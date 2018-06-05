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Путин подписал закон о контрсанкциях в отношении недружественных стран

Эксперты считают, что ответные российские санкции ударят по экономике США.

5.06.2018 Фото: Кремлин.ру 21 коммент.

Путин подписал закон о контрсанкциях в отношении недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин

Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня официальной публикации.

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Представители банковского сообщества, в свою очередь, предложили Госдуме рассмотреть в отдельном законопроекте ответственность бизнеса за несоблюдение контрсанкций, передает РИА Новости.

«Международные отношения строятся по принципам симметрии. И в случае, если одна сторона вводит санкции, а вторая не отвечает, то она фактически признает над собой суверенитет этой страны», — рассказал он в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, практические последствия ответных мер не столь важны, основное значение имеет символическая политика, когда Россия, отвечая контрсанкциями, демонстрирует наличие у себя суверенитета и готовность отстаивать свои интересы.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что контрсанкции ударят по экономике США.

«Например, это касается поставок титана: если завтра мы вводим контрсанкции, то у них появятся конкретные недогрузки, придется уменьшать объем производства самолетов. Кроме того, будут проблемы с космосом, потому что они как летали на наших носителях, так и летают — после последнего «Шаттла» своих у них нет», — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Как отметил политолог, американцы поймут, что санкции можно применять и против них тоже. По его словам, это очень важно для американской политики.

«США, начиная с 90-х годов, живут в мире, в котором есть Соединенные Штаты и «подведомственные» им остальные страны. Наши контрсанкции наконец заставят их заметить, что они не одни в мире существуют», — резюмировал политолог.


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(21) Комментариев

  1. Аноним

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/06/05/356875-putin-podpisal-zakon-o-kontrsankciyax-v-otnoshenii-nedruzhestvennyx-stran

    Нет такого документа на портале правовой информации!

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    • a.danilov

      ну не на гов.ру может, а на том же кремлин.ру или гарант есть.

      Thumb up 3 Thumb down 0

      • Аноним

        «Документ», если его можно так назвать, есть, вот только подпись президента в нём отсутствует. Кроме факсимильной печати «Канцелярия», которая не имеет никакой юридический сила, там ничего нет. На мой взгляд, это филькина грамота, не имеющая ничего общего с официальным документом.

        Thumb up 0 Thumb down 3

        • местный

          Аноним, вы бредите! Идите проспитесь!

          Документ вот здесь например можно почитать http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1199965/

          Вот информация на официальном сайте: http://kremlin.ru/acts/news/57645

          Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

          Закон вступает в силу со дня официальной публикации.

          P.S. Или вам лишь бы поспорить и повозмущаться?

          Thumb up 4 Thumb down 2

          • Аноним

            Подпись ест под документом?

            Thumb up 0 Thumb down 1

            • местный

              Про государственные дела точно не скажу, но есть свой опыт:
              ссылаясь на законы о защите персональных данных, а также учитывая все риски: никогда не выкладываем в общий доступ сканы с оригиналами подписей!
              Все оригиналы хранятся в бумажном виде в специальном помещении.

              Знаете ли, скопировать подпись и вставить ее в другой документ — задача уровня начальной школы сейчас.
              Уверены что риск оправдан?

              Thumb up 0 Thumb down 0

    • гость

      ох уж эти анонимы, какой только бред не выдумают!
      http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/president

      Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ
      «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств»
      Номер опубликования: 0001201806040025
      Дата опубликования: 04.06.2018

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  2. Аноним

    а на Кремлин ру такое не напишут )
    Наблюдатели озвучили реальную явку на выборах президента РФ: она в разы ниже официальной.
    Волонтеры посчитали избирателей буквально по головам и доказали завышение явки на проблемных участках в два, три и даже в пять раз. ..в распоряжении «Новой газеты» оказались неопровержимые доказательства масштабных фальсификаций итогов голосования. Эти данные мы получили от активистов и наблюдателей, которые уже два месяца ведут незаметную, кропотливую и беспрецедентную по своим масштабам работу — просматривают записи с тысяч камер, установленных на участках в день голосования. Они считают количество людей, опустивших бюллетени в урны, а затем сравнивают эти результаты с данными ЦИК.
    Результаты просмотра записей ошеломляют: реальная явка оказалась в разы ниже официальной. Кто и как на самом деле подрывает доверие к российской избирательной системе? https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/03/76701-vse-podhody-zapisany
    ну, кто бы сомневался )

    Thumb up 3 Thumb down 6

    • Поросёнок Пётр

      Какая неожиданность =-O Никогда такого не было, и вот опять (с) *PARDON*

      Thumb up 5 Thumb down 4

    • гость

      А с какой радости надо верить какой-то частной газетенке?
      Да и статистика с 10 участков сомнительная какая-то.

      А вы в курсе, что человек, владеющий Новой Газетой, также владеет британскими и американскими газетами и находится на уроне 200 места в мировой списке богатеев Форбс?
      А совладелец Новой газеты — Михаил Горбачев кстати :)

      Thumb up 2 Thumb down 6

      • Поросёнок Пётр

        Многочисленные видео вбросов, очевидно так же снял на свои деньги Михаил Горбачёв и человек, владеющий Новой Газетой ;) Ух хулюганы какие 8)

        Thumb up 8 Thumb down 5

        • гость

          факты вбросов были — для того там камеры и висят!
          по каждому факту проведено разбирательство вплоть до отмены результатов голосования на участке.

          свинюшка, найди реальный факт которым возмущаться можно!
          понимаю, непросто это — вот и приходится выдумывать :-D

          Thumb up 3 Thumb down 8

        • Аноним

          А где видео.. предъявите будьте любезны.

          Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Поросёнок Пётр

    Эксперты считают, что ответные российские санкции ударят по экономике США. *CRAZY* Ох уж эти «эксперты» из потешных «институтов» ;)
    Запретить продавать российский титан, подавляющая часть которого идёт на экспорт, отличная идея, несомненно, тем самым разрушив многомиллиардный налаженный рынок сбыта и один из солидных источников дохода для российского бюджета *PARDON*
    Отличное «экспертное» предложение 8)
    И с космосом никаких проблем не будут, ибо в ближайшие два-три года, у проклятых и бездуховных империалистов появятся несколько космических транспортных систем, Starliner от Боинга, Crew Dragon от Илона Маска, Orion от Локхид Мартина, Dream Chaser от Спейс Дева и можно уже начинать переживать за Роскосмос, как он справится с конкуренцией, да ещё и под управлением такого Великого Менеджера, как Дмитрий Рогозин ;)
    В целом, сей закон, никакого смысла, кроме как, на зло маме отморожу уши не несёт, особенно для российской экономики, полностью зависящей от импорта высоких технологий и экспорта углеводородов. Ну и охлос смотрящий ГосТВ, конечно сему закону порадуется, как мы им проклятым буржуям вломили, уххх!!! Будут знать!
    О чём истерично в очередном истеричном ток-шоу расскажет очередной «эксперт» типа Дмитрий Журавлёва.
    Впрочем, это всё фигня, наш Всенародно Избранный Национальный Лучезарный Лидер, обещал вхождение России в пятёрку крупнейших экономик мира в ближайшие …цать лет, а он как известно, никогда не врёт 8) Всё у нас будет хорошо!

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  4. Гость

    Вот на грузинах и прибалдосах и надо обкатать новый закон! Там где-то эстонцы собрались «Санкт-Петербург отнимать»?!
    Кстати, новость дня:
    «Эстонская делегация прибыла в Киев на похороны журналиста Бабченко, убитого российскими спецслужбами.»-?!
    ;) %) *CRAZY* :P :-D

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  5. Аноним

    так тут не только Новая газета о результатах выборов пишет)
    тут и математику подключили :
    Профессор Степан Сулакшин глава “Центра научной политической мысли и идеологии” представил доклад с доказательствами фальсификации мартовских выборов президента, полученных методом математической реконструкции.
    В докладе, в частности идет речь о том, что при помощи метода моделирования распределения Гаусса удалось выяснить, что реальная явка на президентских выборах была не 67,5%, как официально было заявлено, а 50-55%. Также установлено, что Путин получил не 76%, а всего 49%. Более того, по словам Сулакшина, полученные данные позволяют утверждать, что результаты выборов были завышены буквально «в разы». В частности, показатели явки на выборах, согласно данным, содержащихся в докладе, сфальсифицированы и завышены более, чем в 1,7 раза, а результат «главного участника» завышен как минимум в 1.5 раза. При этом эксперт подчеркнул, что незаметно подтасовать результаты выборов невозможно, всегда останутся следы.
    https://rusmonitor.com/realnyjj-rezultat-putina-na-martovskikh-vyborakh-49-a-ne-76-polucheny-rezultaty-issledovaniya.html
    впрочем,куда больше удивителен смысл проведения «выборов», а не результаты ) ..надо было сразу коронацию проводить, а не «выборы» )

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    • Аноним

      «методом … было выяснено что Путин получил 49%»

      А Собчак 51%? *CRAZY*

      Thumb up 1 Thumb down 3

    • местный

      Аноним, не устал?
      Может помимо «Русского монитора» еще 100500 помоечных изданий найти и радоваться что их много!

      Владельца знаете? Откуда финансируется их деятельность догадываетесь? Какая задача перед ними стоит осознаете?

      Достаточно посмотреть на их же описание на сайте: «так жить больше нельзя — надо менять» и почитать информацию о главном редакторе прямо на их основном сайте: Федор Клименко. Принимал активное участие в политической жизни, в том числе в массовых протестах в 2011-2012 годах. Участвовал в работе избирательного штаба Координационного совета российской оппозиции. Активно выступал против аннексии Крыма и российской агрессии на востоке Украины. Один из соучредителей Комитета солидарности с Майданом. В 2014 году вместе с коллективом единомышленников стал сооснователем проекта “Русский Монитор”.

      Хотите майдан и украинский путь? Без нас пожалуйста!

      Thumb up 1 Thumb down 4

    • гость

      Вот умора!!!!
      Степан Сулакшин в августе 2013 года создал Центр Сулакшина!
      Название то какое выдумал: «новый Центр научной политической мысли и идеологии»
      Да и постом не обделил себя любимого: генеральный директор!

      А каких «экспертов» подобрал себе: http://rusrand.ru/about/experts
      Одна девочка (молодая совсем потому что) Шишкина, получившая бакалавра в 2015 году, отвечающая за внутреннюю политику, региональную политику, межнациональные отношения, гуманитарную и социальную сферу…. прям гений современности — сразу ясно :-D :-D :-D

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  6. Аноним

    Что может сделать страна-бензоколонка великой империи США? У них у одного штата больше ВВП, чем у всей России. Вчера Apple презентовала технологии, которые изменят будущее, а у нас что?

    IT компании США обогнали по капитализации наши нефтяные. А у нас что? Скрепы?

    Да грозить США санкциями — это тявкать на слона. Это тоже самое, если бы нам какая нибудь Монголия грозила экономической войной.

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