Путин подписал закон о контрсанкциях в отношении недружественных стран

Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вступает в силу со дня официальной публикации.
Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.
Представители банковского сообщества, в свою очередь, предложили Госдуме рассмотреть в отдельном законопроекте ответственность бизнеса за несоблюдение контрсанкций, передает РИА Новости.
«Международные отношения строятся по принципам симметрии. И в случае, если одна сторона вводит санкции, а вторая не отвечает, то она фактически признает над собой суверенитет этой страны», — рассказал он в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, практические последствия ответных мер не столь важны, основное значение имеет символическая политика, когда Россия, отвечая контрсанкциями, демонстрирует наличие у себя суверенитета и готовность отстаивать свои интересы.
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что контрсанкции ударят по экономике США.
«Например, это касается поставок титана: если завтра мы вводим контрсанкции, то у них появятся конкретные недогрузки, придется уменьшать объем производства самолетов. Кроме того, будут проблемы с космосом, потому что они как летали на наших носителях, так и летают — после последнего «Шаттла» своих у них нет», — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.
Как отметил политолог, американцы поймут, что санкции можно применять и против них тоже. По его словам, это очень важно для американской политики.
«США, начиная с 90-х годов, живут в мире, в котором есть Соединенные Штаты и «подведомственные» им остальные страны. Наши контрсанкции наконец заставят их заметить, что они не одни в мире существуют», — резюмировал политолог.
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Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/06/05/356875-putin-podpisal-zakon-o-kontrsankciyax-v-otnoshenii-nedruzhestvennyx-stran
Нет такого документа на портале правовой информации!
0 3
ну не на гов.ру может, а на том же кремлин.ру или гарант есть.
3 0
«Документ», если его можно так назвать, есть, вот только подпись президента в нём отсутствует. Кроме факсимильной печати «Канцелярия», которая не имеет никакой юридический сила, там ничего нет. На мой взгляд, это филькина грамота, не имеющая ничего общего с официальным документом.
0 3
Аноним, вы бредите! Идите проспитесь!
Документ вот здесь например можно почитать http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1199965/
Вот информация на официальном сайте: http://kremlin.ru/acts/news/57645
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вступает в силу со дня официальной публикации.
P.S. Или вам лишь бы поспорить и повозмущаться?
4 2
Подпись ест под документом?
0 1
Про государственные дела точно не скажу, но есть свой опыт:
ссылаясь на законы о защите персональных данных, а также учитывая все риски: никогда не выкладываем в общий доступ сканы с оригиналами подписей!
Все оригиналы хранятся в бумажном виде в специальном помещении.
Знаете ли, скопировать подпись и вставить ее в другой документ — задача уровня начальной школы сейчас.
Уверены что риск оправдан?
0 0
ох уж эти анонимы, какой только бред не выдумают!
http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/president
Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ
«О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств»
Номер опубликования: 0001201806040025
Дата опубликования: 04.06.2018
0 1
а на Кремлин ру такое не напишут )
Наблюдатели озвучили реальную явку на выборах президента РФ: она в разы ниже официальной.
Волонтеры посчитали избирателей буквально по головам и доказали завышение явки на проблемных участках в два, три и даже в пять раз. ..в распоряжении «Новой газеты» оказались неопровержимые доказательства масштабных фальсификаций итогов голосования. Эти данные мы получили от активистов и наблюдателей, которые уже два месяца ведут незаметную, кропотливую и беспрецедентную по своим масштабам работу — просматривают записи с тысяч камер, установленных на участках в день голосования. Они считают количество людей, опустивших бюллетени в урны, а затем сравнивают эти результаты с данными ЦИК.
Результаты просмотра записей ошеломляют: реальная явка оказалась в разы ниже официальной. Кто и как на самом деле подрывает доверие к российской избирательной системе? https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/03/76701-vse-podhody-zapisany
ну, кто бы сомневался )
3 6
Какая неожиданность Никогда такого не было, и вот опять (с)
5 4
А с какой радости надо верить какой-то частной газетенке?
Да и статистика с 10 участков сомнительная какая-то.
А вы в курсе, что человек, владеющий Новой Газетой, также владеет британскими и американскими газетами и находится на уроне 200 места в мировой списке богатеев Форбс?
А совладелец Новой газеты — Михаил Горбачев кстати
2 6
Многочисленные видео вбросов, очевидно так же снял на свои деньги Михаил Горбачёв и человек, владеющий Новой Газетой Ух хулюганы какие
8 5
факты вбросов были — для того там камеры и висят!
по каждому факту проведено разбирательство вплоть до отмены результатов голосования на участке.
свинюшка, найди реальный факт которым возмущаться можно!
понимаю, непросто это — вот и приходится выдумывать
3 8
А где видео.. предъявите будьте любезны.
