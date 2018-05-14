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Последний звонок прозвенит 24 мая для 545 выпускников Бердска

Выпускной назначен на 26 июня для всех бердских школ. 11-классников поздравят на площади Горького.

14.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Последний звонок прозвенит 24 мая для 545 выпускников Бердска

Скоро выпускники простятся со школой

Для всех выпускников школ последний звонок прозвенит 24 мая в Бердске. В этом году путевку во взрослую жизнь получат 545 одиннадцатиклассников, 43 из которых, вероятно, покинут школу медалистами, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления образования Жанна Тузова.

Выпускной бал назначен на 26 июня. По традиции торжественный праздник для выпускников пройдет на площади Горького. Золотые медалисты войдут на сцену по ковровой дорожке и получат награды из рук представителей бердской и новосибирской власти.


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