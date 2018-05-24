Последний звонок прозвенит для 545 выпускников Бердска

С утра 24 мая в бердских школах торжественно и хлопотно. Выпускники, их родители и педагоги готовятся к последнему звонку. Торжественные линейки начнутся с 10.00.

В этом году путевку во взрослую жизнь получат 545 одиннадцатиклассников 14-ти школ Бердска. В лицее №6 с 8.00 идут приготовления. Нарядные выпускники волнуются. Учителя — не меньше. Погода подкачала, поэтому торжества, которые планировали провести на улице, перенесли в актовый зал, чтобы не заморозить детей.

Ведь как правило в них участвуют и ученики младших классов. Да и старшеклассникам накануне одного из главных событий в жизни — прощание со школой — не стоит простужаться на ветру при температуре +5 градусов. Такая погода стоит сегодня в Бердске.

По традиции все выпускные классы попадут в летопись города, которую много лет ведет «Курьер. Среда. Бердск».Фотографии всех выпускных классов будут опубликованы в специальном фотоальбоме на страницах газеты и на «курьеровском» сайте.

Кроме того, на торжественной линейке каждый 11-классник получит в подарок уникальный журнал «Выпускник-2018», выпущенный совместно ИД «БукЪвица» и администрацией Бердска. В нем собрана интересная информация для выпускников и их родителей.

По словам начальника управления образования Бердска Жанны Тузовой, 43 выпускника в этом году заканчивают школу медалью. Впрочем число медалистов может измениться после ЕГЭ.

Выпускной бал для бердских 11-классников назначен назначен на 26 июня, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По традиции праздник пройдет на площади Горького. Золотые медалисты войдут на сцену по ковровой дорожке и получат награды из рук представителей бердской и новосибирской власти.