вообще окончил за год. Мальчик пожаловался Путину, что он хотел бы заниматься наукой в «Сириусе» или в «Артеке», но не может попасть туда по возрасту.

Путин отметил, что это явная недоработка: «Те, кто организует эту работу, не были вундеркиндами». После разговора с главой государства Илья смог поехать в оба лагеря. По словам мамы мальчика, каждый месяц в жизни сына стали происходить события — конференции, семинары, конкурсы, научные лагеря. В «Сириусе» он участвовал в разработке доступного автомобиля для МЧС. На итоговой презентации этой разработки присутствовал Владимир Путин.

Кроме того, школьник поехал в «Артек» и был там старостой класса. Кроме того, Илья дважды участвовал в конференции Startup Village в «Сколково» и создал датчик-брелок, который оповещает об экологической опасности. Некоторые детали для этого устройства школьник напечатал самостоятельно на 3D-принтере.

Одно из самых драматичных обращений на «Прямую линию» прозвучало 15 июня 2017 года. Дарья Старикова из города Апатиты Мурманской области рассказала, что ей очень поздно поставили диагноз «рак четвертой стадии», а до этого лечили от остеохондроза, в том числе средствами, которые запрещены при онкологии. Девушка пожаловалась на недоступность медицинских услуг: по ее словам, в Апатитах нет узких специалистов, больница закрыта, а пациентов отвозят в другой город.

Путин пообещал проверить ситуацию с больницей в Апатитах и рассказал, что у его отца было тоже заболевание. Он попросил девушку не терять надежду.

После «Прямой линии» Дарья попала в реанимацию соседнего Кировска, потом ее перевели в Мурманск, а позже самолетом МЧС в Москву. Главврач Апатитско-Кировской центральной районной больницы Юрий Ширяев написал заявление об увольнении. СК РФ возбудил уголовное дело и изъял медицинскую документацию, касающуюся девушки.

О ходе лечения Дарьи Стариковой Путина информировала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Врачи применяли инновационную методику лечения, при которой препарат направлялся напрямую к опухоли. Лечение осложнялось критически низкой массой тела девушки.

Новый 2018 год Дарья встретила в кругу семьи. В ночь на 22 мая она умерла в столичной клинике. По словам Вероники Скворцовой, ее наблюдали ведущие специалисты нашей страны, Германии, Израиля, Австрии и других стран. Глава Минздрава сказала, что болезнь оказалась сильнее, однако Даша боролась целый год, несмотря на прогнозы некоторых специалистов, которые давали ей всего два-три месяца жизни.

Власти Мурманской области оказывают помощь дочери Дарьи Стариковой, которая осенью пойдет в первый класс.

Жители подмосковной Балашихи рассказали главе государства о мусорном полигоне «Кучино», в 200 метрах от которого построены жилые дома, детские сады и поликлиники. На свалке постоянно происходят возгорания и выбросы газов. Владимир Путин обратил внимание на то, что полигону 50 лет, а дома построены вплотную к свалке уже гораздо позже, хотя строить их там было нельзя.

Президент сказал, что увиденное его впечатлило, и пообещал попросить губернатора и правительство РФ заняться этим вопросом. В тот же день глава Московской области Андрей Воробьев побывал на полигоне и заявил, что нужно найти возможность закрыть его раньше 2021 года, хотя в планах значилась именно эта дата.

22 июня на совещании с членами правительства Владимир Путин уже прямо потребовал закрыть «Кучино»: «Послушайте меня, и чтобы Воробьев меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку!» С 23 июня полигон перестал принимать мусор. Начались работы по его рекультивации. На месте свалки предполагается создать горнолыжный спуск или экстрим-парк.