Путин подписал закон о контрсанкциях в отношении недружественных стран

Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня официальной публикации.

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Представители банковского сообщества, в свою очередь, предложили Госдуме рассмотреть в отдельном законопроекте ответственность бизнеса за несоблюдение контрсанкций, передает РИА Новости.

«Международные отношения строятся по принципам симметрии. И в случае, если одна сторона вводит санкции, а вторая не отвечает, то она фактически признает над собой суверенитет этой страны», — рассказал он в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, практические последствия ответных мер не столь важны, основное значение имеет символическая политика, когда Россия, отвечая контрсанкциями, демонстрирует наличие у себя суверенитета и готовность отстаивать свои интересы.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что контрсанкции ударят по экономике США.

«Например, это касается поставок титана: если завтра мы вводим контрсанкции, то у них появятся конкретные недогрузки, придется уменьшать объем производства самолетов. Кроме того, будут проблемы с космосом, потому что они как летали на наших носителях, так и летают — после последнего «Шаттла» своих у них нет», — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Как отметил политолог, американцы поймут, что санкции можно применять и против них тоже. По его словам, это очень важно для американской политики.

«США, начиная с 90-х годов, живут в мире, в котором есть Соединенные Штаты и «подведомственные» им остальные страны. Наши контрсанкции наконец заставят их заметить, что они не одни в мире существуют», — резюмировал политолог.