0 0
Эксперты считают, что ответные российские санкции ударят по экономике США. Ох уж эти «эксперты» из потешных «институтов»
Запретить продавать российский титан, подавляющая часть которого идёт на экспорт, отличная идея, несомненно, тем самым разрушив многомиллиардный налаженный рынок сбыта и один из солидных источников дохода для российского бюджета
Отличное «экспертное» предложение
И с космосом никаких проблем не будут, ибо в ближайшие два-три года, у проклятых и бездуховных империалистов появятся несколько космических транспортных систем, Starliner от Боинга, Crew Dragon от Илона Маска, Orion от Локхид Мартина, Dream Chaser от Спейс Дева и можно уже начинать переживать за Роскосмос, как он справится с конкуренцией, да ещё и под управлением такого Великого Менеджера, как Дмитрий Рогозин
В целом, сей закон, никакого смысла, кроме как, на зло маме отморожу уши не несёт, особенно для российской экономики, полностью зависящей от импорта высоких технологий и экспорта углеводородов. Ну и охлос смотрящий ГосТВ, конечно сему закону порадуется, как мы им проклятым буржуям вломили, уххх!!! Будут знать!
О чём истерично в очередном истеричном ток-шоу расскажет очередной «эксперт» типа Дмитрий Журавлёва.
Впрочем, это всё фигня, наш Всенародно Избранный Национальный Лучезарный Лидер, обещал вхождение России в пятёрку крупнейших экономик мира в ближайшие …цать лет, а он как известно, никогда не врёт Всё у нас будет хорошо!
7 6
Вот на грузинах и прибалдосах и надо обкатать новый закон! Там где-то эстонцы собрались «Санкт-Петербург отнимать»?!
Кстати, новость дня:
«Эстонская делегация прибыла в Киев на похороны журналиста Бабченко, убитого российскими спецслужбами.»-?!
7 2
так тут не только Новая газета о результатах выборов пишет)
тут и математику подключили :
Профессор Степан Сулакшин глава “Центра научной политической мысли и идеологии” представил доклад с доказательствами фальсификации мартовских выборов президента, полученных методом математической реконструкции.
В докладе, в частности идет речь о том, что при помощи метода моделирования распределения Гаусса удалось выяснить, что реальная явка на президентских выборах была не 67,5%, как официально было заявлено, а 50-55%. Также установлено, что Путин получил не 76%, а всего 49%. Более того, по словам Сулакшина, полученные данные позволяют утверждать, что результаты выборов были завышены буквально «в разы». В частности, показатели явки на выборах, согласно данным, содержащихся в докладе, сфальсифицированы и завышены более, чем в 1,7 раза, а результат «главного участника» завышен как минимум в 1.5 раза. При этом эксперт подчеркнул, что незаметно подтасовать результаты выборов невозможно, всегда останутся следы.
https://rusmonitor.com/realnyjj-rezultat-putina-na-martovskikh-vyborakh-49-a-ne-76-polucheny-rezultaty-issledovaniya.html
впрочем,куда больше удивителен смысл проведения «выборов», а не результаты ) ..надо было сразу коронацию проводить, а не «выборы» )
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«методом … было выяснено что Путин получил 49%»
А Собчак 51%?
1 3
Аноним, не устал?
Может помимо «Русского монитора» еще 100500 помоечных изданий найти и радоваться что их много!
Владельца знаете? Откуда финансируется их деятельность догадываетесь? Какая задача перед ними стоит осознаете?
Достаточно посмотреть на их же описание на сайте: «так жить больше нельзя — надо менять» и почитать информацию о главном редакторе прямо на их основном сайте: Федор Клименко. Принимал активное участие в политической жизни, в том числе в массовых протестах в 2011-2012 годах. Участвовал в работе избирательного штаба Координационного совета российской оппозиции. Активно выступал против аннексии Крыма и российской агрессии на востоке Украины. Один из соучредителей Комитета солидарности с Майданом. В 2014 году вместе с коллективом единомышленников стал сооснователем проекта “Русский Монитор”.
Хотите майдан и украинский путь? Без нас пожалуйста!
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Вот умора!!!!
Степан Сулакшин в августе 2013 года создал Центр Сулакшина!
Название то какое выдумал: «новый Центр научной политической мысли и идеологии»
Да и постом не обделил себя любимого: генеральный директор!
А каких «экспертов» подобрал себе: http://rusrand.ru/about/experts
Одна девочка (молодая совсем потому что) Шишкина, получившая бакалавра в 2015 году, отвечающая за внутреннюю политику, региональную политику, межнациональные отношения, гуманитарную и социальную сферу…. прям гений современности — сразу ясно
1 2
Что может сделать страна-бензоколонка великой империи США? У них у одного штата больше ВВП, чем у всей России. Вчера Apple презентовала технологии, которые изменят будущее, а у нас что?
IT компании США обогнали по капитализации наши нефтяные. А у нас что? Скрепы?
Да грозить США санкциями — это тявкать на слона. Это тоже самое, если бы нам какая нибудь Монголия грозила экономической войной.
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«Что может сделать бензоколонка..»
Нефть за юани евро и др но не доллары продавать
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